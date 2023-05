Nachdem sich der erfolgsverwöhnte Serienmeister FC Red Bull Salzburg mit 3 Heim-Remis in Folge zu begnügen hatte, gelang dem Serienmeister nach über zwei Monaten mal der ersehnte Dreier in der Red Bull Arena. Praktiziert in der 28. Runde der ADMIRAL Bundesliga, der sechsten im Meister-Playoff, beim Klassiker gegen den SK Rapid Wien, der sich beim 2:1-Sieg der Roten Bullen allerdings "teuer verkaufte". Nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern.

Hochemotionale Partie - vor allem in der hitzigen Schlussphase - auch für Matthias Jaissle, der mit den Roten Bullen in seiner 2. Saison als Cheftrainer wieder am Ende ganz oben landen möchte und bei noch 4 ausstehenden Runden weiter mit dem FC Red Bull Salzburg 3 Punkte vor dem hartnäckigen Verfolger SK Sturm Graz liegt.

SK Rapid gut im Spiel, doch RB Salzburg zeigt sich hocheffizient

Matthias Jaissle (Cheftrainer FC Red Bull Salzburg) über...

…die Schlussphase des Spiels: „Es war eine emotionale Schlussphase, in Unterzahl das wegzuverteidigen bis der Schiri dann endlich abpfeift. Aber das macht den Fußball auch so spannend und schön. Wir hatten im Trainerteam das vollste Vertrauen in die Jungs.“



…die Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben genau das gezeigt, was wir gegen solche Gegner auf den Platz bringen müssen. Darum geht es in erster Linie, vor allem in dieser starken Meisterrunde. Das macht mich besonders stolz. Wir haben die Verletztenliste heute hervorragend kompensieren können und da sind wir sehr stolz auf die Mannschaft.“



…Dijon Kameri: „Dass er ein Spieler mit ganz feinem Fuß ist, weiß jeder. Das hat er auch in der Vergangenheit schon gezeigt. Speziell gegen Ende des Herbstes und im Frühjahr hat er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, aber jetzt sind wir froh, dass er wieder bei 100% ist.“

"Das regelt der Strafenkatalog bei uns"

…die gelb-rote Karte gegen Nicolás Capaldo: „Ich kann nicht im Detail darüber sprechen, was wirklich vorgefallen ist am Platz. Wir müssen uns an der eigenen Nase packen und da gilt es anzusetzen. Nico ist kein 18-jähriger Spieler mehr, da darf er sich gerne cleverer verhalten, aber das regelt der Strafenkatalog bei uns.“

Andreas Ulmer (Kapitän FC Red Bull Salzburg) über seine Verletzung: „Ich hatte eine Reaktion in der Trainingswoche. Wann genau ich wieder aktiv mitwirken kann, kann ich noch nicht sagen. Ich hoffe aber, dass es bald wieder ist.“



Dijon Kameri (Mittelfeldspieler FC Red Bull Salzburg) über...

…das Spiel: „Wir haben es uns am Schluss selbst nochmal schwierig gemacht mit der gelb-roten Karte, aber nichtsdestotrotz eine super Leistung von uns und wir haben uns dann auch belohnt, die Tore gemacht und dann gewinnt man auch so ein Spiel. Jeder hat gekämpft bis zur letzten Minute. Wir sind da, wir wollen Meister werden und wollen das jedes Spiel zeigen.“



…seinen traumhaften Assist: „Es ist etwas Besonderes. So einen Assist macht man nicht jedes Mal. Mich freut es, dass ich der Mannschaft damit helfen konnte und dass wir die drei Punkte jetzt haben.“

„Bin gar nicht so unzufrieden, was die Leistung betrifft“

Zoran Barisic (Cheftrainer SK Rapid) über...

…seine Mannschaft: „Sie hat alles reingelegt in das Spiel. Sehr kampfbetont gespielt, sehr leidenschaftlich gespielt. Sich nicht versteckt, immer versucht auch nach vorne zu spielen. Versucht sich nicht nur einzuigeln und zu hoffen, sondern auch initiativ zu sein. Hut ab. Ich bin gar nicht so unzufrieden, was die Leistung betrifft, denn die war schon OK. Leider Gottes hat das Spielglück ein bisschen gefehlt in gewissen Phasen des Spiels. So wie heute darf man sich öfter präsentieren.“



…das Spiel in Überzahl: „Wir haben dann alles nach vorne geworfen, haben zur Hälfte Stümer am Platz gehabt. Dadurch war keine Absicherung vorhanden. Wir sind dann All-in gegangen und haben alles an Offensivkraft gebracht, was möglich war.“



…den Kampf um Platz 4: „Es hat sich nicht viel verändert nach dieser Runde. Jetzt haben wir das Derby vor der Brust und größer kann die Motivation nicht sein für beide Mannschaften. Ich erwarte mir wieder ein sehr spannendes Spiel.“

"Waren 1. Halbzeit besser wie Salzburg"

Jonas Auer (Außenspieler SK Rapid) warum es nicht zu Punktgewinn reichte: "Wir sind gut ins Spiel reingestartet und waren die 1. Halbzeit besser wie Salzburg. Haben aus dem Nix leider ein Tor gekriegt, wo wir zu weit von den Gegenspielern weg waren. 2. Halbzeit ist Salzburg etwas stärker geworden. Zum Schluss haben wir alles rein gehauen, doch es hat leider nicht gereicht für 1 Punkt."

Patrick Greil (Mittelfeldspieler SK Rapid) über...

