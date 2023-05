Mit dem 5:0-Kantersieg über die WSG Tirol in der Profertil Arena feierte der TSV Egger-Glas Hartberg seinen höchsten Sieg in der ADMIRAL Bundesliga und bleibt damit seit 4 Spielen in der Quali-Gruppe unbesiegt. Zugleich kamen die Schopp-Schützlinge bis auf nurmehr 1 Zähler Abstand an die Wattener heran und haben 5 Punkte Vorsprung auf Schlusslicht SV Guntamatic Ried. Mit dem 4:0-Pausenstand war die ungleiche Partie schon vorzeitig entschieden. Nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern.

„Tolles Resultat, aber es kann für mich auch nur der Anfang von dem sein, wo wir hinwollen“

Markus Schopp (Cheftrainer TSV Egger Glas Hartberg) über...

…das Spiel: „Ich glaube, dass der Sieg heute absolut in Ordnung geht. Die Mannschaft hat von Beginn an genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Was heute dazugekommen ist, ist einfach die Tatsache, dass wir uns belohnt haben. Von dem her freut es mich extrem für die Mannschaft, weil es einfach ein verdienter und wichtiger Sieg war. Ich glaube, dass man es von Beginn an relativ gut gelöst hat. Wir sind gleich mit den ersten zwei Möglichkeiten zu zwei Toren gekommen.

Das hat einfach auch der Mannschaft das Vertrauen gegeben in unserer Art, wie wir heute das Spiel angelegt haben. Ich glaube, dass uns heute einfach sehr viel aufgegangen ist, vielleicht vieles von dem, was uns in den letzten Wochen nicht aufgegangen ist. Es ist ein tolles Resultat, aber es kann für mich auch nur der Anfang von dem sein, wo wir hinwollen. Es ist aber sehr wichtig, auch das heutige Resultat nüchtern zu analysieren.“



…die Leistung von Ruben Providence: „Ich will die Leistung nicht nur an Ruben aufhängen. Er ist einfach ein guter Fußballer. Ich glaube, dass man das sieht. Er hat aber auch noch sehr viel zu lernen. Es freut mich, dass er mit uns den Weg geht. Ich glaube aber, dass alle Leute, die heute auf dem Platz waren, einfach gut waren.“



…die Bedeutung dieses Sieges: „Es ist immer leichter mit einem Erfolg gewisse Dinge von den Spielern einzufordern. Wenn Resultate passen, dann steigt das natürlich den Glauben der Spieler an viele Dinge. Wenn die Resultate nicht da sind, dann ist es oft sehr schwer. Ich glaube aber, dass wir in den letzten Wochen sehr viele Dinge mit der Mannschaft so analysiert haben, dass man glaube ich auch dieses Resultat richtig ableiten kann.“

„Ich glaube, dass wir uns heute einfach brutal belohnt haben"

Dominik Frieser (TSV Egger Glas Hartberg) über...

…das Spiel: „Ich glaube, dass wir uns heute einfach brutal belohnt haben. Am Anfang war so ziemlich jede Chance drinnen. Es war ganz wichtig. In den letzten Wochen haben wir immer sehr gut gespielt. Heute haben wir die Chancen einfach genutzt und dadurch geht der Sieg denke ich in Ordnung. Es ist natürlich einfacher zu spielen, wenn du nach 15 Minuten mit 3:0 führst. Wir haben aber einfach nicht aufgehört, wollten immer weiter Tore schießen. Es war heute einfach super.“



…den Abstiegskampf: „Für den Kopf ist es sicher nicht schlecht. Es sind 3 Punkte, mehr nicht. Es sind noch 4 Spiele zu spielen. Wir müssen von Anfang an wieder wie heute auftreten und schauen, dass wir noch mehr Punkte einfahren. Wir haben schon seit Wochen eine gute Chemie und einen guten Spirit in der Mannschaft.“



Dominik Prokop (TSV Egger Glas Hartberg) über...

...das Spiel: „Das Wichtigste heute an diesem Tag ist, dass wir uns belohnt haben für den Aufwand, den wir betrieben haben in den letzten Wochen. Heute ist uns ein bisschen der Knopf aufgegangen und ich denke, dass man das auch auf dem Platz gesehen hat. Man hat gemerkt, dass die Mannschaft von der ersten Sekunde an da war. Dass die ersten 10 Minuten so gut laufen mit den 2 Toren, hat uns natürlich in die Karten gespielt. Wir haben jede Woche kontinuierlich weitergearbeitet und an unserem Plan Details immer weiter verbessert. Heute ist es halt perfekt aufgegangen.“



…seine persönliche Leistung: „Es war ein gutes Spiel. Vielleicht kann ich noch ein bis zwei Tore mehr schießen oder vielleicht nochmal querlegen. Das muss ich mir noch einmal anschauen. Im Großen und Ganzen war es eine gute Leistung.“



…die restlichen Saisonspiele: „Natürlich ist das jetzt ein Booster für die letzten vier wichtigen Runden. Es hilft aber nichts. Im Abstiegsplayoff ist jedes Spiel hart umkämpft. Wir müssen nächste Woche in Altach auch wieder von der ersten Sekunde an unsere Leistung bringen.“





"Jetzt heißt es Wunden lecken“

Thomas Silberberger (Cheftrainer WSG Tirol) über...

