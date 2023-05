Das Schlusslicht macht den Anfang: Die SV Guntamatic Ried eröffnet die 29. Runde in der ADMIRAL Bundesliga am Freitag, den 12. Mai 2023, mit dem Gastspiel bei der WSG Tirol - ab 19:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker. 4 Spiele en suite sind die Innviertler unbesiegt, doch ebenso auch ohne Dreier! Auf einen Sieg warten die Wikinger sogar schon 7 BL-Spiele (inkl. ÖFB-Cup = 8), der letzte ist 2 Monate her (2:1 in Altach am 12. März). Im "Heiligen Land" soll für die Rieder Remis-Spezialisten beim Qualigruppen-Dritten nun endlich der erste Sieg im Unteren Playoff geholt werden. Bei "West-Reisen" wurde zuletzt stets gepunktet...

„Wissen jetzt, dass wir Tore schießen"

Die SV Guntamatic Ried und Aufsteiger SC Austria Lustenau trennten sich in der vergangenen Runde der ADMIRAL Bundesliga in Vorarlberg mit einem 2:2. Die Innviertler sind mit 13 Punkten Tabellenschlusslicht.

„Wir haben gegen Lustenau spielerisch eine gute Leistung gezeigt. Leider konnten wir uns nicht mit einem Sieg belohnen. Es wäre mehr drin gewesen. Die Leistung war aber sehr in Ordnung“, betont SVR-Offensiv- und SK Sturm Graz-Leihspieler Christoph Lang. „Wir wissen jetzt, dass wir Tore schießen und über Standards gefährlich sein können. Dieses Analyse können wir mitnehmen und uns damit auf die nächsten Spiele gut vorbereiten.“

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft im Rückblick: „Wir haben uns in Lustenau 2 Mal nach einem Rückstand zurückgekämpft und hätten trotzdem das Momentum in diesem Spiel früher auf unsere Seite holen können."

"Wollen uns mit 3 Punkten für unsere guten Leistungen belohnen"

Die WSG Tirol kassierte in der vergangenen Runde beim TSV Egger-Glas Hartberg auswärts eine herbe 0:5-Niederlage. Die Wattener nehmen nach 6 Spieltagen mit 19 Punkten den 3. Tabellenplatz in der Quali-Gruppe ein

„Wir gehen jetzt sehr motiviert in das Spiel gegen WSG Tirol. Wir wollen dieses Spiel auf alle Fälle gewinnen“, sagt Christoph Lang. „Nach 4 Unentschieden in Folge wollen wir uns jetzt mit 3 Punkten für unsere guten Leistungen belohnen. Wir werden uns bestmöglich auf dieses Spiel vorbereiten. Für Tirol ist es auch ein sehr wichtiges Spiel, aber ich bin guter Dinge, dass wir einen Sieg einfahren können.“

Maximilian Senft: „Das Spiel gegen WSG Tirol wird ähnlich intensiv wie zu Hause. Die Mannschaft ist voll auf Zug und wir fahren siegeshungrig nach Tirol."

In der 25. Runde der laufenden BL-Saison trafen die SV Guntamatic Ried und WSG Tirol am 14. April 2023 in der „josko ARENA“ das letzte Mal aufeinander und trennten sich 1:1. Für Ried traf Tin Plavotic (43.), für Tirol Tim Prica (28.).

Die Zahlen zum Spiel

Insgesamt gab es zwischen der SV Guntamatic Ried und WSG Tirol 9 Bl-Duelle. Bilanz: 5 Siege WSG Tirol, 3 Siege SV Ried, 1 Remis. Gesamt-Tordifferenz: 19:15 zugunsten der Wattener.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und GEPA-ADMIRAL