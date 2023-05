Im Studio von Sky Sport Austria waren im Sendeformat „Talk & Tore“ ÖFB-U21-Teamtrainer Werner Gregoritsch, TSV Hartberg-Cheftrainer Markus Schopp und Sky-Experte Alfred Tatar zu Gast. Der 59-jährige, ehemalige Fußball-Trainer von u.a. der SV Ried und First Vienna FC 1894 stellte die These in den Raum, dass der LASK im Meister-Zweikampf zwischen Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg (39 Punkte) und Vizemeister SK Sturm Graz (36) "das Zünglein an der Waage" sei, "vielleicht sogar der Meistermacher". Nachfolgend STATEMENT-Auszüge.

„Habe vor einigen Wochen schon gesagt, dass mein Meistertipp Sturm Graz ist"

Markus Schopp (Cheftrainer TSV Hartberg) über...

…den Meisterkampf: „Ich habe vor einigen Wochen schon gesagt, dass mein Meistertipp Sturm Graz ist. Das war zu einem Zeitpunkt, als der Abstand noch größer war. Ich habe Sturm sehr stabil gesehen, mit einer unglaublichen Euphorie. Klar braucht man das Quäntchen Glück auch noch, aber ich traue es ihnen zu. Es würde ein klein wenig Abwechslung bringen. Sollte Salzburg es schaffen, mit 3 Punkten aus Linz nach Hause zu fahren, dann wäre das ein großer Schritt. Ich glaube, dazu wird es aber nicht kommen, weil ich der Meinung bin, dass der LASK die Salzburger nicht nur ärgern wird, sondern ein gutes Resultat einfahren wird.“



…den Abstiegskampf mit Hartberg: „Ich habe eine Erleichterung gesehen aufgrund des Heimsieges gegen die WSG. Jeder, der einmal die Qualifikationsrunde durchlaufen hat, weiß, was es heißt, dort zu bestehen. Man sieht sehr viele Unentschieden, die Partien sind sehr oft heiß umkämpft. Wir können das Resultat vom Wochenende, glaube ich, gut einordnen. Wir wissen, dass wir mit den ersten zwei Angriffen zwei Tore gemacht haben.

Das ist etwas, das uns in den vorangegangenen Wochen so nicht gelungen ist. Uns ist allen bewusst, dass wir es in unserer Hand haben, die nötigen Schritte zu machen. Das ist sehr wichtig für die Köpfe. Die nächsten Wochen sind nur noch Herausforderungen. Wir wissen, was es heißt, in Altach zu bestehen. Darauf bereiten wir uns vor und freuen uns natürlich, weil es eine Möglichkeit ist, einen weiteren großen Schritt in Richtung unseres Ziels zu machen.“



…den TSV Hartberg: „Man muss sagen, dass es für den TSV Hartberg keine Selbstverständlichkeit ist, in der Bundesliga zu spielen. Man kann das immer klein machen, aber es sprechen die Fakten dafür, dass es nicht selbstverständlich sein muss. Man sieht es aber in den letzten Jahren, dass man es schon schaffen kann, einer Mannschaft ein Gesicht zu verpassen, mit einer Mannschaft eine Idee zu verfolgen, die sich natürlich auch über Resultate definiert, aber auch über Entwicklungsprozesse.

Ich versuche, der Mannschaft immer dieses Bild zu geben, wie wir als Hartberg in der Bundesliga reüssieren können. Ein entscheidender Faktor ist, wie du es schaffst, die Mannschaft mitzunehmen. Wir haben in der Vergangenheit oft Phasen gehabt, wo Resultate nicht gepasst haben. Der entscheidende Punkt war aber immer, diesen Weg nicht zu verlassen, diese Klarheit zu haben, wie wir als Hartberg in der Liga überleben können.“

„Er ist eine Bereicherung, bringt in unsere Kabine etwas nicht Österreichisches“

…Donis Avdijaj: „Donis ist ein Spieler, der noch nicht so alt ist, aber schon vieles erleben durfte. Er bringt in unsere Kabine etwas nicht Österreichisches, dieses nicht zufrieden zu sein, sich nicht auf dem Erreichten auszuruhen. Donis hat eine sehr spannende Entwicklung hinter sich. Es ist ein Schwatz für den TSV Hartberg, so einen Spieler in seinen Reihen haben zu dürfen, um ihn einfach mit seiner Erfahrung in der Kabine wirken lassen zu können. Wir brauchen über seine spielerischen Qualitäten gar nicht zu reden.

