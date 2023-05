Seit 14 Jahren schnürt der noch 22-jährige Oliver Strunz (geboren am 14. Juni 2000) seine Fußballschuhe für Rapid. Im laufenden Kalenderjahr blühte der Offensivspieler auch bei den Profis richtig auf und erzielte bislang vier Treffer (alle in der Liga) und bereitete einen weiteren direkt vor (im ÖFB-Cup).

Nun konnten die Weichen für eine längerfristige grün-weiße Zukunft des einfachen U21-Nationalteamspielers gestellt werden, wie Geschäftsführer Sport Markus Katzer erklärt: „Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, den mit Sommer 2024 auslaufenden Vertrag mit Oliver Strunz um drei weitere Saisonen, also bis zum Ende der Spielzeit 2026/27, verlängern zu können. Er ist ein ganz spezieller Spieler, der nun etwas später als von vielen erhofft, aber doch, so richtig im Profifußball angekommen ist. Ich bin überzeugt, dass er künftig ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft sein wird und danke ihm und seinem Management für die gute Gesprächsbasis und die professionellen Verhandlungen.“



Sehr erfreut über die Prolongation des Kontrakts ist auch der Geschäftsführer SK Rapid, Steffen Hofmann: „Ich darf Oli Strunz seit vielen Jahren begleiten und habe ihn in verschiedenen Funktionen erlebt. Er war und ist ein Spieler, dem ich sehr viel zutraue und besonders stolz macht mich, dass er fast alle unsere Nachwuchsmannschaften durchlaufen hat und jetzt einmal ein erstes Zwischenziel mit seiner Etablierung im Profikader erreicht hat.“



Als Förderer der grün-weißen Nummer 18 gilt seit jeher auch der aktuelle Cheftrainer Zoran Barišić, der sagt: „So wie sehr viele in unserem Klub habe ich immer an Oliver Strunz geglaubt. Er hat zwar noch viel Entwicklungspotential, hat aber mit Sicherheit das Zeug einer der besten österreichischen Offensivspieler zu werden. Leider wurde er in der Vergangenheit immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen, doch für ihn spricht auch, dass er sich immer wieder zurückgekämpft hat. Ich freue mich sehr, dass wir weiter auf seine Dienste zählen können!“



Oliver Strunz, der bislang 23 Pflichtspiele für die Profis (vier Tore) und weitere 36 für Rapid II in der ADMIRAL 2. Liga (14 Tore) bestritten hat, meint: „Ich bin von klein auf Rapidler und die letzten Monate haben mir Lust auf mehr gemacht. Meine ersten Tore für die Profimannschaft waren die Erfüllung eines großen Traums, aber ich habe für meine Zukunft bei diesem Verein noch einige weitere Ziele, die ich unbedingt erreichen möchte. Kurzfristig gilt die volle Konzentration dem Derby und dem Erreichen des vierten Platzes. Ich danke allen beim Klub für ihr großes Vertrauen, das sie in der Vergangenheit und auch jetzt mit dieser Vertragsverlängerung in mich gesetzt haben.“

