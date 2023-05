Für den in dieser Saison in der ADMIRAL Bundesliga besonders auswärts starken Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg (seit über 9 Monaten in der Fremde unbesiegt, Bilanz: 12S, 1U, 1N) geht es am Wochenende zum 2. Mal binnen 2 Monaten nach Linz. In der neuen Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl gastiert der Serienmeister beim Tabellendritten LASK - Sonntag, 14:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker. Beide Teams sind einzig im Meister-Playoff noch unbesiegt und treffen im Frühjahr zum 3. Mal aufeinander. Bei den bisherigen beiden Duellen in 2023 blieben die Roten Bullen ohne Gegentor (0:0, 2:0). Schiedsrichter ist der Wiener Julian Weinberger.

Auf der Saisonzielgerade plagen personelle Probleme FC Red Bull Salzburg-Cheftrainer Matthias Jaissle, der auf dem Weg zu seinem möglichen 2. Meister-Titel wiederholt zu improvisieren und kompensieren hat.

Stammkräfte Nicolas Capaldo & Strahinja Pavlovic gesperrt

FC Red Bull Salzburg-Cheftrainer Matthias Jaissle vor dem Match (siehe auch Spiel-Vorschau LASK) „Unsere Personalsituation hat sich leider nicht entspannt. Eher im Gegenteil, da jetzt auch noch Nicolas Capaldo und Strahinja Pavlovic gesperrt fehlen. Das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Aber wir werden auch dieses Mal Lösungen finden und eine gute Mannschaft auf den Platz bringen, denn wir vertrauen jedem Spieler, der bei uns im Kader steht.

Die Meistergruppe ist in diesem Jahr wirklich unglaublich stark besetzt, da musst du jede Woche eine Topleistung abrufen. Der LASK spielt eine sehr, sehr gute Saison. Die Mannschaft hat in der Liga im Frühjahr bisher nur ein Spiel verloren. Das sagt alles.“

Stürmer Sékou Koïta, zuletzt Matchwinner per Doppelpack beim 2:1-Heimsieg über Rapid: „Auf uns wartet am Sonntag das nächste von 4 Endspielen. Der LASK ist im Frühjahr richtig stark und kämpft in der Meisterschaft nach wie vor um einen absoluten Spitzenplatz. Uns steht eine enorm schwierige Aufgabe bevor, die durch die sehr enge Personalsituation bei uns noch schwieriger wird. Aber genau deshalb müssen wir als Team noch näher zusammenrücken und füreinander kämpfen, um die 3 Punkte zu holen.“

PERSONELLE Situation im "Bullen-Stall"

Fernando (Rücken), Daouda Guindo (Knie), Justin Omoregie (Rücken), Jerome Onguene (Knie), Noah Okafor (Mittelfuß), Luka Sucic (Knie), Samson Tijani (Schulter) und Ignace Van der Brempt (Oberschenkel) fallen aus. Ob Andreas Ulmer (Oberschenkel) eingesetzt werden kann, ist noch offen.

Nicolas Capaldo (Gelb-Rot-Sperre) und Strahinja Pavlovic (Gelb-Sperre) sind nicht einsatzberechtigt.

Maurits Kjaergaard steht seit Wochenbeginn wieder im Mannschaftstraining.

Sicherer Rückhalt beim FC Red Bull Salzburg: Philipp Köhn, der in 28 BL-Spielen in dieser Saison 15 Mal ohne Gegentor blieb und gesamt nur 18 kassierte. Mit Alexander Schlager, dem gebürtigen Salzburger, vom LASK treffen die beiden Top-Torhüter der Liga in punkto Abwehrquote aufeinander. Wird Alexander Schlager, der die Linzer ja im Sommer verlassen wird, womöglich der Nachfolger von Keeper Köhn bei den Roten Bullen, falls der Schweizer beim Serienmeister weggeht?

DATEN & FAKTEN

Der FC Red Bull Salzburg ist seit 11 BL-Spielen gegen den LASK ungeschlagen (8 S, 3 U) und generell in dieser Saison seit 13 BL-Auswärtsspielen ohne Niederlage (12 Siege, 1 Unentschieden). Weiters gab das Team von Matthias Jaissle nur in zwei der ersten 14 Meisterschaftsauswärtsspiele Punkte ab (1 Unentschieden, 1 Niederlage).

Mit Philipp Köhn (76,6 %) und Alexander Schlager (74,1 %) treffen die beiden Torhüter mit der besten Abwehrquote in dieser Saison aufeinander. Köhn blieb 15 Mal ohne Gegentor und damit mehr als doppelt so oft wie die Schlussmänner mit den zweitmeisten Zu-null-Spielen (Niklas Hedl und Domenik Schierl mit je 7).

Der FC Red Bull Salzburg und der LASK sind die einzigen ungeschlagenen Teams in der diesjährigen Meistergruppe (je 3 Siege, 3 Unentschieden).