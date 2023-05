Am 19. Mai 1998 siegte die SV Guntamatic Ried im Cupfinale gegen den SK Sturm Graz mit 3:1 und holte sich damit den ersten großen Titel in seiner Klub-Geschichte. Exakt 25 Jahre später wird dieser historische Erfolg beim nächsten ADMIRAL Bundesliga-Heimspiel gegen den SCR Altach (19:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker) am 19. Mai in der „josko ARENA“ gefeiert. Mit dabei als Ehrengäste sind SVR-Jahrhunderttrainer Klaus Roitinger und SVR-Jahrhundertkicker Herwig Drechsel. Tickets für den Stehplatz West gibt es bei diesem Match wieder um nur 5 Euro.

"Natürlich wollen wir historischen Erfolg mit Heimsieg gegen Altach krönen“

Goran Stanisavljević in der 11., Herwig Drechsel in der 32. und Markus Scharrer in der 89. Minute – mit diesen drei Toren fixierte die SV Guntamatic Ried am 19. Mai 1998 im Gerhard-Hanappi-Stadion in Wien den historischen Cupsieg gegen Sturm Graz.

„Der Cupsieg 1998 zählt zu den größten Erfolgen in der Geschichte der SV Guntamatic Ried. Am Tag genau 25 Jahre später wollen wir bei dem für uns so wichtigen Heimspiel gegen Altach dieses Jubiläum mit unseren Fans feiern. Und natürlich wollen wir diesen historischen Erfolg mit einem Heimsieg gegen Altach krönen“, betont SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger.

Bei den letzten 2 Heimspielen ab jeweils nur 5 Euro ins Stadion

Die ganz besondere Ticket-Aktion der SV Guntamatic Ried läuft auch beim Match gegen Altach und danach bei letzten Heimspiel am 2. Juni gegen den WAC weiter: Eine Eintrittskarte für den Stehplatz West kostet bei diesen beiden Spielen statt 16 jeweils nur 5 Euro. Die Tickets um 5 Euro sind online, in der SVR-Geschäftsstelle und bei jedem Spiel an den Abendkassen erhältlich.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at