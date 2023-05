Während Austria Wien nach 6 Runden im Meisterplayoff der ADMIRAL Bundesliga einzig noch auf einen Dreier wartet und diesen am Sonntag im 340. Wiener Derby anpeilt, sehnt sich auch der SK Rapid nach einem Sieg. Brachten es die Grün-Weißen in den 3 Saison-Partien gegen die Violetten nur auf 1 Remis und kassierten im Grunddurchgang gar 2 Niederlagen. Das emotionsgeladene, elektrisierende Duell erhält noch zusätzliche Motivation, geht es doch für beide um "Big-Points" um Rang 4. Derzeit trennen den Fünften vom Verteilerkreis und den Vierten gerademal 2 Zähler. Sonntag, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker.

"Wenn wir die 3 Punkte holen, wäre das Riesenschritt in Richtung Platz 4"

Der Wiener Derby erfahrene Kevin Wimmer (SK Rapid-Abwehrspieler) über...

...seine zuletzt wiederholten Startelf-Einsätze: "Das ist immer ein schönes Gefühl, wenn man spielen darf. Natürlich trainiert man dafür und es ist dann das Schönste, am Wochenende 90 Minuten im besten Fall auf dem Platz zu stehen. Hoffentlich können wir uns in nächsten Wochen mit Punkten belohnen."

...wie weit Wiener Derby besonderes Spiel: "Ist auf jeden Fall eins. Rapid hat in dieser Saison noch keinen Sieg und seid einiger Zeit kein Derby gewonnen. Ich glaube es ist höchste Zeit, dass wir jetzt endlich die 3 Punkte holen. Wir wissen, dass es ein sehr schwieriges Spiel wird, wie immer. Es wird sicher wiede eine super Stimmung sein. Vor allem auch von unseren Fans. Wir wollen gemeinsam die 3 Punkte holen. Es wird sicher keine einfache Aufgabe, aber wir wollen alles daransetzen, damit wir als Sieger vom Platz gehen und dann sicher eine super Ausgangslage haben für die restlichen Spiele in der Meisterschaft."

..was notwendig sein wird, um Platz 4 in den restlichen Saisonspielen zu schaffen: "Es wird wichtig sein, dass wir vor allem in der Defensive gut stehen. Wir wissen, dass die Austria große Qualität hat im Offensivspiel, sie sehr schnell umschalten können und sehr schnelle Spieler haben. Tabakovic vorne ist ein Stürmer, der immer brandgefährlich ist. Deswegen wird es wichtig sein, dass wir die unter Kontrolle haben, wenig zulassen und aggressiv in die Zweikämpfe gehen. Dass wir wirklich von Beginn an voll da sind, das Spielerische kommt dann ganz von alleine.

Da haben wir genug Qualität in unserer Offensive, dass wir da immer für ein Tor gut sind. Das haben wir schon oft genug bewiesen. Und hoffentlich wird es am Sonntag auch so sein. Wenn wir die 3 Punkte holen, wäre das ein Riesenschritt in Richtung Platz 4."

SK Rapid-Mittelfeldspieler Patrick Greil: "Das Derby ist immer ein besonderes Spiel, wo es nicht wirklich einen Favoriten gibt. Da geht es darum, wer den besseren Tag, den besseren Start und die besseren Nerven im Spiel hat.

Ich hoffe sehr, dass wir das am Sonntag sind und bin auch überzeugt, dass wir eine gute Leistung zeigen und wenn wir das machen, werden wir dort auch was mitnehmen. Im besten Fall natürlich das Spiel gewinnen."

"Immer etwas ganz Besonderes. Wurscht, ob zuhause oder auswärts"

SK Rapid-Chefrainer Zoran Barišić über das jüngste Wiener Derby (3:3) und Ausblick auf das 340.: "Ja, das war in der Tag ein Spektakel. Wie auch beide Mannschaften immer wieder für Spektakel gut sind. Sowohl wir als auch der Gegner. Letztes Mal ist gesagt worden, dass ist das beste Derby, welches man in den letzten eineinhalb oder zwei Jahrzehnten gesehen hat. Ich hätte nichts dagegen, wenn das Derby diesmal vom Spielerischen nicht so gut ist und wir gewinnen. Wir freuen uns auf dieses Spiel. Es ist immer etwas ganz Besonderes. Wurscht, ob zuhause oder auswärts.

Es ist sicher am Sonntag alles drin. Wir gehen zuversichtlich in das Spiel rein. Wir werden schauen, haben einige Problemchen personeller Natur und werden da den morgigen Tag noch abwarten. Ob uns wirklich dann alle Spieler zur Verfügung stehen. Weil wir einfach Probleme haben auf zwei, drei Positionen. Wichtig ist aber, dass jeder Einzelne, der dabei ist, sich unheimlich auf dieses Duell freut. Ich für meinen Teil gehe mit einer Riesenvorfreude in das Spiel rein."

📺 In der dieswöchigen Rapidviertelstunde gratulieren wir Peter Klinglmüller und Clemens Pieber - zwei Mitarbeiter-Ikonen des SK Rapid - zum Gerburtstag und blicken mit Markus Katzer voraus auf das Wiener Derby.



▶️ https://t.co/AjjEYOt6uE#skrapid #SCR2023 pic.twitter.com/myS4d2wJlt — SK Rapid (@skrapid) May 12, 2023

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at