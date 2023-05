Der Vorletzte SCR Altach bleibt in der ADMIRAL Bundesliga im 6. Spiel in Folge in der Quali-Gruppe weiter sieglos. Das Team von Chefcoach Klaus Schmidt kassierte gar gegen dessen Ex-Klub, TSV Hartberg, mit 0:1 die 2. Heim-Niederlage in Folge. Verhältnisse der Gegensätze, demgegenüber ist der TSV nunmehr seit 6 Spielen unbesiegt (3S, 3U) und feierte mit dem 2. Dreier in Folge zudem vorzeitig den Klassenerhalt. Nachdem die Ost-Steirer im Herbst noch wochenlang die Rote Laterne innehatten und eine wahre Unserie in der Hinrunde hinlegten. Unterschiedliche Stimmungslage dementsprechend bei den STATEMENTS.

Felix Strauss (r.) und der SCR Altach blieben im 3. Spiel in Serie ohne Torerfolg, während Hartbergs Horvat mit den Ost-Steirern derzeit einen Lauf hat und nun mit dem TSV neue Ziele anpeilen kann für den Rest der Saison.

"Danach waren wir wie gelähmt..."

Klaus Schmidt (Cheftrainer SCR Altach) über...

…das Spiel: „Wir sind nicht so schlecht ins Spiel gekommen. Das Gegentor hat uns aus der Bahn geworfen. Es hat uns den Stecker gezogen. Danach waren wir wie gelähmt. Speziell in der ersten Halbzeit waren wir extrem verhalten. Hartberg hat das Nötigste gemacht. Sie haben die Führung souverän aufgrund des geringen Drucks von uns nach Hause gespielt. Wir haben Hartberg erst in den letzten zehn Minuten unter Druck setzen können und das war natürlich zu wenig.“



…die Körpersprache der Altacher: „Wenn man natürlich in so einer Situation ist wie wir, dann geht in jedem Spieler auch in einer gewissen Art und Weise der Respekt und die Angst um. Heute hat sie uns nicht beflügelt, sondern gelähmt und deswegen sind wir auch so aufgetreten. Die Mannschaft hat sich vielleicht von dem ein oder anderen Spieler anstecken lassen, von der Körpersprache. So kann man dann in einem Do-or-Die Game nicht bestehen.“



…das bevorstehende Duell mit Schlusslicht SV Ried: „Wir wissen noch nicht, was es für eine Partie wird. Wenn man Ried in den letzten Wochen anschaut, sind sie bis auf die Zähne bewaffnet bereit bis zur letzten Sekunde alles zu investieren. Wir haben das in den meisten Partien auch gezeigt, heute jedoch nicht. Ich hoffe, dass wir den Regler finden, der das heute vergessen lässt.“



…die Situation in Altach (im Vorfeld): „Wir sind in Altach in einer Situation, wo wir alle sehr eng zusammenrücken müssen und wo jeder seine positiven Attribute in diese schwierige Situation hineinlegen muss. Jeder macht da das seine. Dazu gehören Georg Festetics, Klaus Schmidt, die fitten Kaderspieler und auch die Kaderspieler, die momentan körperlich nicht auf der Höhe sind. Jeder trägt seinen Beitrag dazu bei.“



…das gestrige Spiel der Rieder in Tirol (im Vorfeld): „Das war eine sehr emotionale Geschichte, obwohl ich versucht habe, mich rauszunehmen. Die Dramaturgie des Spiels und auch, was im Anschluss daran passiert ist, war sehr interessant zu hören. Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden, weil natürlich auch, wie Coach Silberberger richtig gesagt hat, der Elfmeter eine ganz klare Sache war. Ich habe es als sehr emotional empfunden, aber dann natürlich sofort versucht, es abzuhaken. Man kann das als Trainer von Altach weder beeinflussen noch in irgendeiner Art und Weise gut oder schlecht halten.

Ich habe mir um 21 Uhr gedacht, dass morgen meine Mannschaft spielt, worauf ich mich fokussieren muss. Seitdem es diese Regel gibt, ist es die mit vielen Wörtern bestätigte Gruppe. Sie heißt in der Öffentlichkeit Qualifikationsgruppe und so werde ich sie hier jetzt auch weiterhin benennen. In Wahrheit aber ist es etwas ganz was anderes.“

"Es ist ein Fight bis zum Schluss"

Felix Strauss (Cashpoint SCR Altach) über...

