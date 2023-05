Auch im 4. Saison-Duell ging Austria Wien gegen den SK Sturm Graz leer aus. Während der Tabellenzweite aus der Steiermark (36 Punkte) mit dem 18. Dreier in der 28. Runde ADMIRAL Bundesliga weiter bei nur 3 Punkten Abstand in Nahdistanz zu Liga-Leader & Serienmeister FC Red Bull Salzburg (39) bleibt, um auf den Dritten LASK (31) nunmehr einen Vorsprung von 5 Zählern zu haben. Von Nachwirkungen aus den Feierlichkeiten des ÖFB-Cup-Triumphes war bei Kapitän Hierländer & Co. nichts zu spüren. Die "Blackies" lieferten eine reife Leistung, wenngleich auch die Wiener Violetten in Halbzeit 2 aufkamen. STATEMENTS...

Gibt die Richtung vor beim SK Sturm Graz auf Kurs Double-Gewinn: Cheftrainer Christian Ilzer, der an früherer Wirkungsstätte seines Ex-Klubs FK Austria Wien mit seinem neuen Team die nächsten drei wichtigen Punkte im Meisterschafts-Rennen holte.

"Wir waren sehr souverän im Auftritt"

Christian Ilzer (Cheftrainer SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…den Sieg: „Es war ein klares Zeichen, vor allem in der 1. Halbzeit, wie präsent wir sind, wie hungrig wir sind. Wir waren sehr souverän im Auftritt gegen einen Gegner, der sicher kein Selbstläufer ist. Es war heute über das gesamte Spiel ein verdienter Sieg, auch wenn die Austria in der 2. Halbzeit mit dem Tor richtig Zuversicht bekommen hat, enorme Kraft in den Duellen entwickelt und uns das Leben schwer gemacht hat.“



…die 2. Halbzeit: „Es war eine brenzlige Phase. Das Tor hat bei der Austria Kräfte mobilisiert. Es gibt nicht immer nur taktische Blickwinkel oder Qualitätsblickwinkel. Es sind Menschen, die hier spielen und es war einfach im Kopf so, dass bei der Austria enorme Energie reingekommen ist und das wieder zu kippen, hat uns alles abverlangt. Mit Geyrhofer, der einen guten Impuls gebracht hat, mit Bryan Teixeira, der einen guten Impuls gebracht hat, haben wir es geschafft, das Spiel wieder ruhiger zu machen. Am Ende haben wir aber nicht viel zugelassen in der 2. Halbzeit.“



…den Titelhunger seiner Mannschaft: „Es muss ein Charakterzug einer Erfolgsmannschaft sein. Wir haben gesehen, wir sind ein Team, das Titel holen kann, das muss einem eine breite Brust geben. Es darf keine Zufriedenheit drinnen sein. Man darf sich durch Lob auch den Kopf nicht weichklopfen lassen. Man muss am Punkt da sein.“

Sarkaria: "Austria hat besonderen Platz in meinem Herzen"

Manprit Sarkaria (Offensivakteur SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…seinen Ex-Klub FK Austria Wien (im Vorfeld): „Es ist mein Herzensverein. Hier bin ich groß geworden, sie haben mich ausgebildet. Die Austria hat einen besonderen Platz in meinem Herzen.“



…den Kampf um die Meisterschaft (im Vorfeld): „Wann, wenn nicht jetzt. Wer will nicht Meister werden? Es ist der Traum von jedem Verein und jedem Spieler. Wir sind knapp hinter Salzburg und spielen nochmal gegen sie. Jetzt heißt es die letzten 5 Spiele Vollgas zu geben.“

„Es war schwierig heute spielerische Lösungen zu finden"

David Schnegg (1:0-Torschütze SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…die Feierlichkeiten nach dem Cuptitel: „Es war uns von Anfang an klar, dass wir nicht zu übertrieben feiern brauchen. Es war ein sehr guter Erfolg für uns alle, aber es ist nicht ausgeartet. Wir waren am Mittwoch wieder mit zwei Doppeleinheiten gefordert vom Trainer, daher war nicht viel Zeit zu feiern.“



…das Spiel: „Es war schwierig heute spielerische Lösungen zu finden. Wir haben ganz wenige gefunden. 1. Halbzeit waren richtig gut auf den zweiten Bällen, jeder zweite Ball war bei uns. 2. Halbzeit haben wir das vermissen lassen, haben ein dummes Tor gekriegt und dann war es bis zum Schluss knapp.“

"Spieler wussten auch selbst, dass es zu wenig war"

Michael Wimmer (Cheftrainer FK Austria Wien) über seine Halbzeitansprache: „Ich war schon laut. Musste ich aber gar nicht, weil die Spieler auch selbst wussten, dass es zu wenig war. Zu wenig an Körperlichkeit, zu wenig an Männlichkeit, an Konsequenz und das mit dem Auftreten es nicht reicht, einer Mannschaft wie Sturm Graz Paroli zu bieten. 2. Halbzeit haben wir es besser gemacht, uns leider nicht belohnt, aber auf der 2. Hälfte können wir aufbauen.“

Reinhold Ranftl (FK Austria Wien) über die Niederlage: „Sturm Graz kommt als Cupsieger, was gibt es Geileres, die zu besiegen und aus dem Meisterschaftsrennen zu kegeln. In der 1. Halbzeit müssen wir uns alle hinterfragen, das war von jedem einzelnen zu wenig. 2. Halbzeit war es dann ok, aber wenn du 2:0 in Rückstand bist, ist es schwer gegen Sturm Graz.“

Fischer: "Vertrag ist unterschrieben, die Frage ist nur wo"

Manfred Fischer (FK Austria Wien) über...

…das Spiel: „Wir haben gewusst, das Spiel geht über zweite Bälle und Sturm gewinnt in der 1. Halbzeit jeden zweiten Ball. Das ist mühsam, wenn man probiert über zweite Bälle ins Spiel zu kommen und es gelingt einem gar nichts. Wir sind viel besser aus der Kabine gekommen und haben dann das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Zweite Bälle gewinnen, viel druckvoller sein, viel mehr Energie in den Zweikämpfen vor allem.“



…seine Zukunft: „Es gibt nächste Woche eine Entscheidung, definitiv. Der Vertrag ist unterschrieben, die Frage ist nur wo. Es gibt eine Verkündung nächste Woche.“

"Ist ein bisschen die Katze, die sich in den Schwanz beißt"

Jürgen Werner (Vorstand FK Austria Wien) über...

…die vielen Gegentore des FK Austria Wien in der Meistergruppe (im Vorfeld): „Wenn wir so viele Tore bekommen, so viele können wir gar nicht schießen, dass sich das in Punkte ummünzt. Leider durch viele dumme Tore und Standardsituationen. Wir wähnen uns aber spielerisch am richtigen Weg.“



…mögliche Spielerverkäufe (im Vorfeld): „Wir haben natürlich mit dem ein oder anderen Verkauf geplant. Es ist ein bisschen die Katze, die sich in den Schwanz beißt. Wir dürfen auch nicht unser Tafelsilber hergeben und dann wieder von vorne anfangen. Wir mussten voriges Jahr zwölf Spieler austauschen, das war ein irrsinniger Umbruch. Das steht uns jetzt nicht mehr bevor. Ich glaube, ein, zwei Verkäufe können wir verkraften, die für das Budget wichtig sind.“



…mögliche Neuzugänge (im Vorfeld): „Es ist kein Geheimnis, wir werden keine großen Transfersummen bezahlen können. Wir müssen uns wieder nach der Decke strecken. Wir haben mit Wustinger, Raguz, El Sheiwi, Huskovic und Galvao immer noch sechs Verletzte. Dort rechne ich im Sommer mit Neuzugängen aus den eigenen Reihen.“



…ob Marko Raguz sein bisher größter Fehlkauf war (im Vorfeld): „Stand heute betrachtet, ja. Ich habe aber noch immer Vertrauen. Der Marko arbeitet wie ein Tier, dass er die Verletzung überwindet. Er trainiert vier, fünf Stunden am Tag, dass er aus der Reha wieder auf den Platz kommt. Ich bin nach wie vor optimistisch, dass er zur neuen Saison dabei ist.“

„Ich möchte Manuel auf jeden Fall halten"

…Sportdirektor Manuel Ortlechner (im Vorfeld): „Ich möchte Manuel auf jeden Fall halten. Er ist eine große Hilfe für mich. Auch dort sind wir in Gesprächen und ich hoffe, dass wir dort bald etwas vermelden.“



…die Lage des FK Austria Wien (im Vorfeld): „Die Austria ist nach wie vor ein Intensivpatient und wir tun alles, ihn auf die Bettenstation zu bringen.“



Roman Kienast (ehemaliger Meister als Spieler mit SK Sturm, Austria Wien und SK Rapid) über...

…seine Zukunft als Trainer: „Der Plan ist, dass ich auch im professionellen Bereich arbeiten möchte. Ich mache jetzt auch meine A-Lizenz und bin mittendrin statt nur dabei.“



…Chance des SK Sturm Graz auf die Meisterschaft: „Die Chance ist groß. So eng zusammen waren sie noch nie. Sturm muss jetzt schauen, dass sie die Punkte einfahren. Das wird schwer genug, aber ich traue es der Mannschaft zu.“

„Da oder dort fehlt dieser Mannschaft auch bisschen die Qualität“

Peter Stöger (Sky Experte) über...

…die Leistung des SK Puntigamer Sturm Graz: „1. Halbzeit sehr souverän. Sie haben auch profitiert von den defensiven Schwächen der Austria. 2. Halbzeit war die Austria dann besser im Spiel, hat das Herz in die Hand genommen, es war dann offener. Trotzdem, über die 90 Minuten haben die Grazer das Spiel verdient gewonnen.“



…Austria Wien: „Wenn du in der Meistergruppe siegen willst, in der Konstellation, wie sie heuer ist, dann musst du sehr gut abliefern und das nicht nur in einer Halbzeit oder über gewisse Phasen. Wenn du über 90 Minuten gut spielst, das haben sie dieses Jahr auch schon gemacht, dann darfst du dir diese einfachen Fehler im Defensivbereich nicht erlauben. Da oder dort fehlt dieser Mannschaft auch ein bisschen die Qualität.“



…den Kampf um die Meisterschaft des SK Sturm Graz: „Du hast nicht so oft die Möglichkeit. Heuer ist wieder einmal etwas da, wo ich zu Beginn gemeint habe, dass sie es hinkriegen können. Das Momentum spricht, auch wenn ein Punkterückstand da ist, trotzdem für Sturm. Unmöglich ist es nicht.“



…Manprit Sarkaria: „So wie der Fußball macht, was er will, macht der Mani auch manchmal, was er will. Das ist nicht immer zu jeder Zeit das Idealste. Dass er von seinen Anlagen, seinem Tempo, seiner Technik, seiner Schussqualität und seiner Spielintelligenz ein besonderer Spieler ist, habe ich erleben dürfen. Wenn er fokussiert und klar in seiner Aufgabe ist, dann ist er ein sehr guter Spieler, der in der Sturm-Mannschaft einen Fixplatz haben muss.“

Tomi #Horvat hatte die endgültige Entscheidung am Fuß, scheiterte aber an #Früchtl – sei's drum! Wir gewinnen knapp mit 2:1 und nehmen drei ganz wichtige Punkte über den Wechsel mit nach Graz! ⚫️⚪️ #sturmgraz #FAKSTU #AdmiralBL

ADMIRAL Bundesliga, 28. Runde, Meistergruppe, 6. Runde

Sonntag, 7. Mai 2023, 14:30 Uhr, Generali Arena, Z: 13.011, SR: Alain Kijas

FK Austria Wien - SK Puntigamer Sturm Graz 1:2 (0:2)

Torfolge: 0:1 Schnegg (21., Kopfball, Assist Gazibegovic), 0:2 Emegha (43.), 1:2 Baltaxa (53., Ranftl).

Gelbe Karten: Fischer (30., 3. GK), Co-Trainer Koc (32.), Martins (86., 3. GK) / Emegha (30., 5.GK), Schnegg (52., 6. GK)

