Auch im 4. und damit letzten Anlauf in dieser Saison 2022/23 der ADMIRAL Bundesliga wurde es nichts mit einem Wiener Derby-Sieg für den SK Rapid, wobei die Hütteldorfer bei der 3:1-Niederlage in der Generali-Arena in Wien-Favoriten gar zum 3. Mal leer ausgingen und obendrein noch mit Runde 7 im Meister-Playoff Rang 4 an die Veilchen verloren haben. Nachfolgend entsprechend ernüchternde Statements nach dem 340. Wiener Derby aus dem Lager der Grün-Weißen. Vom Sieger Austria Wien siehe separat hier.

Autsch...das tat weh für Guido Burgstaller, der mit dem SK Rapid in dieser Saison seine 3. Derby-Niederlage gegen Torhüter Christian Früchtl und Austria Wien einzustecken hatte. Sein 19. Saisontor war letztendlich nur der Ehrentreffer und auch das Torjäger-Duell ging klar an Triplepacker Tabakovic, der mit nunmehr 17 Treffern dem 33-jährigen Kärtnern im Kampf um die Torjägerkrone immer näher rückt.

"Haben 4 Mal gegen Austria gespielt, 3 Mal verloren - und das verdient"

SK Rapid-Kapitän Guido Burgstaller über...

…das Spiel: „Ich glaube, wir haben die ersten 30 Minuten verschlafen und waren dann 2:0 im Rückstand. Das verfolgt uns schon die ganze Saison und im Endeffekt war es eine verdiente Niederlage. Wir haben uns ganz wenige Torchancen herausgespielt. Im Endeffekt muss ich das 2:2 machen, das war ein Zufallsprodukt, aber das nehme ich auf meine Kappe.

Wenn man die 90 Minuten betrachtet, war es eine absolut verdiente Niederlage. Das schmerzt, das tut weh. Wir haben viermal gegen die Austria gespielt, dreimal verloren und das verdient.“



…die drei Niederlagen in vier Derbys diese Saison: „Es war in den ganzen Spielen gegen die Austria zu wenig und jetzt müssen wir schauen, wie wir sie wieder überholen. Im Endeffekt spielen wir immer ein paar Minuten gut mit, brav mit, aber es ist viel zu wenig.“

"Haben zu wenige Zweikämpfe gewonnen"

SK Rapid-Cheftrainer Zoran Barisic über...

…das Spiel: „Wir sind an und für sich ganz gut in das Spiel hinein gestartet, haben auch eine Doppelchance vorgefunden. Wir sind aber leider dann in Rückstand geraten, weil wir den Corner nicht gut verteidigt haben. Danach hat die Austria das 2:0 erzielt nach einer sehr, sehr schönen Aktion. Wir sind dann nochmal zurückgekommen ins Spiel, haben uns für die 2. Halbzeit dann einiges vorgenommen.

Da sind wir aber auch nicht so gut rein gestartet, da hat die Austria auch schon einige Möglichkeiten zum 3:1 gehabt. Wir haben dann schlussendlich alles nach vorne geworfen, haben auch 2 Sitzer für den Ausgleich gehabt, die sind aber leider nicht gelungen. Alles in allem hat die Austria verdient gewonnen. Wir haben zu wenige Zweikämpfe gewonnen. Nicht nur im Strafraum, auch im mittleren Drittel war Zweikampfführung dabei, die mir nicht so gefallen hat und das habe ich auch in der Pause angesprochen. Da waren wir nicht gut genug.“



…wie er Rapid wieder auf flotte Beine bringt: „Ich habe immer wieder betont, bei uns gibt es oft lichte Momente. Dann fehlt uns aber wieder die Konstanz, dass wir das über einen längeren Zeitraum halten. Da müssen wir einfach weitermachen, jetzt die Wunden lecken, analysieren, was wir besser machen müssen und uns auf das nächste Heimspiel vorbereiten.“



…den Stellenwert des Wiener Derby (vor dem Spiel): „Das Spiel hat immer einen großen Stellenwert. Wenn du es gewinnst, ist es für unsere Fans wie ein Feiertag. Allein deswegen hat es schon einen hohen Stellenwert, weil wir unseren Fans endlich einen Derbysieg schenken wollen.“

„Resümee fällt ganz klar schrecklich aus“

SK Rapid-Torhüter Niklas Hedl über...

...das Spiel: „Leider hat es nicht gereicht. Wir waren am Schluss am Drücker, haben die ganze Zeit eigentlich nach vorne gespielt und haben Chancen herausgespielt, die zum 2:2 führen hätten können. Am Schluss haben wir das 3:1 bekommen und verloren. Kleinigkeiten haben heute wieder entschieden.“



…wie die Derbybilanz zu erklären ist: „Ich weiß nicht, woran es liegt. Viele Punkte haben wir gegen sie nicht gemacht und von dem her fällt das Resümee ganz klar schrecklich aus.“



SK Rapid-Mittelfeldspieler Nicolas Kühn über...

