Mit dem 19. Sieg im 29. Saisonspiel der ADMIRAL Bundesliga tankte der SK Puntigamer Sturm Graz weiter Selbstvertrauen im Meisterschafts-Finish und feierte mit dem 4:1-Heimsieg gegen den Tabellensechsten der Meistergruppe, SK Austria Klagenfurt, eine gelungene Generalprobe für das bevorstehende Gipfeltreffen am nächsten Sonntag beim weiter 3 Punkte vor den Steirern platzierten Liga-Leader FC Red Bull Salzburg. Während die Steirer jubelten, haderten die Kärntner Violetten mit Schiedsrichter- bzw. VAR-Entscheidungen. Wobei Matthias Imhof - Geschäftsführer Sport - Klartext sprach. Nachfolgend weitere Statements.

"Alles in allem war es ein wundervoller Nachmittag"

Christian Ilzer (Cheftrainer SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…das Spiel: „Wir haben einen Top-Beginn gehabt, waren extrem effizient. Wir haben 2:0 geführt, also sehr, sehr starke 20 Minuten. Danach haben wir spürbar nachgelassen, dann ist Klagenfurt aufgekommen. Am Anfang haben wir die Räume gehabt, Klagenfurt ist dann kompakter geworden und mit dem 2:1 haben wir dann nicht mehr dieses Tempo auf den Platz gebracht und auch die Effizienz nicht mehr gehabt.

Nach der Pause war es 5 - 10 Minuten auch noch zerfahren, aber danach haben wir das Spiel wieder im Griff gehabt, mit den Elfmetertoren. Danach haben wir dann noch die eine oder andere große Chance liegen lassen. Alles in allem war es ein wundervoller Nachmittag, das Stadion war voll und am Ende ein verdienter Sieg.“



…die Rückkehr von Jakob Jantscher: „Er hat eine lange Leidensgeschichte hinter sich, hat auch lange nicht gespielt. Da ist es natürlich schwer, ohne irgendein Testspiel, ohne dass ich als Trainer sehe, wie er im Spiel ist.

Er hat viel Routine, er hat viel Erfahrung und das war heute natürlich die Situation, dass wir sagen, wir haben einen Tiefengänger und Jantscher kann mit seiner Qualität bei Freistößen und seiner fußballerischen Qualität immer hilfreich sein. Für ihn ist es extrem wichtig, dass er wieder fit ist, voll trainieren kann und wieder Vertrauen in seine Wade gewonnen hat.“



…das Spitzenspiel nächsten Sonntag beim FC Red Bull Salzburg: „Für uns sind sowieso alles Endspiele jetzt. Wir haben uns natürlich auf den LASK einen schönen Vorsprung geschaffen und trotz unserer super Ausgangslage ist Salzburg 4 Punkte vorne. Wir müssen gewinnen, wenn wir das Meisterrennen weiter offenhalten wollen.“

"Gegen Salzburg brauchen wir wahrscheinlich noch mehr als 100 %.“

1:0-Torschütze David Schnegg (SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…das Spiel: „Ich habe ein richtig gutes Gefühl gehabt, bis zum 2:0. Wir haben uns richtig viele Chancen erspielt, richtig druckvoll nach vorne gespielt. Das Gegentor habe ich nicht gesehen, da ist das mit der Schulter passiert, die 2.Halbzeit habe ich dann von der Bank aus gesehen, das war denn sehr, sehr souverän.“



…sein Tor: „Ich vermeide sonst immer den rechten Fuß zu verwenden, aber hier hat es sehr gut gepasst und es ist noch besser, den Sieg eingeleitet zu haben, die Punkte sind sehr wichtig.“



…das kommende Spiel gegen Salzburg: „Es braucht gegen jeden Gegner eine richtig gute Leistung, in der Meistergruppe ist es extrem schwierig. Man hat auch heute bei Klagenfurt gesehen, dass sie richtig gute Qualitäten haben und wenn wir nicht zu 100 % da sind, reicht es gegen keinen. Gegen Salzburg brauchen wir wahrscheinlich noch mehr als 100 %.“



Doppeltorschütze Manprit Sarkaria (SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…die Stimmung in der Mannschaft: „Die Mannschaft ist ein wichtiger Faktor. Alles funktioniert, wir harmonieren sehr gut und so funktioniert das einfach. Ich bin einfach glücklich, dass ich die Tore machen kann.“



…das kommende Spiel gegen Salzburg: „Im Endeffekt müssen wir alles gewinnen und auf uns selbst schauen. Was Salzburg dann zum Schluss abliefert, liegt nicht in unseren Händen.“

"Mannschaft hat sich wirklich toll zurückgekämpft"

Peter Pacult (Cheftrainer SK Austria Klagenfurt): „Wenn du in Graz vor so einem Publikum 2:0 hinten bist, brauchst du schon eine gute Mentalität in der Mannschaft. Natürlich ist noch Luft nach oben, aber wir wissen um die Stärke des Kaders und unsere Qualität. Man sieht einfach, die Erfahrung von Sturm Graz ist bei weitem höher als bei uns, aber die Mannschaft hat sich wirklich toll zurückgekämpft in dieses Spiel. Bis zu dem 3:1 konnte man nicht sagen, dass Sturm Graz mit 4:1 als Sieger vom Platz geht.“



Phillip Menzel (Torhüter SK Austria Klagenfurt): „Kurz nach dem Spiel ist es kein 4:1. Ich glaube, wir haben schon ganz gut gespielt. Natürlich ein bisschen Pech mit den beiden Elfmetertoren und dann ist es natürlich sehr schwer, da noch einmal ranzukommen. Wenn wir so spielen, mit der Leidenschaft, der Aggressivität und auch der Kompaktheit, die wir heute teilweise an den Tag gelegt haben, war das aus dem Spiel heraus ordentlich.

Jetzt gilt es nächste Woche noch einen draufzulegen, defensiv auch noch stabiler zu werden und dann schauen wir, was sich ergibt.“



Michael Blauensteiner (Torschütze SK Austria Klagenfurt): „Ich denke, wir sind dann gut zurückgekommen, gegen Ende der ersten Halbzeit waren wir sogar noch am Drücker. Wir hatten ein zwei Chancen, die haben wir aber nicht genutzt und in der zweiten Hälfte haben wir dann leider zwei Elfmeter gegen uns entschieden bekommen.“

29. Runde ADMIRAL Bundesliga, 7. Runde Meistergruppe

SK Puntigamer Sturm Graz - SK Austria Klagenfurt 4:1 (2:1)

Sonntag, 14. Mai 2023; Merkur Arena, 15.400 Zuschauer; SR Manuel Schüttengruber

Torfolge: 1:0 Schnegg (6.), 2:0 Sarkaria (8.), 2:1 Blauensteiner (14.), 3:1 Sarkaria (60./Strafstoß), 4:1 Affengruber (69.). GK: 59. Benatelli, 63. Gkezos.

