Nach 4 Niederlagen in den bisherigen Saison-Duellen (inkl. ÖFB-Cup-Viertelfinale) gelang es dem SK Austria Klagenfurt im 5. Anlauf und in der 28. Runde der ADMIRAL Bundesliga endlich gegen den LASK was Zählbares zu erringen. Wenn auch für die Kärntner Violetten beim 1:1-Endstand nach 1:0-Führung mehr drin war. In einer überaus emotionalen Partie gab es jede Menge Aufreger, wiederholt Elfmeter-Alaram, 4 VAR-Checks, 2 Tore und 2 Ausschlüsse (LASK-Spieler Robert Žulj & Austria-Geschäftsführer Sport Matthias Imhof). Und viel Gesprächsbedarf... nachfolgend die STATEMENTS aus beiden Lagern.

Tragische Figur Robert Žulj. Ende April noch beim Heimspiel-Doppel des LASK gegen den SK Rapid Wien (3:1) und Austria Klagenfurt (4:0) jeweils mit Tor-Doppelpack gefeiert, war der 31-jährige Welser heute nicht auf der Sonnenseite und kassierte binnen 10 Sekunden 2 Mal die Gelbe Karte und damit den Kurzzeit-Ausschluss.

"Aufgrund permanenter Unterbrechungen wurde 1. Halbzeit ja kaum Fußball gespielt"

Dietmar Kühbauer (Cheftrainer LASK) über...

...das Spiel: „Es war ein skurriles Spiel, aufgrund der permanenten Unterbrechungen wurde in der 1. Halbzeit ja kaum Fußball gespielt. Aufgrund eines sehr harten Elfmeters sind wir in Rückstand geraten, offensiv fehlte uns wie vor einer Woche die Präzision beim letzten Ball. Nach der Pause haben wir noch klar dominiert und uns mit dem hochverdienten Ausgleich belohnt. Im Finish hatten wir noch die Riesenchance zum Sieg, diesmal wollte der Ball aber nicht rein.“

...weiter zum Spiel: "Klagenfurt hat nur versucht zu verteidigen, was legitim ist, und vielleicht einen Umschalter zu kriegen. Wir haben nicht die Lösungen gefunden. 2. Halbzeit war es dann so, dass wir alles versucht haben, zurecht den Ausgleich gemacht haben und dann hätten wir noch das 2:1 machen können.“



Peter Michorl (Mittelfeldspieler LASK): „Wir haben uns mehr erhofft. Wir waren in einem guten Flow, sind in der 1. Halbzeit nicht so gut ins Spiel gekommen, ähnlich wie in Linz. 2. Halbzeit haben wir schon probiert, mehr Druck zu erzeugen. Uns ist der Ausgleich nach einer Standardsituation gelungen und am Ende haben wir auch den „Lucky Punch“ am Fuß, den wir nicht reinhauen und so müssen wir mit dem Punkt heute leben.“

„Das wird mir noch einige Tage nachhängen“

Philipp Ziereis (Abwehrchef LASK) über seine vergebene Torchance: „Das wird mir noch einige Tage nachhängen. Ich bin nicht dafür bekannt, der Flügelstürmer zu sein, aber den muss ich machen. Dann wären wir ziemlich sicher der Gewinner heute und deshalb ärgert es mich umso mehr.“



Alexander Schlager (Kapitän & Keeper LASK) darüber, ob Platz 2 noch erreichbar ist: „Über das mache ich mir relativ wenige Gedanken. Wenn wir die letzten 4 Spiele gewinnen, ist er auf jeden Fall noch drin. Wir werden Woche für Woche versuchen unsere Leistung auf den Platz zu bringen und das ist letztendlich das, was den Tabellenplatz bringt.“

Sascha Horvath (Mittelfeldspieler LASK): „2. Halbzeit haben wir gute Chancen herausgespielt. Heute sollte es nicht sein, aber wir werden nächste Woche wieder alles geben und dann hoffentlich wieder voll punkten.“

"Wir trainieren im Moment mit 17 Spielern"

Peter Pacult (Cheftrainer SK Austria Klagenfurt) über...

…das Spiel: „Im Endeffekt sind wir mit dem Punkt nicht unzufrieden, aber man muss dazu sagen, dass wir heute gegen den LASK vor allem im Offensivverhalten sehr gut gearbeitet haben und auch in der 2. Halbzeit noch einen Elfmeter kriegen hätten müssen. Leider hat der Schiedsrichter oder der VAR nicht für uns entschieden.“



…die vielen Ausfälle: „Wir müssen nicht nur Stürmer ersetzen. Wir haben momentan das Pech, dass Flo Rieder krank geworden ist kurz vor dem Spiel gegen den LASK, dann noch der ein oder andere. Wir können im Moment nicht sehr viel korrigieren. Wir waren heute die letzten 16 plus Fuchs, der lange nicht mehr im Training war. Wir trainieren im Moment mit 17 Spielern. Ich hoffe, dass in den nächsten Wochen niemand dazukommt. Die heute am Platz waren haben es toll gemacht.“



Vesel Demaku (SK Austria Klagenfurt) über das Remis: „Der LASK ist dieses Jahr eine richtige Topmannschaft. Vor einer Woche sind wir noch unter die Räder gekommen und dementsprechend ist der Punkt nicht ganz unverdient heute.“

Imhof: "...mehr gibt es nicht zu sagen dazu"

Matthias Imhof (Geschäftsführer Sport SK Austria Klagenfurt) über möglichen Wechsel zum SV Sandhausen: „Natürlich gab es Gespräche, aber mehr gibt es nicht zu sagen dazu.“ Siehe auch separaten Beitrag!

Kam im 5. Spiel in Folge wieder um seine 5. Gelbe Karte herum: René Renner, für den es mit dem LASK in der nächsten Runde im Heimspiel gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg und danach auswärts zu Rekordmeister SK Rapid Wien geht. Links Klagenfurts Innenverteidiger Nicolas Wimmer, der bei 7 GK steht. Beide Spieler haben übrigens den selben Spielerberater aus Linz.

"Schiedsrichter hat Spiel gehabt, das wünscht du dir auch nicht"

Peter Stöger (Sky Experte) über...

…das Spiel: „Es war ein Fußballspiel, wo kaum jemand glücklich nach Hause geht. Beide Trainer nicht, denn der eine hätte gerne gewonnen, der andere wird sich sagen, da hätte es eine Situation gegeben für uns und dort vielleicht etwas. Der Schiedsrichter hat ein Spiel gehabt, das wünscht du dir auch nicht.“



…gelb-rote Karte gegen Robert Žulj: „Für die 2. Aktion kann man gelb geben, die erste hätte ich überhaupt nicht wahrgenommen. Es ist kein aktiver Schlag zu sehen. Wenn das ein Foul ist, von mir aus, aber es ist keine Gelb-Situation, wo ich innerhalb von 10 Sekunden sagen muss ich gebe Gelb und gleich nochmal Gelb. Für mich überzogen.“



…möglichen Wechsel von Matthias Imhof zum SV Sandhausen: „Du bist Sportdirektor bei Austria Klagenfurt und kommst zweimal in den Bereich, wo du um Europacup-Plätze spielen dürftest mit der Mannschaft und siehst aber wenig Entwicklungspotential. Es ist auch die Unterstützung des Umfelds nicht so, dass alle jubeln Woche für Woche. So wie sie spielen, müsste das Stadion zumindest zur Hälfte voll sein. Dann kann schon sein, dass du frustig nach Hause gehst und dir eine andere Option überlegst. Deshalb ist es auch nachvollziehbar.“

„Er hat der Mannschaft ein neues Gesicht gegeben"

…Dietmar Kühbauer: „Er hat der Mannschaft ein neues Gesicht gegeben. Er hat eine Ausrichtung, zu der er auch steht. Die ist ein bisschen anders als sie der LASK davor praktiziert hat. Er holt aus dieser Mannschaft und den Spielern extrem viel heraus. Das ist die Aufgabe des Trainers und deshalb bewerte ich das als sehr gut, was er macht.“

28. Runde, ADMIRAL Bundesliga, Meistergruppe

SK Austria Klagenfurt - LASK 1:1 (1:0)

Sonntag, 7. Mai, 14:30 Uhr, 28 Black Arena - Klagenfurt, Z.: 3.300, SR Alain Sadikovski

Torfolge: 1:0 Irving (25., Elfmeter), 1:1 Mustapha (66.)

GK Stojkovic (42.), N. Wimmer (77.); Gelb-Rote Karte: Zulj (90+3.)