…das Spiel: „Das Spiel war schon nach 10 Minuten entschieden. Ich war eigentlich schon der Meinung, dass wir mit einer guten Energie herausgekommen sind aus der Kabine. Dann sind aber die ersten zwei Angriffe von Hartberg gleich 2 Tore. Wir haben dann versucht, das Spiel in den Griff zu bekommen. Dann mit dem drei beziehungsweise vier zu null und der Gelb-Roten Karte war der Deckel drauf. Natürlich ist eine Leere jetzt da. Es fühlt sich auch so an. Es war schon ein schlechter Auftritt über 90 Minuten. Dass das nicht tauglich war, wissen wir selbst auch. Jetzt heißt es Wunden lecken.“



…den Abstiegskampf: „Ich warne schon seit Wochen, dass das noch extrem eng werden kann. Ich bin aber scheinbar der einzige Warner. Wer in dieser Phase nicht erkennt, dass er im Abstiegskampf ist, den muss man die Tauglichkeit für diesen Job absprechen. Wir sind hier heute mental gescheitert. Wir müssen damit jetzt umgehen, das sauber analysieren und den Fokus nach vorne richten.“



…ob es eine Fehlentscheidung war, mit Osarenren Okungbowa zu starten: „Im Nachhinein natürlich. Ich muss mir die Tore erst anschauen. Wenn er (Anm. Okungbowa) nur 35 Minuten spielt und dann mit Gelb-Rot runterfällt, war es natürlich eine Fehlentscheidung. Es waren aber vielleicht viele andere Fehlentscheidungen auch. Die Aufstellung war heute nicht die Griffigste, die man im Abstiegskampf braucht.“

„Erste Spielhälfte der WSG war nicht bundesligatauglich“

Marc Janko (Sky Experte) über...

…das Spiel: „Ich würde sagen, dass die WSG heute nicht in Bestform war, aber Hartberg hat es heute auch sehr gut gemacht. Hartberg hat es geschafft, die Seiten gut zu bespielen und die zweiten Bälle zu gewinnen. Was die WSG heute nicht geschafft hat, war, Avdijaj in den Griff zu bekommen. Die WSG hat im Vergleich zur letzten Woche ihre Grundordnung von einer 4-4-2 mit Raute auf ein 4-4-2-Flach umgestellt.

Für mich gab es heute ganz klar ein Abstimmungsproblem nach dem Systemwechsel. Die 1. Spielhälfte der WSG war nicht bundesligatauglich. Bei Hartberg war es eine Frage der Zeit, bis der Knoten platzt. Dass das heute in dieser Art klappt, ist bemerkenswert.“



…Donis Avdijaj: „Er ist natürlich ein bekannter Name in der Bundesliga. Er ist ein Spieler, der immer den Unterschied ausmachen kann. Er hat einfach die speziellen Momente, nicht nur im Abschluss, sondern auch in der Vorbereitung. Er hat großartige Anlagen und solche Qualitäten sind natürlich im Abstiegskampf umso mehr gefragt.“



…Dominik Prokop: „Er ist ein gut veranlagter Spieler, der immer mehr und mehr sein Potential auch zeigen kann in der Bundesliga. Er hat heute auch dazu beigetragen, dass Hartberg gewonnen hat.“



…Thomas Silberberger: „Er ist sehr selbstkritisch, wie wir ihn auch kennen, auch schonungslos zu sich selbst und zu seiner eigenen Mannschaft. Logisch weiß er im Nachhinein, dass es eine Fehlentscheidung war, Behounek runterzunehmen. Im Nachhinein ist es aber immer leicht, über sowas zu urteilen. Ich glaube nichtsdestotrotz, dass er weiterhin eine gute Ruhe ausstrahlt.

Er glaubt weiterhin an die Mannschaft. Ich kann mir gut vorstellen, dass er im nächsten Spiel wieder zum alten System zurückkehren wird, weil es einfach ein System ist, was die Mannschaft verinnerlicht hat. Ich glaube schon, dass sie noch zumindest einen Sieg brauchen, um sicher zu sein. In der Formtabelle der letzten Spiele sind sie Stockletzter. Ich würde mich als WSG-Spieler nicht zu sicher wähnen.“



…die geplante Professionalisierung des Elitebereichs im Schiedsrichterwesen in Österreich: „Es ist höchste Zeit, dass auf diesem Gebiet zumindest einmal etwas passiert. Es war jedem Fußballfan in Österreich klar, dass das so nicht weitergehen kann. Veränderung in diesem Segment ist schon mehr als reif und auch schon fällig. Von dem her begrüße ich das sehr.“

„Es ist halt wieder einmal der Prozess, der mich maßlos stört“

…die Entscheidung für Klaus Mitterdorfer als neuer ÖFB-Präsident: „Ich habe gesagt, dass man ihn einmal arbeiten lassen muss. Es ist halt wieder einmal der Prozess, der mich maßlos stört. Es wurde halt schnell ein Präsident ins Amt gerufen, der anscheinend noch keine Idee und noch kein Konzept vorgelegt hat, wie er den Verband führen möchte.

Für meine Begriffe muss ein Präsident oder jemand, der so eine verantwortungsvolle Aufgabe innehat, schon den Leuten vermitteln, für was er steht und was seine Ziele sind. Ohne dem war es wieder einmal kein Wettbewerb der Ideen, sondern eine Machterhaltungsrochade.“

28. Runde, ADMIRAL Bundesliga, Qualifikationsgruppe

TSV Egger-Glas Hartberg - WSG Tirol 5:0 (4:0)

Samstag, 6. Mai, 17 Uhr, Profertil Arena - Hartberg, Z.: 2.200, SR: Harald Lechner

Torfolge: 1:0 Providence (6., Assist Frieser), 2:0 Bacher (9., Eigentor), 3:0 Providence (34., Assist Prokop), 4:0 Avdijaj (39. Elfmeter), 5:0 Prokop (65., Assist Kainz).

Gelbe Karte: Diakité (60.). Gelb-Rote Karte: Okungbowa (28. Foul, 38. Handspiel).

