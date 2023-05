Wenn der stets sachliche und moderate Sky-Experte Peter Stöger, ausgewiesener Fußball-Fachmann und Ex-Erfolgs-Trainer, bei einer Spielszene in Superlativen schwelgt und dermaßen ins Schwärmen gerät (siehe nachfolgend RB Salzburg-Beitrag), dürfte es eine außergewöhnliche gewesen sein. In der Tat: Was Dijon Kameri vor dem 2:0-Tor von Sékou Koïta aus dem rechten Fuß zauberte, war erste "Salzburger Sahne". Prädikat: Assist des Jahres! Kandidat für das "Tor des Monats" ist Gontie Diomondé (zu deutsch Diamant) von der SV Guntamatic Ried. Dazu mehr in der BL-Rd. 28-Nachlese, die mehr als Statistiken beinhaltet und in der wir spielchronologisch antizyklisch vorgehen... zeitlich von hinten nach vorn... viel Freude damit.

"Ästhetik am Ball": Kameri...mit K wie "Kaiser Franz". Elegante Ballbehandlung und ein Zuckerpass per Chipball vom Feinsten vor dem 2:0 vom gebürtigen Burgenländer mit Wurzeln im Kosovo. Im Herbst noch von einer Schulter- und hernach Knie-Verletzung zurückgeworfen, zeigte Dijon Kameri in seinem 1. Startelf-Einsatz in 2023 sein Können. Der Geniestreich beim Assist zum 2:0 war die 2. Torvorlage (beide in Hz. 2) im 9. BL-Einsatz für den nächsten Rohdiamanten aus der unerschöpflichen Talenteschmiede der Roten Bullen. Der erst seit 20. April 19-jährige ÖFB-U21-Teamspieler hat noch Vertrag bis 30. Juni 2026 beim Serienmeister.

"Habe selten so einen Assist gesehen - da lacht dir das Herz"

FC Red Bull Salzburg - SK Rapid Wien 2:1 (1:0)

SKY-Experte Peter Stöger: „Ich habe selten so einen Assist gesehen. Für einen Durchschnittsfußballer, bei der Überlegung den Ball so zu spielen, ist eine Meniskusoperation sicher. Überragend. Da lacht dir das Herz, wenn du sowas siehst, dass Kreativität wirklich auch noch ein wichtiger Faktor sein kann. Das macht den Fußball aus.“

Es war die 62. Minute auf der Spieluhr...dann passierte das - siehe im Twitter-Video ab Min. 3:48 zum Genießen und "mit der Zunge schnalzen".

Der gestrige Klassiker bot vieles, wofür man ins Stadion geht.



In der Zusammenfassung könnt ihr alle Highlights noch mal bestaunen. ⏯ #RBSSCR — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) May 8, 2023

Sékou Koïta erzielte sein 5. BL-Tor in dieser Saison und scorte dabei erstmals vor der Pause. Dazu traf der 23-jährige Mittelstürmer aus Mali erstmals seit 13. September 2020 von außerhalb des Strafraums und erzielte zum 5. Mal in einem BL-Spiel mehr als ein Tor – 4x davon in Heimspielen.

Nicolás Capaldo lieferte seinen 6. BL-Assist und bereitete erstmals ein Tor in einem Heimspiel vor. Der 24-jährige Argentinier kassierte in seinem 48. BL-Einsatz erstmals einen Ausschluss und fehlt nach der Gelb-Roten Karte (2x Gelb wg. SR-Kritik) im kommenden Auswärtsspiel beim Tabellendritten LASK.

SK Rapid-Kapitän & -Goalgetter Guido Burgstaller baute mit seinem 18. BL-Tor seinen Saison-Rekord weiter aus und führt klar die Torschützenliste an. 8 seiner gesamt 47 BL-Tore erzielte der seit wenigen Tagen 34-jährige Kärntner gegen den FC Red Bull Salzburg – sein persönlicher Höchstwert. "Burgknaller" traf in 5 BL-Einsätzen in Folge – erstmals.

Der FC Red Bull Salzburg ist seit 40 BL-Heimspielen unbesiegt (31S, 9U). Eine derartige Heimserie überbot in der BL zuvor nur Salzburg selbst (53 Heimspiele von 2016 bis 2019). Die Roten Bullen sind in Heimspielen in der Meistergruppe ungeschlagen (18S, 5U) und seit 16 BL-Spielen gegen den SK Rapid unbesiegt (13S, 3U) und in dieser BL-Saison seit der 2. Runde (1:2 beim SK Sturm) unbesiegt (19 Siege, 7 Remis).

Bild mit Symbolcharakter: Emanuel Emegha - entschlossen, energiegebündelt, willensstark. Nach 6 Spielen Ladehemmung (4 BL, 2 ÖFB-Cup) scorte der 21-jährige Niederländer mal wieder. Nach kurioser Entstehung: Langer Abschlag vom englischen Torhüter Arthur Okonkwo, Missverständnis Martins & Meisl, Nutnießer der SK Sturm-Hüne, der sich "bedankt" mit seinem 9. Saisontor, allerdings auch die 5. Gelbe Karte kassierte und im Heimspiel gegen Austria Klagenfurt gesperrt ist.

Rechtsverteidiger bedient Linksverteidiger zum Führungstor

FK Austria Wien – SK Puntigamer Sturm Graz 1:2 (0:2

Meister & Vizemeister im Gleichschritt...sowohl Liga-Leader FC Red Bull Salzburg als auch Verfolger SK Sturm Graz mit je 2:1-Siegen und gegen Wiener Klubs. Die Schwarz-Weißen bewahren auch im 4. Saisonduell ihre weiße Weste gegen die Violetten vom Verteilerkreis. Den Grundstein zum 4. Sieg gegen den Vorjahresdritten legten die Steirer bereits vor der Pause mit dem 2:0-Vorsprung.

David Schnegg erzielte sein 4. BL-Tor – seine zwei Tore für Sturm Graz erzielte der 24-jährige Tiroler per Kopf, für Wattens traf der Linksverteidiger zweimal mit dem linken Fuß. Sein Pendant auf der rechten Seite der Vierer-Abwehrkette - Jusuf Gazibegovic - lieferte seinen 2. BL-Assist in dieser Saison ab – so viele wie in seinen ersten zwei Saisonen zusammen.

Emanuel Emegha erzielte sein 9. BL-Tor, drei davon gegen den FK Austria Wien – sein persönlicher Höchstwert. Seine ersten 4 BL-Tore erzielte der Niederländer als Joker, seine letzten fünf Tore als Startelf-Spieler. Erstmals scorte der 1,95 Meter-Mittelstürmer im Meisterplayoff auswärts und gesamt zum 2. Mal.

Der israelische Austria-Außenspieler Matan Baltaxa erzielte in seinem 5. BL-Spiel mit seinem ersten Schuss aufs Tor sein erstes Tor.

Routinier Reinhold Ranftl lieferte seinen 1. BL-Assist für Austria Wien ab – damit lieferte der 31-jährige Steirer in jeder seiner letzten 5 BL-Saisonen (davor für LASK) zumindest einen Assist ab.

Ibrahim Mustapha stellte zwar den Spielverlauf nicht auf den Kopf, doch stach als Joker und sorgte mit seinem Ausgleichstor zum 1:1-Endstand dafür, dass der LASK weiter im Meisterplayoff unbesiegt bleibt, allerdings den Anschluss an den Zweiten SK Sturm Graz etwas verlor (nunmehr 5 Punkte Abstand, auf RB Salzburg = 8). Schotte sicherer Strafstoßschütze / LASK Looping-Jubler Mustapha SK Austria Klagenfurt – LASK 1:1 (1:0) Nach 4 Niederlagen in den 4 Saison-Duellen zuvor (BL und ÖFB-Cup) nimmt die Pacult-Elf erstmals was Zählbares mit. Es war diesmal sogar mehr drin gegen einen LASK, der diesmal weder so effizient noch leistungsstark wie im Meistergruppen-Hinspiel eine Woche zuvor beim 4:0 in der Linzer Raiffeisen Arena war. Dennoch bleibt die Kühbauer-Elf weiter einzig mit dem FC Red Bull Salzburg - nächster Gegner in Linz - im Meister-Playoff diese Saison unbesiegt (3S, 3U). Für die Klagenfurter ist das erste Remis heuer im Oberen Playoff und der 4. Zähler (1S, 1U, 4N). Apropos 4...Der 22-jährige Andy Irving erzielte sein 4. BL-Tor in dieser Saison – alle per Elfmeter vom schottischen Sommerneuzugang. SKA-Stürmer Sebastian Soto verzeichnete mit 17 Zweikämpfen den Höchstwert in dieser Rubrik in diesem Spiel. Klagenfurts Kapitän Thorsten Mahrer hatte mit 6 klärenden Aktionen die meisten in diesem BL-Spiel, in dem vor der Pause noch nicht von "Fußball spielen" die Rede sein konnte. Grund: Viele strittige Szenen, Aufreger, Unterbrechungen, VAR-Checks usw. ...! Ibrahim Mustapha erzielte sein 3. BL-Tor – der 22-jährige LASK-Winterneuzugang aus Nigeria traf im März, April und Mai. Der "Salto Mortale"-Akrobat (sein Torjubel lässt wohl manchen im Linzer Lager zusammenzucken...) war in 4 BL-Spielen an mindestens einem Tor direkt beteiligt. Der "ewige" Rene Renner...der 29-jährige Welser, in seiner 4. Saison beim LASK und für diesen 160 Pflichtpartien absolvierend, hatte mit 102 Ballaktionen - wie so oft in dieser Saison - den Höchstwert in diesem BL-Spiel. Und: Der Linksverteidiger ist sehr achtsam, schaffte es auch im 5. BL-Spiel in Folge seine 5. Gelbe Karte zu vermeiden.

Auch wenn der späte Ausgleich den Riedern einerseits ein glückliches Remis beschert, sprechen die Werte ansonsten - mal wieder - für den Tabellenletzten, für den durchaus mehr drin war. Nicht zu vergessen auch, dass Austria Lustenau-Keeper Dominik Schierl mit "Big Saves" weitere Gegentore und einen möglichen Sieg der Gäste verhinderte. Beim Sonntagsschuss am Samstag von Joker Diomandé war allerdings auch der 28-jährige Rückhalt der Vorarlberger machtlos.

Bei Ried ist Toptorjäger ein Abwehrspieler - bei Lustenau Fridrikas

SC Austria Lustenau – SV Guntamatic Ried 2:2 (1:0)

Und so gleicht sich doch dann alles binnen einer Woche wieder aus...im Hinspiel am Samstag, 29. April, rettete Austria Lustenau in Ried noch Last-Minute im torreichsten Spiel der BL-Saison 2022/23 beim 4:0 dank Joker Michael Cheukoua ein 4:4 und diesmal in Lustenau am 1. Samstag im Wonnemonat Mai stach für die SV Guntamatic Ried 15 Minuten nach seiner Einwechslung Gontie Junior Diomandé mit einem beherzten Distanzschuss Marke "Tor des Monats" zum umjubelten 2:2-Endstand per LuckyPunch.

Und was schreibt der Fußball da wieder mal für eine Geschichte: Der 19-jährige Ivorer aus dem Land von Ex-Weltstar Didier Drogba rückte nach Rieder Rückholaktion unter der Woche - der Leihe zu Kooperationsklub SKU Amstetten (ADMIRAL 2. Liga) - erstmals in diesem Frühjahr in den BL-Kader der Innviertler, für die der 1,69 Meter große Offensivakteur im Herbst in 3 Spielen gesamt gerade mal auf 27 Einsatz-Minuten kam (18 vs. Austria Klagenfurt, 2 vs. WSG Tirol und 8 vs. TSV Hartberg, alle 3 Spiele gingen übrigens verloren).

Tja und nun...veni, vedi, vici...er kam, sah und traf. Und wer weiß, ob es vom Rieder "Diamanten" (Übersetzung von Diomande aus dem englischen) nicht gar ein "Gold-Tor" für den (noch) Tabellenletzten war.

Vlt. ein Wirkungstreffer, mit psychologischem Effekt. Denn auch wenn die Senft-Schützlinge, die wieder mal Comebacker-Qualität und Moral bewiesen, weiter auf den ersten Sieg im Unteren Playoff warten, sind sie seit 4 Spielen unbesiegt und schwer zu biegen. In dieser Saison schon gar nicht von Austria Lustenau, das auch im 4. Duell gegen die Rieder nicht gewinnen konnte (3U, 1N). Um dennoch nach dem 2:2 zu feiern! Den vorzeitigen Klassenerhalt. Respekt! Während es für die Rieder in "Teil 2" des einwöchigen Auswärts-Doppels am Freitag schon wieder "let´s go West" heißt: ins "Heilige Land", Wattens wartet.

Der SC Austria Lustenau traf erstmals in 8 BL-Spielen en suite, die SV Guntamatic Ried erstmals in dieser BL-Saison 5 Spiele in Folge.

SK Sturm-Leihspieler Christoph Lang war in beiden Duellen gegen Austria Lustenau in der Playoffphase an je 1 Tor beteiligt und damit erstmals gegen einen Gegner an zwei BL-Toren direkt. Abwehrspieler Tin Plavotic erzielte sein 4. BL-Tor – alle nach Eckbällen. Kein anderer Spieler der SV Guntamatic Ried traf in dieser BL-Saison so oft.

Der 23-jährige Lustenauer Innenverteidiger Darijo Grujcic erzielte sein 2. BL-Tor – beide nach Standardsituationen und vor der Halbzeitpause.

Lukas Fridrikas, im Sommer von Austria Klagenfurt gekommen, wo der 25-jährige Stürmer teilweise auf der Tribüne saß, blüht im Ländle sowas von auf und traf in 4 BL-Spielen in Folge – das gelang zuvor noch keinem Spieler des SC Austria Lustenau. Der mit 5 Treffern Toptorjäger im Playoff erzielte gesamt sein 9. BL-Tor in dieser Saison – das gelang für die Lustenauer, die jüngeren erinnern sich..., zuvor nur Tamas Tiefenbach 1997/98.

Heissa Hartberger, die diesmal hoch hinaus wollten und auch kamen: Gegen die Wattener aus dem "Heiligen Land" holten Heil & Co. ihren höchsten BL-Sieg seit dem Aufstieg in 2018.

TSV mit neuem Tor-Rekord - WSG mit Playoff-Paukenschlägen

TSV Egger Glas Hartberg – WSG Tirol 5:0 (4:0)

Na da haben die Hartberger ja den "Vogel abgeschossen". Und das ohne ihren fehlenden Kapitän und Top-Torjäger Dario Tadic (7 BL-Saisontore). Im 158. BL-Spiel und der 5. Saison seit dem Aufstieg in 2018 feiert der TSV seinen höchsten Saisonsieg. Die Schopp-Schützlinge belohnen sich endlich auch für ihr Investment der letzten Wochen und bleiben in der Quali-Gruppe seit nunmehr 5 Spielen unbesiegt (2S, 3U).

Während die WSG Tirol weiter für "Playoff-Paukenschläge" zuständig ist. Heuer 4:0-Kantersieg gegen den RZ Pellets WAC am 2. Spieltag, dann jetzt am 6. die 0:5-Klatsche in der Profertil-Arena. Im Vorjahr 0:6-Pleite beim LASK in Pasching zum Auftakt der Qualigruppe, im Rückspiel dann die Revanche, ein satter Sieg von 4:0 in Innsbruck. Und in 2019/20 ein 3:0-Triumph beim FC Flyeralarm Admira, demgegenüber eine 1:4-Pleite beim SV Mattersburg.

Zurück zum TSV Egger Glas Hartberg, der nicht nur erstmals in einem BL-Spiel 5 Tore erzielte, sondern mit dem Doppelschlag in den ersten 9 Minuten und Viererpack vor der Halbzeitpause neue Hartberger Bestwerte in der Bundesliga aufstellte.

