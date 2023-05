Tabellarisches Top-Spiel am Sonntag in der 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga in Linz. Der Tabellendritte LASK empfängt den auswärtsstarken Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg - 14. Mai, 14:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker. Beide Teams blieben in der Meistergruppe einzig im Oberen Playoff in 6 Runden unbesiegt, die bisherigen Saisonduelle entpuppten sich zumeist als knappe Angelegenheit. Bei den Linzern fehlt mit dem gesperrten Robert Žulj, ehemals FC Red Bull Salzburg, einer ihrer Schlüsselspieler, während die Roten Bullen eine Vielzahl an Ausfällen haben. Siehe auch separate VORSCHAU.

Packende Duelle - wie hier am 12. März zwischen dem 20-jährigen Rechtsverteidiger Amar Dedić (l.) und dem 22-jährigen Japaner Keito Nakamura - wird es sicher auch am kommenden Sonntag im Kräftemessen zwischen dem Tabellendritten LASK und Spitzenreiter Keito Nakamura geben.

Duell der bisher einzig Unbesiegten im Meisterplayoff

Die ADMIRAL Bundesliga biegt in die Zielgerade ein - 3 Wochen haben die Teams noch Zeit zur Punktejagd. Der LASK trifft bei diesem Unterfangen am Sonntag auf den Tabellenführer, der FC Red Bull Salzburg gastiert in der Raiffeisen Arena. Mit dem LASK und FC Red Bull Salzburg treffen die einzigen ungeschlagenen Teams in der diesjährigen Meistergruppe aufeinander (je 3S, 3U, je 12 Punkte). Die Athletiker können zudem auf eine außergewöhnliche Heimstärke verweisen, konnten Kapitän Schlager & Co. doch acht der bisherigen 14 Heimspiele gewinnen – die heimstärkste LASK-Bilanz in der Bundesliga seit der Saison 2007/08.

Die bisherigen Saisonduelle mit dem Serienmeister entpuppten sich zumeist als knappe Angelegenheit: Bei den Gastspielen in Salzburg konnte der LASK zwei Unentschieden (1:1, 0:0) verbuchen, im März 2023 gab’s in der heimischen Raiffeisen Arena ein 0:2. Tabellarisch liegt der LASK mit 31 Zählern 8 Punkte hinter den Salzburgern, der Vorsprung auf Platz 4 und dem SK Rapid (nächster Gegner der Kühbauer-Elf in einer Woche in Wien-Hütteldorf) beträgt 4 Runden vor Saisonende stolze 10 Punkte.

"Wollen Zuschauern Sonntag eine Freude bereiten"

LASK-Cheftrainer Didi Kühbauer zum Spiel: „Uns steht das nächste Topspiel bevor, es treffen zwei spielstarke Mannschaften aufeinander. Wir freuen uns sehr darauf, nicht zuletzt weil’s wieder ein Heimspiel ist und wir zuhause bereits viele wirklich gute Spiele absolviert haben.

Daran wollen wir am Sonntag anknüpfen und den Zuschauern eine Freude bereiten. Was es dazu gegen Salzburg braucht? Eine Topleistung!“

"Wir sind der LASK und wir schauen nur auf uns selbst"

Mittelfeldspieler Sascha Horvath: "Wir Spieler brennen auf das Spiel. In unserer Arena, mit den Fans im Rücken, sind wir gut drauf."

Und betreff möglicher Schützenhilfe durch den ehemaligen Sturm-Spieler für seinen Ex-Klub aus Graz angesprochen: "Ist mir relativ egal. Wir sind der LASK und wir schauen nur auf uns selbst."

Es fehlen: Anselm, Boller, Letard, Taoui, Wiesinger (alle verletzungsbedingt). Gesperrt: Zulj.