Er ist einfach eine Bereicherung. Es macht mir als Trainer extrem viel Freude, mit solchen Typen zusammenarbeiten zu dürfen. Donis ist einer dieser Spieler, der bei großen Vereinen war und sich dort nicht so behaupten konnte und wir in Hartberg schaffen es, einen Spieler wieder zum Funktionieren zu bringen. Dazu bedarf es einer Idee, in der er sich wiederfindet, aber es hängt schon auch vom Spieler selbst ab, wie er diese annimmt.“



…seine Ziele mit Hartberg: „Wenn wir das Ziel heuer erreichen, gehen wir in die sechste Saison, das ist abartig, das ist viel. Ich habe die Unterstützung von der Präsidentin und vom Erich, ein fantastisches Trainerteam, die unglaublich investieren in die Entwicklung der Mannschaft und des Vereins. Das Schöne wäre, wenn wir ein bisschen größer träumen könnten. Es ist die Rede von einem neuen Stadion, es ist die Rede davon, dass sich unsere zweite Mannschaft in einem höheren Bewerb wiederfindet, es gibt die Akademie. Es gibt in dieser Region ganz viel Potenzial, das da Brach liegt. Von daher ist es legitim, darüber nachzudenken, wie sich dieses Projekt in Zukunft entwickeln kann. Wenn ich davon Teil sein kann, sehe ich das als riesengroße Möglichkeit.“



…österreichisches Ligasystem: „Wir haben in der Meisterrunde heuer eine Konstellation mit beiden Wiener Vereinen, dem LASK, Sturm und Salzburg. Man könnte meinen, das sind die Mannschaften, die immer oben dabei sein müssen. Alle anderen müssen damit rechnen, dass sie in der Qualifikationsrunde sind. Die Spielregeln sind so, dass es diese Teilung gibt und alle Verantwortlichen wissen darüber Bescheid. Die Kunst ist es, eine Niederlage oder einen Sieg richtig zu bewerten und einordnen zu können. Mir ist wichtig, dass meine Mannschaft weiß, dass was am Wochenende passiert ist, nicht nächste Woche wie selbstverständlich wieder passiert – ganz im Gegenteil.“



die drei Leihspieler Prokop, Providence und Avdijaj: „Alle drei Spieler haben eine Qualität und das auch schon bewiesen. Aber der TSV Hartberg hat seine begrenzten Möglichkeiten. Es bedarf auch der Mithilfe der anderen Vereine. Bei dem einen oder anderen würde ich es nicht ausschließen. Prokop ist ein Spieler, der bis Sommer geliehen ist. Da schauen wir, was passiert. Donis gehört dem FC Zürich und hat dort noch einen Vertrag. Ruben hat eine interessante Entwicklung hinter sich, aber bei allen drei besteht auch noch viel Luft nach oben. Die Frage ist, wo sie dieses Unterfangen angehen wollen. Mich würde es freuen, wenn es in Hartberg ist.“



…den Aufwind des italienischen Klubfußballs: „Der italienische Fußball ist auf jeden Fall zurück, dass zeigt auch das Halbfinale in der Champions League mit dem Mailänder Derby. Die drei für mich interessantesten Mannschaften - nämlich Atalanta Bergamo, Lazio Rom und vor allem Napoli - sind ja international gar nicht mehr vertreten. Man dürfte meinen: ‚Il calcio à tornato‘.“

"Macht mich stolz, dass er jetzt in der 2. Mannschaft von Sturm dabei sein darf"

…seinen Sohn Constantin Schopp: „Ich bin froh und stolz, dass er den Weg im Profifußball gehen will, dass er seinen Weg gehen will. Die Betonung liegt auf 'seinem' Weg. Dafür drücke ich ihm die Daumen und unterstütze ihn, wo es nur geht. Es macht mich stolz, dass er jetzt in der 2. Mannschaft von Sturm dabei sein darf, seine ersten Erfahrungen im Erwachsenenfußball machen darf. Wie es in dem Alter ist, muss man lernen, Fehler machen. Aber er ist ein lieber Bursch und das ist das Wichtigste. Er soll seinen Weg gehen, wo auch immer der ihn hinbringt.“



…seine Rolle beim TSV Hartberg: „Wir reden schon noch vom TSV Hartberg. Der TSV Hartberg hat auch strukturell noch einiges vor, sie wollen sich auch dort entwickeln, was für mich ein spannender Aspekt ist. Ich glaube sagen zu können, dass es in meiner jetzigen Rolle ein sehr intensiver Job ist, ich auch mit meiner Rückkehr schon begonnen habe, viele Dinge zu übernehmen. Es macht mir sehr viel Spaß, ist sehr intensiv. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, die Rolle in dieser Form weiterzuführen.“

"Transferpolitik von Sturm ist sensationell, fast Kopie von Salzburg zu besten Zeiten"

Werner Gregoritsch (ÖFB-U21-Teamtrainer) über...

…sein Verhältnis zu Sturm Graz: „Ich habe in der U21 viele Spieler trainiert. Wenn Spieler gekommen sind und gefragt haben, welcher Verein die beste Möglichkeiten bietet, habe ich den Spielern oft gesagt, dass bei Sturm sehr viel passt. Man muss natürlich eine gewisse Wartezeit haben. Wenn man als Junger kommt, heißt das nicht, dass man gleich spielt.

Das macht Christian Ilzer sehr gut mit seinem Team, ich schätze auch Andi Schicker sehr, er hat sich sehr gut entwickelt als Manager. Die Transferpolitik ist sensationell, das ist fast eine Kopie von Salzburg zu den besten Zeiten. Ich habe großen Respekt und freue mich, dass auch eine steirische Mannschaft da mitspielt. In mir schlägt aber ein rotes Herz und ich würde mich sehr freuen, wenn diese Mannschaft auch bald in der Bundesliga spielt.“



…über den Abstiegskampf in der österreichischen Bundesliga: „Es darf in dieser Gruppe nicht passieren, dass sich eine Mannschaft zurücklehnt. Ich kenne das selbst aus meiner Zeit. Bei den kleineren Vereinen ist es so, dass man geerdet bleiben muss, seine Identität bewahren muss. Hartberg ist ein Verein, der kleinere Brötchen backen kann. Auch nach dem 5:0 jetzt, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Man muss die Meisterschaft über die ganze Saison hindurch sehen. Man muss lernen, das richtig einzuschätzen, wenn man verliert, nicht gleich das Selbstbewusstsein zu verlieren.“



…die Problematik der Spielerentwicklung bei Vereinen im Abstiegskampf: „Durch diesen Modus ist es so, dass es Vereine gibt, die fast gar keine U21-Spieler einsetzen, weil es die schwierige Situation nicht zulässt. Wenn du heute sagst, ich möchte Spieler entwickeln, ist das eine schöne Vorgabe, aber im Endeffekt geht es nur um das Ergebnis, es geht nur um die Punkte. Da bringt jedes Spiel, das verloren wird, Schwierigkeiten im Verein."



…Dominik Prokop: „Dominik Prokop habe ich selber mitverfolgt bei der U17-WM. Da war er eines der größten Talente. Der hat damals mit einem Dembele mithalten können, hat dort ausgezeichnet gespielt und wurde von sämtlichen Spitzenvereinen beobachtet. Er hat dann eigentlich eine sehr dürftige Karriere für sein Talent hingelegt, warum kann ich nicht beurteilen. Eigentlich hat man sich gedacht, er hätte sehr viel drauf, aber von der Mentalität her wird er es nicht zu einem Spitzenspieler schaffen.“

"Keiner hat U21 so richtig ernst genommen"

…die Entwicklung der U21 in seinen 12 Jahren als U21-Teamchef: „Als ich die U21 übernommen hat, hat es im Jahr vielleicht ein Spiel im Fernsehen gegeben. Die U21 ist unter ‚ferner liefen‘ gelaufen. Die Spieler sind zum Teil aus der Regionalliga gekommen. Keiner hat die U21 so richtig ernst genommen, dementsprechend waren auch die Erfolge nicht so da. Der Unterbau für die Veränderung war die Konzeption im Nachwuchsbereich mit den Akademien, die von den Vereinen sehr professionell betrieben wurden.

Es hat damals bei der Austria begonnen und wurde bei Red Bull Salzburg zur Blüte entwickelt. Wir sind dann 2019 erstmals nach 50 Jahren zur U21-WM gefahren, wo zum Teil mehr als die Hälfte der Stammspieler Legionäre waren. Die sind gekommen und haben den anderen Spielern eine unglaubliche Professionalität vorgelebt. Das Fernsehen ist aufgestiegen auf diese Mannschaft und bringt jetzt fast jedes Spiel. Durch die U21 sind dann sehr viele Spieler ins Ausland gegangen und haben gute Verträge bekommen. Das ist ein Riesen-Anreiz gewesen für die Spieler.“



…Anekdote über Martin Hinteregger: „Du kannst bei der U21 keine Mannschaft entwickeln und sagen, mit dieser Mannschaft gehst du zur WM. Hinteregger war so ein Beispiel, der hat bei mir drei mal gespielt und hat gesagt: ‚Trainer, wie gehen zur WM!‘, sag ich ihm: ‚Du wirst nicht dabei sein‘. Er hat mich angeschaut und gefragt warum. Dann habe ich gesagt: ‚Weil du die nächsten 2 Spiele vielleicht noch bei mir dabei sein wirst und dann wirst beim A-Team sein!‘. Und das war dann so.“



…den Druck, der auf den Schultern von jungen Spielern lastet: „Ich habe sicher bei 90% der Spieler, die ich hatte, sagen können, dass sie eine Karriere machen werden oder dass es sich nicht ausgeht, weil die Anforderungen einfach zu groß sind. Manche Spieler haben es einfach nicht draufgehabt. Diese Spieler haben ihre Jugend hergeschenkt. Mein Sohn hat zum Beispiel in den letzten zehn Jahren vielleicht drei Wochen Urlaub gehabt – selbst da hat er ein Programm mitbekommen. Wenn das einmal passiert, dass die Spieler heutzutage normale Menschen sind, werden sie kritisiert oder aufgerissen.

Das ist das Problem, das wir heute haben, dass der Druck auf die jungen Spieler immer stärker wird. Ich glaube, dass viele Spieler, die die Qualität gehabt haben, an dem Druck zerbrochen sind. Ich habe es einigen Spieler gesagt: ‚Du dablost des ned. Es ist sinnlos, du kannst mit dem nicht umgehen!‘. Du musst heute gewisse körperliche Voraussetzungen haben, aber das Entscheidende ist, du musst einfach Mentalität haben.“

"Ohne Nici Seiwald sind wir praktisch um 50% schlechter gewesen"

…Nicolas Seiwald: „Nici Seiwald hat mir gefehlt beim letzten Lehrgang. Ohne Nici Seiwald sind wir praktisch um 50% schlechter gewesen. Ohne seiner Qualität, das Spiel lesen und Fußball zu spielen, haben wir keine Chance gehabt. Aber, das muss man akzeptieren, als Teamchef bist du nicht nur erfolgreich, wenn du Ergebnisse einfährst, sondern es geht auch darum, wie du den Spieler weiterentwickelst.“



…die Zusammenarbeit mit ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick: „Bei Ralf Rangnick ist es so, dass das ein absoluter Konzeptmensch ist, ein Systematiker, der diese Red-Bull-Schule entwickelt hat. Es geht darum, dass diese Spielphilosophie vom A-Team runter gehen soll bis in die Nachwuchsteams. Das ist sehr wichtig, wir versuchen diese Spielformen so gut wie möglich umzusetzen.“



…seinen Sohn Michael Gregoritsch: „Beim Michael ist es speziell, weil er seinen Vater acht Jahre lang als Trainer gehabt hat, gerade in der entscheidenden Phase von 15 Jahren weg. Wer mich kennt weiß, dass ich meinen Sohn mehr gefordert habe, als andere Spieler. Für mich war es wichtig, dass er sich in Deutschland selbständig gemacht hat, kein Protektionskind war, weil den Papa hat dort keiner gekannt. Ich bin sehr stolz, weil er diese Möglichkeit hat, bei einem Spitzenklub zu spielen, der nicht immer Abstiegskampf hat.

Ich freue mich, dass es sich so entwickelt hat und auch im Nationalteam bestätigt hat, dass auf ihn Verlass ist. Für mich ist eine einzige Sache entscheidend, dass mein Sohn ein selbständiger, erfolgreicher Sportler geworden ist und seinen Vater nicht gebraucht hat. Ich war nur Unterstützer.“

"Wenn Salzburg über LASK drüber kommt, ist Meisterschaft entschieden"

Alfred Tatar (Sky Experte) über...

…den Meisterkampf in der österreichischen Bundesliga: „Diese Nichtspannung, was den Meisterkampf betrifft, war über viele Meisterschaften lang gegeben, weil Salzburg allen anderen haushoch überlegen war. Jetzt haben wir zum ersten Mal eine Situation mit Sturm, die in die Nähe von Salzburg kommen.

Für mich ist der LASK das Zünglein an der Waage, vielleicht sogar der Meistermacher. Zum einen hat der LASK Sturm wehgetan, indem man Sturm besiegt hat, zum anderen kommt jetzt Salzburg. Wenn Salzburg über den LASK drüber kommt, glaube ich, dass die Meisterschaft schon entschieden ist.“



…über die Tücken im Abstiegskampf: „Wenn man im Schlamm steckt, braucht man Spieler, die sich wie Münchhausen selbst aus dem Schlamm ziehen können. Das ist eine Frage der Entwicklung und der Art und Weise, wie ein Trainer auf seine Mannschaft einwirkt. Im Prinzip geht es darum, dass du das Verlieren verlernst und das Gewinnen erlernst.“



…SC Freiburg-Legionär Michael Gregoritsch: „Ein Spieler wie Michael Gregoritsch, ist am Trainer gewachsen, der ihm das Vertrauen gegeben hat. Du brauchst in gewissen Konstellationen einen Trainer, der genau hinsieht und sagt: ‚Diesen Spieler werde ich holen und ihm das Vertrauen geben‘. Genau das ist geschehen. Eigentlich hat sich Christian Streich selber belohnt.“

Fotocredits: Harald Dostal/www.sport-bilder.at, RiPu und FC Red Bull Salzburg via Getty