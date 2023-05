Die Saison 2022/23 biegt in die Zielgerade ein - siehe auch HIER! Der TSV Egger Glas Hartberg hat in den vergangenen Runden fleißig Punkte gesammelt, ist seit 5 Spielen unbesiegt (2S, 3U) und überrollte am vergangenen Samstag die WSG Tirol mit 5:0 beim höchsten BL-Sieg in der Klub-Historie der Ost-Steirer. Als Tabellenletzter überwintert, würden der inzwischen Tabellen-10. mit einem weiteren Sieg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Doch der gastgebende Vorletzte CASHPOINT SCR Altach mit Ex-TSV-Trainer Klaus Schmidt braucht selbst jeden Punkt. Samstag, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER.

Energisch und konsequent dagegen halten - wie hier gegen WAC-Offensivkraft Maurice Malone- gilt es für Tobias Kainz (l.) und den TSV Hartberg Samstag auch beim Gastspiel in Altach.

Rotter-Rückkehr nach Sperre

Der TSV-Tross bestreitet aktuell die längste Dienstreise des Jahres und will morgen nach dem Spiel die 716 Kilometer lange Heimreise aus Altach mit "Übergepäck" in Form von 3 Punkten angenehm gestalten. Die Mannschaft von Cheftrainer Markus Schopp befindet sich in sehr guter Form, die jüngsten 5 Spiele sind die Blau-Weißen ungeschlagen.

Damit das auch im Stadion am Schnabelholz so bleibt, gilt es für Providence (zuletzt per Doppelpack) und Co. wieder von der ersten bis zur letzten Sekunde das Leistungs-Maximum abzurufen. Innenverteidiger Thomas Rotter ist nach Gelbsperre wieder einsatzberechtigt.

Der Vorsprung auf den Tabellenvorletzten beträgt aktuell 4 Punkte. Erstmals in dieser Saison haben die Hartberger die Chance, einen vorangegangenen Sieg zu bestätigen.

"Werden es in den letzten 4 Runden noch viel besser machen müssen"

TSV-Cheftrainer Markus Schopp: „Für das Spiel in Altach gilt dasselbe wie in jedem Spiel in der Qualifikationsgruppe. Wir müssen absolut an die Leistungsgrenze gehen um etwas Zählbares mitzunehmen. Das haben wir in den ersten 6 Runden oft besser gemacht, oft weniger gut gemacht. Wir werden es in den letzten 4 Runden noch viel besser machen müssen, unabhängig von der Qualität des Gegners, über die wir ein klares Bild haben.

Für uns gilt es in Altach alles auf den Platz zu bekommen, mit ganz viel Leidenschaft, Energie und Entschlossenheit, um ein gutes Resultat mitzunehmen. Ein klein wenig weniger oder der Gedanke im letzten Spiel gewonnen zu haben und es geht mit weniger wird es nicht spielen. Deswegen haben wir die ganze Woche daher geprägt, den Zug im Training aufrecht zu erhalten um unsere Tugenden am Samstag auf den Platz zu bekommen.

Wir fahren frohen Mutes nach Vorarlberg, weil wir wissen was wir können. Dafür müssen wir 90 Minuten richtig investieren."

Allrounder Tobias Kainz: „Uns erwartet mit Altach auf alle Fälle eine hochmotivierte Heimmannschaft, die alles in die Waagschale werfen wird. Für uns heißt es mit einer fokussierten und konzentrierten Leistung dagegenhalten und dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken, damit wir auch mit Punkten nach Hause fahren können.“

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL