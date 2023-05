Austria Wien ist einzig im Meisterplayoff nach 6 Runden noch sieglos. Zum Start gab es 3 Remis, zuletzt 3 Niederlagen in Serie. Wo die Violetten auftreten, scheint (Tor-) Spektakel vorprogrammiert. 5. Platz, 3 Punkte, 12:15 Tore (im Schnitt 2 erzielt, 2,5 kassiert). Der letzte Dreier für das Team von Cheftrainer Michael Wimmer liegt 2 Monate zurück. Am 19. März im finalen Grunddurchgang-Spiel der ADMIRAL Bundesliga: mit 2:0 gegen den SK Rapid. Und gegen die Hütteldorfer geht es daheim nun wieder, im 340. Wiener Derby - Sonntag, 14. Mai, 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker. Schiedsrichter: Alexander Harkam.

Spielszene vom 19. März zwischen Manuel Polster (FAK) und Michael Sollbauer (SK Rapid). Der 2:0-Heimsieg war seither der letzte Dreier für das Team von Cheftrainer Michael Wimmer. Top-Torjäger Haris Tabakovic traf zum 1:0, der 21-jährige Israeli Doron Leidner, der morgen womöglich sein Comeback feiert, erzielte mit seinem 1. BL-Tor den Endstand. Auch die Duell-Saisonbilanz ist positiv für die Veilchen: 2 Siege und 1 Remis.

"Spieler sind so selbst reflektiert, dass sie von Minute 1 hinknallen und großen Fight abliefern werden"

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Wir erwarten uns am Sonntag eine gewisse Reaktion, speziell der Auftritt in der 1. Halbzeit gegen Sturm hat uns nicht gefallen. Da muss sich jeder selbst an der Nase nehmen, dass er es schafft, mit Anpfiff voll da zu sein. Da sehe ich die Verantwortung bei den Spielern, sie sind Profis. Unsere Spieler sind aber auch so selbst reflektiert, dass sie es am Sonntag von Minute eins hinknallen und einen großen Fight abliefern werden.“

Trainer Michael Wimmer: „Wir verlangen von den Spielern Mut und Konsequenz. Wir erwarten 90 Minuten Power, 90 Minuten griffig sein, 90 Minuten Bock haben, alles zu investieren, um zusammen mit unseren Fans, die sich auch mal wieder einen Sieg verdient hätten, alles rauszuhauen. Jeder muss nach dem Spiel in den Spiegel schauen können und dann muss das Spiegelbild einem sagen: Ich habe alles investiert, was drinnen steckt. Ich habe mich an den Plan gehalten, habe mich für das Team und den Verein aufgeopfert und wollte unbedingt gewinnen.“

Doron Leidner vor Comeback

Doron Leidner ist fit, hat die ganze Woche schmerzfrei trainiert und ist definitiv ein Thema für den Kader bzw. die Startelf. Lucas Galvão (Muskelfaserriss in der Wade) stieg am Freitag ins Training ein, wird laut FAK-Information aber noch kein Thema für den Kader.

Andreas Gruber (Bänderverletzung gegen SK Sturm) ist für Sonntag ebenso fraglich wie Georg Teigl und Matthias Braunöder, die in den letzten Tagen krankheitsbedingt nicht trainieren konnten.

Can Keles fällt weiterhin mit einer Handverletzung aus, die vier Langzeitverletzten Muki Husković, Ziad El Sheiwi, Florian Wustinger und Marko Raguž werden in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