…das Spiel: „Wir haben uns sehr viel vorgenommen für das Spiel. Wir sind nicht richtig reingekommen, Hartberg hat es uns sehr schwer gemacht. Es war leider überhaupt nicht unser Spiel. Es wären sehr wichtige drei Punkte gewesen. Was uns gefehlt hat, war die letzte Konsequenz, die Zweikämpfe anzunehmen und zu gewinnen. Es ist sehr schade und wir sind alle sehr enttäuscht gerade.“



…das fehlende Selbstvertrauen und das bevorstehende Duell in Ried: „Man glaubt, dass es einfach ist, wenn man sagt, dass wir die Chance haben. Andererseits hat man gesehen, dass es auch anders geht, wie heute. Wenn nicht viel zusammenläuft, woher soll das Selbstvertrauen dann kommen. Es ist ganz schwierig. Trotzdem müssen wir den Kopf jetzt oben behalten. Es ist noch nichts passiert. Nächste Woche geht es nach Ried. Da sind drei sehr wichtige Punkte zu holen. Es kommt dann auf jeden Zentimeter dann drauf an, wer die Zweikämpfe gewinnt und sich die Eins gegen Eins Duelle holt. Es ist ein Fight bis zum Schluss.“







„Es ist natürlich ein ganz besonderer und toller Moment"

Markus Schopp (Trainer TSV Egger Glas Hartberg) über...

…das Spiel: „Ich glaube, dass es heute ein sehr schwieriges Spiel war. Wir hatten wirklich etwas zu verlieren aufgrund des gestrigen Resultats. Wir wussten, dass wir mit einem Sieg schon relativ früh die Klasse halten können. Das hat man glaube ich gespürt. Man hat die Mannschaft nicht so ballsicher und nicht so klar gesehen, vor allem in der 1. Halbzeit. Ich glaube, dass wir da die ein oder andere Umschaltmöglichkeit fertig spielen hätten müssen.“



...seine Mannschaft: „Was sich aber bis dato entwickelt hat, ist teilweise sehr gut gewesen. Wir haben uns oft nicht für unseren Aufwand belohnt und sind oft sehr leicht bestraft worden. Ich glaube, dass es in dieser Phase genauso wie auch in den anderen Wochen wichtig war, darauf hinzuweisen, dass wir einfach Themen haben, wo wir sehr unangenehm sein können, aber auch einfach Schwierigkeiten haben. Das war auch etwas, auf das die Mannschaft die ganze Qualifikationsgruppe und auch in den vorherigen Spielen toll mitgegangen ist.“



…den erreichten Klassenerhalt: „Es ist natürlich ein ganz besonderer und toller Moment. Großes Kompliment an die Mannschaft. Wir haben richtig viel investiert, das Trainerteam und alle, die daran beteiligt waren. Es freut mich, dass ich dabei sein darf und meinen Teil dazu beitragen darf. Jeder, der mich kennt, weiß aber auch, dass das nur der erste Schritt sein kann. Die Frage ist, wo wir noch weitergehen können. Da möchte ich auch einfach von der Mannschaft die gleiche Leidenschaft haben, die Ziele zu erreichen, die in der Qualifikationsgruppe noch möglich sind. Wenn man diesen Moment nicht genießen darf, dann kenne ich mich nicht aus. Es war eine super intensive Zeit in den letzten Monaten. Es würde mich wundern, wenn sie nicht feiern. Es fällt schon einiges von der Brust.“



…seine Zukunft: „Es ist einmal wichtig, dass wir unser Ziel erreicht haben. Ich glaube, dass wir uns in den nächsten Wochen schon sehr intensiv damit auseinandersetzen werden, in welche Richtung der Verein denkt und in welche Richtung ich denke. Was schon angenehm ist, ist einfach die Möglichkeit, mit den Spielern schon sehr früh Möglichkeiten zu finden, um das Projekt vielleicht ein bisschen größer werden zu lassen. Ich fühle mich auf der Seitenlinie richtig wohl. Ich glaube, dass man das auch merkt.

Ich glaube auch, dass es für mich immer das Thema ist, inwieweit sich vielleicht andere Möglichkeiten ergeben in der Struktur eines Vereins. Ich glaube auch, dass ich da mit der Präsidentin und mit Erich Korherr zwei Leute habe, die mich immer unterstützt haben in sehr vielen Dingen. Es wird mir ermöglicht, den Verein in sehr vielen Bereichen weiterzuentwickeln. Es freut mich, dass wir das mit dem Erreichen des Klassenerhalts einmal bestätigen konnten.“

„Man will natürlich Möglichkeit nutzen, sich für ein internationales Geschäft zu qualifizieren"

…die neuen Ziele in dieser Saison: „Man will natürlich die Möglichkeit nutzen, sich für ein internationales Geschäft zu qualifizieren. Ich glaube schon, dass ich derjenige bin, der einfach nicht satt ist, und einfach weitergehen möchte.“



...die Fernziele des TSV Hartberg: „Wir wissen schon, dass wir in Hartberg sind. Wir wissen aber auch, dass wir Themen haben. Es wäre natürlich eine große Geschichte, wenn wir in Hartberg ein neues Stadion bekommen würden. Dazu haben wir das Thema mit der Akademie, das ja auch in den letzten Tagen durch die Medien gegangen ist. Es kommt natürlich auch dazu, dass wir Nachwuchs Möglichkeiten einfach weitervoranbringen möchten.

Ich glaube, dass es in der Region sehr wichtig wäre, etwas anbieten zu können, was es in der Region nicht gibt. Es sind einfach Ideen. Dafür ist es natürlich wichtig, auch die Möglichkeit zu bekommen, das umsetzen zu können. Das sind natürlich die Dinge, die mich bewegen, aber auch die Dinge, die den Verein bewegen.“



…Präsidentin Brigitte Annerl: „Wir wissen natürlich, was wir an ihr haben. Sie ist eine Person, die uns immer unterstützt und immer versucht, uns das Bestmögliche zu ermöglichen. Deshalb freut es mich auch für Brigitte, den ganzen Verein und alle Verantwortlichen, dass wir es geschafft haben und eine weitere Saison in der Bundesliga spielen können. Das ist für Hartberg nicht selbstverständlich.“



…den Ausfall von Dominik Prokop (im Vorfeld): „Es tut weh, keine Frage. Es gehört aber nun einmal dazu. Wir müssen Lösungen finden und er muss so schnell wie möglich fit werden. Ich gehe davon aus, dass wir ihn bald wieder zu Verfügung haben. Heute ist es aber einmal so, dass er nicht dabei ist und wir sind gut aufgestellt, um das gut kompensieren zu können.“

"Dass das 3 Spieltage vor Schluss schon passiert, hätten wir selbst nicht gedacht"

Jürgen Heil (TSV Egger Glas Hartberg) über...

…den erfolgreichen Klassenerhalt: „Ich glaube, dass wir uns das absolut verdient haben. Dass das 3 Spieltage vor Schluss schon passiert, hätten wir selbst nicht gedacht. Wir haben uns auf einen ganz heißen Kampf eingestellt hier in dieser Qualifikationsgruppe. Wie wir die letzten Wochen aufgetreten sind, haben wir uns das absolut verdient, obwohl das Spiel heute nicht so gut war, aber da schauen wir drüber. Wichtig sind die 3 Punkte, die wir mitgenommen haben. Das wird jetzt hoffentlich eine schöne Busfahrt.“



…die Feierlichkeiten nach dem erreichten Saisonziel: „Wir werden das in vollen Zügen genießen. Wir haben den Kühlschrank leider direkt beim Trainer und dementsprechend müssen wir uns abwechseln mit dem Bier holen. Wir werden sehr viel Spaß haben heute beim Heimfahren.“



…ein mögliches Erreichen der Qualifikationsspiele: „Ich glaube, dass wir alle fehl am Platz wären, wenn das nicht unser Ziel wäre. Insgeheim hofft ein jeder in der Qualifikationsgruppe, dass er schnell unten wegkommt und nach vorne hin den Anschluss findet. Wir haben das jetzt mit zwei Siegen am Stück geschafft. Jetzt heißt es einfach die letzten drei Spiele alles raushauen. Wir werden gleich reingehen wie in den letzten Spielen, alles auf Sieg spielen und hoffentlich 7. oder 8. Platz sein am Ende der Saison.“

„Bei ihnen war es in der Qualifikationsgruppe Frage der Zeit“

Marc Janko (Sky Experte) über...