...das Spiel: "Ich finde, dass wir sehr gut ins Spiel reingekommen sind und haben es den Salzburgern vor allem in der 1. Halbzeit sehr schwer gemacht. Haben uns die ein und andere Chance herausgearbeitet und vor allem in der Defensive eine sehr gute Figur gemacht. Darum ist es sehr schade, dass wir es nicht irgendwie ummünzen haben können in ein Tor. Sehr bitte dann, dass Salzburg aus dem Nichts 1:0 in Führung geht. Ich denke trotzdem, dass wir dann nachwievor ein gutes Spiel gemacht haben. Bis zum Schluss war es ein heißer Kampf. Aber trotzdem, viel Gerede, am Ende des Tages bin ich schon sehr enttäuscht. Und wir alle, dass wir nicht gewonnen haben, oder zumindest einen Punkt holen konnten."

„Zurzeit ist es überhaupt kein Thema"

Edeltraud Hanappi-Egger (SK Rapid) über...

…die ersten Wochen als Vizepräsidentin: „Es waren sehr arbeitsintensive Wochen bei Rapid. Wir sind in der Organisationsgruppe damit beschäftigt, die neue Gremienstruktur zu überlegen und die Satzungsänderungen vorzubereiten für unser November-Treffen. Wir haben wichtige Geschäftsführungsentscheidungen getroffen, wir beschäftigen uns mit der Frage Nachhaltigkeit bei Rapid, was da noch auf uns zukommen wird, und selbstverständlich ist das Thema Frauenfußball ganz aktuell.“



…den neuen Geschäftsführer Wirtschaft Marcus Knipping: „Wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass Marcus Knipping das Angebot angenommen hat und mit 1. Juni seine Dienste als Geschäftsführer für Wirtschaft antreten wird. Er hat sich im Vorfeld schon sehr gut mit Rapid beschäftigt, sieht hier auch das Potential und es wird in den nächsten Wochen darum gehen, insbesondere im Wirtschaftsbereich, Kostenoptimierung reinzubringen, zu schauen, ob wir gut aufgestellt sind, was die nächsten wichtigen Schritte sind. Wir sind zuversichtlich, dass wir von seiner Erfahrung profitieren werden.“



…mögliche Anteilsverkäufe bei SK Rapid Wien: „Zurzeit ist es überhaupt kein Thema. Wir bereiten uns darauf vor, unser Budget entsprechend aufzustellen mit Sponsoringerträgen, mit Transfererlösen, aber auch entsprechenden sportlichen Erfolgen. Das heißt, das steht gerade nicht zur Diskussion. Man wird irgendwann überlegen können, welche möglichen Modelle es gibt, aber es ist aktuell kein Thema.“

„Für Durchschnittsfußballer, bei der Überlegung den Ball so zu spielen, ist Meniskusoperation sicher“

Peter Stöger (Sky Experte) über...

…den Elfmeter gegen den FC Red Bull Salzburg: „Zuerst haben wir spekuliert, ob Solet den Ball an der Hand hat. Das war nicht der Fall. Wenn er bei Solet an der Hand gewesen wäre, wäre es Elfmeter gewesen. Dann fällt er hinten rein, Šeško an die Brust und vielleicht dann an die Hand. Ich hätte hier nicht Elfmeter gegeben.“



…den Assist von Dijon Kameri: „Ich habe selten so einen Assist gesehen. Für einen Durchschnittsfußballer, bei der Überlegung den Ball so zu spielen, ist eine Meniskusoperation sicher. Überragend. Da lacht dir das Herz, wenn du sowas siehst, dass Kreativität wirklich auch noch ein wichtiger Faktor sein kann. Das macht den Fußball aus.“



…die Leistung des SK Rapid: „Rapid hat, wie in den letzten Wochen, alles hineingeworfen. Man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Gegen Salzburg ist es schwierig. Sie haben bis zum Schluss alles versucht. Wenn ich die 90 Minuten nüchtern betrachte, muss ich sagen, die bessere Mannschaft mit den besseren Chancen, auch mit einem Mann weniger, nichts mehr zugelassen und Konterchancen gehabt, hat gewonnen.“



…mögliche Anteilsverkäufe beim SK Rapid: „Mein Zugang ist, mit vereinten Kräften und idealen Modellen an die Spitze zu kommen. Irgendwann wird sich die Frage stellen. Bayern München hat Anteile verkauft, das ist auch kein kleiner Klub und ist fantechnisch sehr groß aufgestellt. Borussia Dortmund ist eine AG, ist börsennotiert. Man hätte sicher Möglichkeiten, etwas Sinnvolles auf die Beine zu stellen.“



…den neuen Geschäftsführer Wirtschaft bei SK Rapid Wien Marcus Knipping: „Es gibt schlechtere Dinge, als wenn man so lange bei Borussia Dortmund gearbeitet hat. Auch ein sehr emotionaler Klub. Auch ein Klub, wo die Fans eine wichtige Rolle spielen. Die Dimension ist nicht ganz so groß, aber die Herausforderung ist ähnlich.“

FC Red Bull Salzburg – SK Rapid Wien 2:1 (1:0)

Sonntag, 07.05.2023 (17:00 Uhr), Red Bull Arena, Wals-Siezenheim; Z: 15.000, SR: Manuel Schüttengruber.

Torfolge: 1:0 Koïta (18.), 2:0 Koïta (62.), 2:1 Burgstaller (70., Elfmeter).

GK: Dedic (14.), Kerschbaum (15.) Capaldo (67.), Strunz (75.), Bajic (85.). Gelb-Rote Karte: Capaldo (67.).

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und SK Rapid Wien

Spielfilm im Ligaportal-Liveticker

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty