Austria Wien empfängt zum Start in die 2. Hälfte der Meistergruppe den SK Sturm Graz in der Generali-Arena (So., 14:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker) und es kommt zu Teil 2 des "Doppels" gegen den Tabellenzweiten. Sportdirektor Manuel Ortlechner & Trainer Michael Wimmer geben einen Ausblick auf das Spiel gegen die Steirer. Der Monat Mai hat es für die Veilchen in sich... ob es ein Wonnemonat wird? Es stehen nicht nur sportliche Entscheidungen an. Am 11. Mai tagt der AG-Aufsichtsrat, am 22. Mai wird der neue Präsident gewählt. Wie wird es mit Finanz-Vorstand Gerhard Krisch & Sportdirektor Manuel Ortlechner weiter gehen?

"Sind felsenfest überzeugt, dass wir mit unserer Spielweise richtigen Weg eingeschlagen haben"

5 Spiele sind in der Meistergruppe noch zu spielen, Austria Wien spielt gegen jeden Gegner jeweils noch einmal, dreimal zu Hause, zweimal auswärts. Die Tabellenkonstellation verspricht Spannung bis zum Schluss um die Europacup-Plätze. Die Wiener Violetten (5., 19 Punkte) haben zunächst ein Heimspiel-Doppel, gegen den Zweiten SK Sturm (morgen) und dann im Wiener Derby gegen Erzrivale SK Rapid (derzeit Rang 4., 21). Dann folgt ein Auswärts-Doppel mit Austria Klagenfurt (6., 18) und LASK (3., 30) und im finalen Match kommt Titelverteidiger FC Red Bull Salzburg (1., 36) nach Wien-Favoriten

Der 4. Platz berechtigt zur Teilnahme an der dritten Qualirunde der UEFA Europa Conference League. Der Fünfte spielt im nationalen Bundesliga-Playoff nach der letzten Runde in Hin- und Rückspiel (8. & 11. Juni) gegen den Sieger aus dem Duell Siebter gegen Achter. Der Gewinner dieses Playoffs steigt dann im Sommer in der 2. Qualifikationsrunde der UEFA Europa Conference League ein.

Gegen Sturm Graz ging Austria Wien in den bisherigen drei Duellen der Saison stets leer aus...doch es wurde vom Ergebnis her immer enger: 0:3, dann 1:3 und jüngst 2:3 (nach 2:1-Führung).

FAK-Sportdirektor Manuel Ortlechner vor dem Heimspiel gegen Sturm Graz: „Das letzte Aufeinandertreffen in Graz (Anm.: Mittwoch, 26. April, 2:3-Niederlage) war sehr bitter aus unserer Sicht. Wir sind felsenfest überzeugt, dass wir mit unserer Spielweise den richtigen Weg eingeschlagen haben, ich finde, die Leistungen beweisen das. Es braucht eine gewisse Zeit, bis es zu greifen beginnt. Wir müssen noch mit einer anderen Brutalität und Konsequenz verteidigen, weil die Spielweise das mit sich bringt und in der Meistergruppe kleine Details entscheiden.“

"Meistergruppe zeigt auf, was uns noch fehlt"

FAK-Cheftrainer Michael Wimmer: „Gegen Sturm erwartet uns eine schwere Aufgabe, wir brauchen einen super Tag. Wir werden voll angreifen und hoch pressen. Ich bin überzeugt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Die Meistergruppe zeigt auf, was uns noch fehlt. Wir müssen unsere Konsequenz im letzten Drittel offensiv und defensiv verbessern, um mehr Punkte zu holen. Ich bin mit dem Weg und mit dem, was die Mannschaft macht, absolut zufrieden. Ich sehe die Jungs jeden Tag draußen am Platz, wie sie an sich arbeiten und marschieren. Wenn wir dranbleiben, werden auch irgendwann die Ergebnisse stimmen.“

Siehe auch VORSCHAU SK Sturm Graz.

Doris Leidner wieder Option

Rekonvaleszent Doron Leidner ist seit rund 2 Wochen wieder im Training, konnte in dieser Woche alle Einheiten schmerzfrei absolvieren und ist damit für Sonntag durchaus wieder ein Thema. Can Keles (Handverletzung), Lucas Galvão (Muskelfaserriss in der Wade), sowie die vier Langzeitverletzten Muharem Husković, Ziad El Sheiwi, Florian Wustinger und Marko Raguž fallen weiterhin aus.

Positives gab es zuletzt nicht nur über die erhaltene Lizenz-Zusage beim Vorjahres-Dritten für die kommenden ADMIRAL Bundesliga-Saison zu vermelden, sondern auch über die Prolongation mit Frankstahl als Hauptsponsor. Der Stahlgroßhändler und sein Tochterunternehmen Steelcoin unterstützen Austria Wien auch nächste Saison als Hauptsponsor.

"Begeisterung meinerseits für die Arbeit hier ist ungebrochen“

Spannung verspricht am Donnerstag, den 11. Mai, die AG-Aufsichtsrat-Sitzung, wenn 7 Personen entscheiden, ob der noch ein Jahr laufende Vertrag von Finanz-Vorstand Gerhard Krisch verlängert wird. Die Spekulationen mehren sich, dass die Zeichen auf Abschied stehen.

Nur 11 Tage später am Montag, den 22. Mai, wird auf der außerordentlichen Hauptversammlung der neue Präsident und Nachfolger von Frank Hensel gewählt werden. Kurt Gollowitzer ist der vom Verwaltungsrat vorgeschlagene einzige Kandidat und hat dem Vernehmen nach bei den Mitgliedern eine breite Zustimmung.

Wird die auch Sportdirektor Manuel Ortlechner (Foto) erhalten, dessen Vertrag im Juni 2023 nach 2 Jahren ausläuft. Der 43-jährige, gebürtige Innviertler über personelle Planungen bei Spielern und seine eigene Zukunft: „Wir haben im Verein viele Bälle in der Luft, der Plan ist, dass wir bereits in der nächsten Woche einige verwerten und Treffer erzielen“.

Und seine ev. Vertragsverlängerung? „Das ist jetzt nicht der wichtigste Ball, die Begeisterung meinerseits für die Arbeit hier ist ungebrochen.“

⏩⚽️ Austria Wien erzielte in der laufenden @OEFBL-Saison neun Tore nach hohen Ballgewinnen (→ innerhalb von 40 Metern vorm gegnerischen Tor) – Höchstwert

Unserem kommenden Gegner Sturm Graz gelangen nach solchen Situationen bislang sieben Treffer.#faklive #FAKSTU@OptaFranz pic.twitter.com/VXFkP2rnY0 — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) May 4, 2023

Fotocredit: Josef Parak & FAK