…das Spiel: „Wir kassieren viel zu einfach die Tore, wie in den letzten Spielen schon. Vorne sind wir immer für ein Tor gut, aber es reicht momentan einfach nicht. Es ist frustrierend, wenn wir die Spiele nicht gewinnen, gerade jetzt im Derby ist es natürlich umso ärgerlicher. Wenn du 3 Tore kassierst und nur eines schießt, ist es natürlich nur brav mitspielen.“



…wie weit er sich nach seiner Verletzung erholt hat: „Schwierig zu sagen. Ich glaube, ich bin immer noch nicht ganz bei 100%, aber das ist natürlich keine Ausrede.“

Das Wiener Derby ging zum 3. Mal in dieser Saison in Sieg-Richtung Manfred Fischer (re.) und die Austria, während Oliver Strunz (li.) und der SK Rapid auf die neue Saison zu warten ab, dass dann der ersehnte Sieg über die Veilchen wahr wird.

"Natürlich ist es unser Ziel jedes Jahr die Qualität zu heben"

Steffen Hoffmann (Geschäftsführer SK Rapid Wien) in der Halbzeit über das Transferbudget für den Sommer: „Ich glaube nicht, dass wir in der Öffentlichkeit über Geld reden sollten. Wir sollen unsere Hausaufgaben machen und das werden wir tun so gut es geht.

Natürlich ist es unser Ziel jedes Jahr die Qualität zu heben, das werden wir im Sommer versuchen, das werden wir im Winter versuchen und das gehört auch so.“

"Niklas Hedl hat heute sensationell gehalten"

Alfred Tatar (Sky Experte) über...

…die Leistung von Rapid: „Wir haben einen Niklas Hedl gesehen, der heute sensationell gehalten hat. Burgstaller hätte auch den Ausgleich auf dem Fuß gehabt, aber es war insgesamt vom Team zu wenig. Es waren gute Einzelaktionen dabei wie der Assist von Kasius zum 1:2, aber sonst aus dem Mittelfeld kam nichts. Das waren Ansätze, aber keine finalisierenden Aktionen. Die Gesamtleistung des Teams war heute zu wenig, um der Austria gefährlich werden zu können.“



…die Leistung von Niklas Hedl: „Er ist immer richtig gestanden, das zeichnet Hedl aus. Bei solchen Schüssen aus kurzer Distanz die Übersicht zu behalten und nicht auf Galerie zu fliegen ist auch gut. Er steht lange, wartet bis der Schuss kommt und dann pariert er. Hedl hat also die Austria um einen höheren Sieg geprellt.“



…ob sich Zoran Barisic in der Aufstellung vergriffen hat: „Nein, kann man nicht so sagen. Als Trainer gehst du Risiken ein. Michael Wimmer hat beispielsweise James Holland gebracht, wo man auch nicht wusste, ob er schon bereit ist. Genau so hat sich Zoran Barisic etwas überlegt mit seinen Spielern. Dass es dann durch den Spielverlauf sich als etwas entpuppt, das man nicht erhofft hat, ist menschlich.“

„Leistungskurve ist so flach, dass man nicht gewinnt"

…die Leistungskurve von Rapid: „Die Leistungskurve ist so flach, dass man nicht gewinnt. Du kannst sicher annehmen, dass Zoran Barisic sich Tag und Nacht Gedanken macht, was er dagegen machen kann. Von ihm kannst du durchaus erwarten, dass er sich Gedanken macht.“



…ob Rapid qualitätstechnische Probleme hat: „Das hat man schon im Sommer schon gesehen, als man an Vaduz gescheitert ist. Rapid war heuer vom sportlichen her nie in der Lage, die Top 3 anzuvisieren, daher war dieser vierte Platz eh schon das höchste der Gefühle.“



…ob Rapid vom Österreicher-Topf abgehen soll (vor dem Spiel): „Mit dem Österreicher-Topf limitierst du dich ja bei der Auswahl weiterer Spieler, die einen Kader von der Qualität her verbessern. Und deshalb glaube ich, wenn du auf Sicht gesehen in europäischen Gruppenphasen dabei sein willst musst du das aufweichen und einfach schauen, dass du im Kader mehr Spieler mit nicht-österreichischem Pass hast, die dir aber weiterhelfen.

Aktuell ist das zu wenig der Fall. Zum einen wäre da die Debatte nicht eröffnet, zum anderen haben wir gesehen, was diese Saison in der Conference League Qualifikation passiert ist. Vaduz – damit ist alles gesagt."

Rannten sich wiederholt gegen die von Kapitän Lukas Mühl gut organisierte Defensive von Austria Wien fest: Der diesmal eingewechselte Marco Grüll und Rapid.

ADMIRAL Bundesliga, Meistergruppe, 29. Runde

FK Austria Wien - SK Rapid Wien 3:1 (2:1)

Sonntag, 14. Mai 2023; Generali Arena; 15.000 Zuschauer; SR Alexander Harkam

Torfolge: 1:0 Haris Tabakovic (23.), 2:0 Haris Tabakovic (27.), 2:1 Guido Burgstaller (36.), 3:1 Haris Tabakovic (90./+6)

GK: 21. Holland, 40. Fitz, 90./+4 Tabakovic bzw. 45./+1 Greil, 52. Kühn, 74. Kerschbaum

Statement-Quelle: Sky Sport Austria.

Zum Live-Ticker: FK Austria Wien - SK Rapid Wien

Fotocredits: Josef Parak