Ruben Providence erzielte in seinem 18. BL-Spiel seinen ersten Doppelpack und jedes seiner 5 BL-Tore in Heimspielen. Donis Avdijaj, der laut Sky-Informationen gerne wieder in seinem Geburtsland Deutschland spielen möchte, erzielte sein 5. BL-Tor in dieser Saison (und das obwohl der Nationalspieler des Kosovo bis auf 1 Hinrunden-Spiel die komplette Herbstsaison in der Schweiz war) – mehr gelangen ihm nur 2014/15 (6 für Sturm Graz). Drei seiner 19 BL-Tore erzielte der 26-jährige Leihspieler des FC Zürich gegen die WSG Tirol – gegen kein Team traf der Außenstürmer häufiger.

Mannschaftskollege Dominik Frieser lieferte seinen 5. BL-Assist in dieser Saison ab – neuer persönlicher Rekord. Zwei dieser fünf Assists lieferte der 29-jährige, gebürtige Grazer und Ex-LASKler gegen die WSG Tirol ab.

Am für die Silberberger-Schützlinge "gebrauchten Samstag" ragte ein Akteur zumindest in einer Rubrik heraus: Felix Bacher hatte 6 klärende Aktionen – Höchstwert in diesem Spiel der ADMIRAL Bundesliga.

Viel Grund zum Jubeln, geschweige denn Feiern hat die WAC-Fans in dieser Saison in der Lavantal-Arena noch nicht. Gerade Mal 2 Siegen bei schon 9 Niederlagen. Immerhin haben die Wölfe noch über "Plan B" die Möglichkeit, doch noch nach "Europa" zu kommen, wenn es auch eine Challenge wird. Am Samstag kommt es erstmals zum Spitzenspiel der Qualigruppe am Don-Bosco-Weg zwischen dem Zweiten aus Kärnten (21 Punkte) gegen Tabellenführer Austria Lustenau (24)

Ausgeglichene Saison-Duell-Bilanz zwischen WAC und SCR Altach

RZ Pellets WAC – CASHPOINT SCR Altach 0:0

Zweite "Nullnummer" in dieser Saison für die Wolfsberger, beide unter Neo-Chefcoach Manfred Schmid im Frühjahr und erstmals in der Lavanttal-Arena (das andere 0:0 in Ried). Damit polieren die Kärntner zwar nicht gerade ihre dürftige Heimbilanz auf (2S, 3U, 9N), bleiben in den jüngsten 4 Partien allerdings unbesiegt (je 2S + U) und behaupten Platz 2 im Unteren Playoff (3S, 2U, 1N). Somit bleibt die Chance gewahrt, dass es in dieser Saison vlt. doch noch zu einem weiteren Kärntner Derby gegen Austria Klagenfurt kommt im Europacup-Playoff. Wer weiß...

Der SCR Altach dagegen "tritt" derzeit irgendwie "auf der Stelle". Nach dem Quali-Gruppen-Auftaktsieg (1:0 vs. WSG Tirol) wartet Neo-Chefcoach Klaus Schmidt mit seiner Mannschaft seit 5 Spielen auf einen Dreier (3U, 2N) und bleibt weiter Vorletzter, bei weiter nur 2 Zählern Vorsprung auf Schlusslicht SV Guntamatic Ried, wo es für die Vorarlberger in der übernächsten Runde hingeht.

Ansonsten nach 4 Duellen zwischen WAC und SCR Altach ausgeglichene Bilanz: je 1 Sieg (jeweils auswärts) und 2 Remis.

Maurice Malone, Spieler des Frühjahrs beim WAC, gab mit 3 Schüssen die meisten in diesem BL-Match ab, während sein Mannschaftskollege aus den hinteren Reihen, Abwehrspieler Dominik Baumgartner mit 92 Ballaktionen und 11 gewonnenen Zweikämpfen gleich 2 Höchstwerte in diesem BL-Spiel verbuchte.

Altachs Abwehrspieler Lukas Gugganig hatte mit 8 klärenden Aktionen die meisten in dieser Partie. Sein Mitspieler Jan Jurcec fing 3 Pässe ab – Spiel-Topwert.