…die Hartberger: „Bei ihnen war es in der Qualifikationsgruppe eine Frage der Zeit. Sie haben immer wieder sehr gute Leistungen gebracht, auch die xG-Werte haben das hergegeben. Sie haben es aber nicht geschafft, es auf die Straße zu bringen. Providence hat es im letzten Spiel, als dann endlich der Knoten geplatzt ist, sehr gut gemacht im Verbund mit der Mannschaft. Das hat man heute auch gesehen, dass die Mannschaft einfach auch Selbstsicherheit hat. Sie haben sich kontinuierlich verbessert und sind defensiv stabiler geworden. Das ist ein großer Verdienst von Markus Schopp und seinem Team.“



…die Leistung der Altacher: „Ich kann es mir nur so erklären, dass ganz einfach der Druck in den Köpfen der Spieler so groß ist, dass sie dann ihre Leistung nicht auf das Feld bringen können. Es ist einfach Fakt, dass Abstiegskampf einfach eine andere Situation bedeutet, für den Verein, das Umfeld und die Mitarbeiter, als wenn du um Titel mitspielst. Das kann eben auch nicht jeder. Das ist keine angenehme Situation. Von außen ist es dann immer leicht gesagt, wieso sie ihre Leistung nicht auf das Feld bringen. Es sind halt nun einmal keine Maschinen, sondern immer noch Menschen am Werk. Dementsprechend kann das passieren.“



…das bevorstehende Duell von Altach in Ried: „Nur an dieser Runde festgemacht hat Ried mehr Leben am Platz. Dass da so gar keine Gegenwehr gekommen ist von den Altachern heute, hat mich schon auch ein bisschen überrascht. Die gute Nachricht aus Sicht der Altacher ist, dass sie es noch selbst in der Hand haben. Es wird ein Finalspiel werden.“

"Das kannst du doch keinem Fußballfan mehr erklären"

…die strittigen Schiedsrichterentscheidungen beim Freitag-Spiel WSG vs. SV Ried „Es ist mittlerweile schon inflationär, was ich mich zu diesen Thema äußere. Es gibt gefühlt Woche für Woche irgendwo eine VAR-Entscheidung, bei der man sich denkt, wie kann man das nicht sehen.

Das kannst du doch keinem Fußballfan mehr erklären. Ich kann mich nur wiederholen. Es wurde jetzt eine Professionalisierung in Aussicht gestellt und man kann nur hoffen, dass sich nächstes Jahr der ein oder andere wirklich mit der Thematik beschäftigt.“



…das Verhalten von Ried-Präsident Roland Daxl nach Abpfiff beim gestrigen Spiel: „Er darf sich ganz klar so nicht verhalten. Bei allem Verständnis für die Emotion der Rieder, er muss gesehen haben, dass es eine richtige Entscheidung gewesen ist. Lackner steht mit der Schulter nun einmal im Abseits. Die Schulter ist ein Körperteil, mit dem man ein Tor erzielen darf. Vom Regelwerk gibt es das her. Von der ganzen Dramatik verstehe ich jeden, der da enttäuscht ist, aber als Präsident von der Rieder Mannschaft darf ihm das nicht passieren.“

SCR Altach – TSV Hartberg 0:1 (0:1)

Samstag, 13.05.2023, 17:00 Uhr, Cashpoint-Arena. Zuschauer: 3.000, Schiedsrichter: Walter Altmann

Tor: 0:1 Sangare (13.). GK: Heil (66.), Avdijaj (90.), Sallinger (93.), Nosa (95.)

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Spielfilm im Ligaportal-Liveticker

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL