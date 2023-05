Im Spitzenspiel der ADMIRAL Bundesliga in der 7. Runde der Qualifikationsgruppe trennten sich der Zweite, RZ Pellets WAC, und Tabellenführer im Unteren Playoff, SC Austria Lustenau, mit 2:2, wobei alle Tore in Halbzeit 1 fielen. Nachdem der Aufsteiger aus dem Ländle vor einer Woche bereits den vorzeitigen Klassenerhalt feierte, geschah das heute auch für die Lavanttaler. Die nun ebenso zu neuen Zielen ("Europacup-Playoff") aufbrechen wie die Vorarlberger. Beide Teams bleiben vorne sind allerdings für die Verfolger TSV Hartberg (21) und WSG Tirol (20) noch in Reichweite. Nachfolgend STATEMENTS von WAC & Lustenau.

Nemanja Motika (l.), der 20-jährige Serbe (geboren in Berlin) wurde für das Frühjahr von Roter Stern Belgrad an Austria Lustenau ausgeliehen, erzielte im 12. BL-Spiel für die Vorarlberger sein erstes Tor. Rechts der gleichaltrige Villacher Nikolas Veratschnig vom WAC.

"Grundlegend war es kein besonderes Spiel von uns"

Manfred Schmid (Cheftrainer RZ Pellets WAC) über...

…das Spiel: „Ich würde nicht sagen, dass wir grottenschlecht gespielt haben. Wir haben in der 1. Hälfte schon die ein oder andere Chance gehabt. Wir haben dann zwei sehr einfache Gegentore bekommen durch zwei Schüsse. Grundlegend war es kein besonderes Spiel von uns und am Ende eigentlich ein gerechtes Remis.“



…die verhaltene Reaktion der Spieler nach dem Klassenerhalt: „Ich freue mich natürlich sehr. Die Spieler waren vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil wir das Spiel heute nicht gewonnen haben. Sie haben sich heute viel vorgenommen. Trotzdem muss ich der Mannschaft ein Kompliment machen, wie sie mit dieser Situation umgegangen ist in den letzten Spielen. Wir haben ein Spiel verloren in dieser Gruppe. Die Mannschaft ist sehr gut aufgetreten. Wir wollten zwar gewinnen, aber die Jungs werden heute noch feiern, davon bin ich überzeugt.“



…die Bedeutung des Klassenerhalts: „Es bedeutet sehr viel. Es war eine ganz schwierige Situation, in der sich der WAC befand. Die ersten Gespräche mit dem Präsident haben mir das verdeutlicht. Ich war aber überzeugt, dass wir das schaffen mit einer positiven Einstellung und Körpersprache, wenn wir das umsetzen, was ich mir vorstelle.

Ich habe zu 100% Vertrauen in das, was ich seit Jahren mache mit meinem Trainerteam. Es hat Spaß gemacht. In der letzten Saison sind wir Dritter geworden mit Austria Wien, jetzt der Klassenerhalt mit dem WAC. Das zeigt schon, dass wir Dinge machen, die erfolgreich sind.“

„Wir wollen uns jetzt nach oben orientieren"

…das Ziel in dieser Saison: „Wir wollen uns jetzt nach oben orientieren. Unser Ziel ist natürlich Top-2 und dafür werden wir alles geben.“



…seine Herangehensweise als WAC-Trainer (im Vorfeld): „Es gab viele Gespräche. Ich habe die Mannschaft überzeugt, von dem Weg, den ich gerne gehen möchte mit dem Verein und mit den Verantwortlichen. Die Spieler merken, dass das funktioniert. Unser Weg ist der Richtige. Die Kurve zeigt nach oben und die Spieler beginnen, daran zu glauben. Die Erfolge sind da und deshalb fällt es jedem ein bisschen einfacher.

Natürlich war es nach der Saison sehr schwierig. Man hat gemerkt, dass eine gewisse Anspannung im Verein vorherrscht, aber die Mannschaft hat nun mehr Selbstvertrauen und das merkt man im ganzen Verein.“

"Er hat Ruhe reingebracht und auch die Spieler wieder auf richtigen Weg gebracht"

Dietmar Riegler (Präsident RZ Pellets WAC) über...

…den Stellenwert des heutigen Spiels (im Vorfeld): „Es ist absolut wichtig. Zum einen einmal sollte der Klassenerhalt geschafft sein, wenn wir heute punkten. Zum anderen kann man dann nach vorne schauen, ob der 2. Platz vielleicht sogar noch drinnen ist und wir in Bezug auf Europa noch etwas mitzureden haben. So wie sich die Mannschaft in letzter Zeit präsentiert hat glaube ich schon, dass wir gut drauf sind.

Sie spielen wieder gerne Fußball, es macht Spaß, der Zusammenhalt ist da. Wir sind auf gutem Wege momentan. Der Trainer hat da schon etwas reingebracht, was natürlich unser Ziel war.“



…Manfred Schmid: „Ich glaube, dass er einen sehr großen Anteil hat. Er hat Ruhe reingebracht. und auch die Spieler wieder auf den richtigen Weg gebracht. Wir sind sehr zufrieden, dass er das so hinbekommen hat, wie wir uns das auch erhofft haben. Es hat sich natürlich etwas vom ganzen Zugang verändert. Jeder Mensch hat einen eigenen Charakter. Er hat einmal versucht, die Spieler wieder aufzubauen. Er hat versucht, mit den Spielern eine Harmonie zu finden. Das ist ihm gelungen. Es ist eine positive Stimmung.“



…mögliche Vertragsverlängerungen: „Es laufen momentan sehr viele Gespräche mit den Spielern. Ich bin recht zuversichtlich. Wir sind guter Dinge, dass wir in ein bis zwei Wochen schon etwas verkünden können.“



…ein mögliches Engagement von Michael Liendl in der sportlichen Führung: „Es ist vielleicht in der kommenden Saison ein Thema. Mit ihm haben wir einen guten Kontakt. Es gibt jetzt noch keine ernsthaften Gespräche, aber natürlich Optionen, wo er im Verein und in der sportlichen Leitung mitarbeiten könnte in nächster Zeit.

Es ist aber noch nichts konkret. Wir müssen jetzt einmal schauen, dass wir eine gute Mannschaft für nächstes Jahr auf die Beine stellen, und dann kann man schauen, wie man das Weitere macht.“

„Beim alten Trainer wäre es sicher keine Option gewesen, aber jetzt wäre es sicher sinnvoll“

Mario Leitgeb (RZ Pellets WAC) über...

…den erreichten Klassenerhalt: „Ich habe gerade gehört, dass wir das Etappenziel geschafft haben, dass wir nicht mehr absteigen können. Es ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich glaube, dass einige Fans sicher schon gezittert haben. Es war sicher nicht so leicht. Wir sind jetzt einmal froh, dass wir es geschafft haben. Natürlich hätten wir heuer gerne ganz woanders gespielt. Wir sind natürlich froh, dass wir das geschafft haben. Der WAC gehört ja in der Bundesliga. Es ist aber jetzt nicht aus, sondern geht erst los für noch weitere drei Spiele.“



…eine mögliche Vertragsverlängerung beim WAC: „Mit dem Trainerwechsel macht es auf jeden Fall wieder Sinn für mich, weil der Trainer über Flachpass, Spielaufbau und über ein bis zwei Ballkontakte redet. Es würde auf jeden Fall Spaß machen. Es hat dahingehend aber noch keine Gespräche gegeben und dementsprechend kann ich nicht viel dazu sagen. Beim alten Trainer wäre es sicher keine Option gewesen, aber jetzt wäre es sicher sinnvoll.“

„Es war sehr durchwachsen"

Simon Piesinger (RZ Pellets WAC) über...

…das Spiel: „Es war sehr durchwachsen. Wir hatten in der 1. Halbzeit richtig gute Chancen. Da hätten wir sicher ein bis zwei Tore mehr schießen können. Wir haben sehr leichte Gegentore erhalten. Wir waren zweimal in Rückstand, haben aber trotzdem immer den Ausgleichstreffer erzielt.

In der 2. Halbzeit war es dann von beiden Seiten nicht mehr das besondere Spiel. Es war eher ein ungeordnetes Chaos finde ich. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass das Unentschieden gerechtfertigt ist.“



…den erfolgreichen Klassenerhalt und die weiteren Ziele: „Es ist eine gute Nachricht heute. Natürlich ist man erleichtert. Vor allem als dann die Teilung war, hat man gesehen, wie knapp alles ist. Man hat natürlich im Kopf, dass man so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben möchte. Es ist natürlich super, dass uns das jetzt 3 Runden vor Schluss gelungen ist. Wir haben noch die Chance, Erster oder Zweiter zu werden und das nehmen wir jetzt in Angriff.“

„Ganz zufrieden bin ich noch nicht mit dem Angebot“

Matthäus Taferner (RZ Pellets WAC) über seine Zukunft: „Wir werden es in den nächsten Wochen sehen. Ich muss schauen, was sportlich das Beste für mich ist. Ob es hier ist oder woanders, ist noch offen. Ganz zufrieden bin ich noch nicht mit dem Angebot.

Man muss schauen, was da noch machbar ist. Ich bin dem WAC sehr dankbar und fühle mich sehr wohl. Es ist ein Angebot da, aber ich muss schauen, wo ich mich sportlich am besten weiterentwickeln kann.“





"...deshalb hat er sich seinen Einsatz heute verdient“

Markus Mader (Cheftrainer SC Austria Lustenau) im Vorfeld über den Einsatz von Ammar Helac: „In erster Linie ist es aus Dankbarkeit, weil er einen super Job macht. Es ist ja nicht immer einfach als 2. Tormann. Man muss da teilweise lange warten. Wir haben einen sehr guten Stammtorhüter in dieser Saison.

Ammar ist schon auch mit dem Tormanntrainer maßgeblich beteiligt daran, denn er trainiert auf sehr hohem Niveau und pusht den Stammtorhüter. Beide leisten eine hervorragende Arbeit mit dem Tormanntrainer und deshalb hat er sich seinen Einsatz heute verdient.“

Marc Janko (Sky Experte) über..

…den erfolgreichen Klassenerhalt des WAC: „Es war ja lange Zeit ein Auf und Ab mit vielen Personalwechseln. Dementsprechend ist man froh, dass man das erste Minimalziel erreicht hat. Jetzt muss man natürlich schauen, dass man nach oben schielt.“

"Liendl ist eine Vereinslegende und hat viele erfolgreiche Jahre beim WAC absolviert"

…ein mögliches Engagement von Michael Liendl in der sportlichen Führung des WAC: „Es ist noch nichts fix. Wie ich das jetzt deuten würde, ist das eine Option für die nächste Saison. Ich glaube auch, dass Michi Liendl sich das gut vorstellen könnte, ohne ihn jetzt zu kennen oder mit ihm gesprochen zu haben.

Ich glaube, dass es insgesamt gut zum Verein passen würde. Er ist eine Vereinslegende und hat viele erfolgreiche Jahre beim WAC absolviert. Die Leute mögen und schätzen ihn. Es steht außer Frage, dass er eine Expertise hat.“



…mögliche Vertragsverlängerungen beim WAC (im Vorfeld): „Der WAC war immer eine Mannschaft, die immer sehr spät erst aktiv geworden ist, wenn es um Vertragsverlängerungen geht. Mich hätte das als Spieler schon immer belastet, wenn man hingehalten wird. Das ist aber einfach der WAC-Weg. Wenn man dorthin geht, dann muss man das akzeptieren. Es gibt den Spielern aber jetzt nicht das ganz große Selbstvertrauen.“

