In der ADMIRAL Bundesliga geht es auf die Zielgerade. Gestern Abend erfolgte der Auftakt der Runde 29 mit WSG Tirol vs. SV Guntamatic Ried (1:1) in der Quali-Gruppe. Heute folgen die anderen beiden Spiele, morgen ist dann die Meistergruppe dran. In der es wiederum in einer Woche zum Gipfeltreffen zwischen Serienmeister & Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg und Vizemeister & Verfolger SK Sturm Graz kommt. Gleich 4 Rote Bullen und 2 Sturm-Spieler haben morgen aufzupassen, um nicht die 5. gelbe Karte zu kassieren und in einer Woche gesperrt zu sein. Nachfolgend, wem in den 5 Partien in Rd. 29 die gelbe Gefahr droht.

Auch Stefan Hierländer hat aufzupassen, um in seinem bereits 310. (!) Bundesligaspiel morgen gegen Austria Klagenfurt nicht seine 5. Gelbe Karte zu erhalten. Der SK Sturm Graz-Kapitän will sicher unbedingt dabei sein in einer Woche beim Gipfeltreffen gegen Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg, für den Hierländer von 2010 - 2014 gesamt 110 Pflichtpartien absolvierte. Mit den Roten Bullen gewann der 32-jährige Kärntner 2 Meister-Titel und 4x den ÖFB-Cup.

6 Spieler gesperrt in Runde 29

Für heute bzw. morgen wegen der bereits kassierten 5. Gelben Karte fehlen Strahinja Pavlović (FC Red Bull Salzburg), Emanuel Emegha (SK Puntigamer Sturm Graz), Matthäus Taferner (RZ Pellets WAC) und Lukas Jäger (CASHPOINT SCR Altach). Weiters gesperrt sind in Runde 29 Nicolas Capaldo (FC Red Bull Salzburg) und Robert Žulj (LASK), die am vergangenen Sonntag jeweils die "Ampelkarte" erhielten.

Für die kommende Runde 30 gesperrt sind bereits von der SV Guntamatic Ried Spieler Roko Jurisic (erhielt, obwohl bereits ausgewechselt, gestern Abend in Innsbruck in der Nachspielzeit die Rote Karte auf der Bank) und SVR-Co-Trainer Michael Madl.

Zwei Klubs mit je 4 gelb-gefährdeten Spielern

In den 5 Partien heute und morgen in der ADMIRAL Bundesliga-Runde 29 haben, weil mit jeweils 4 Gelben Karten "vorbestraft", folgende 20 Akteure aufzupassen (soweit sie natürlich spielen und nicht auf der Bank bleiben bzw. verletzt sind), darunter je 4 vom TSV Hartberg und FC Red Bull Salzburg.

Amar Dedić, Luca Gourna-Douath, Oumar Solet, Luka Sučić (alle FC Red Bull Salzburg), Stefan Hierländer & Bryan Teixeira (beide SK Puntigamer Sturm Graz), Marin Ljubičić & René Renner (beide LASK), Ante Bajic & Bernhard Zimmermann (beide SK Rapid), Matthias Braunöder (FK Austria Wien), Rico Benatelli & Florian Rieder (beide SK Austria Klagenfurt), Cem Türkmen (SC Austria Lustenau), Ervin Omic & Nikolas Veratschnig (beide RZ Pellets WAC), Patrick Farkas, Dominik Frieser, Matija Horvat, Tobias Kainz (alle TSV Egger-Glas Hartberg).

Spielplan in der darauffolgenden 30. Runde:

Quali-Gruppe: Fr., 19.05., 19:30 Uhr: SV Guntamatic Ried - SCR Altach; Sa., 20.05., 17 Uhr: TSV Hartberg - WAC und SC Austria Lustenau - WSG Tirol;

Meister-Gruppe: So., 21.05., 14:30 Uhr: SK Rapid Wien - LASK und SK Austria Klagenfurt - FK Austria Wien; 17 Uhr: FC Red Bull Salzburg - SK Sturm Graz.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at