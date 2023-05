Es war zwar wieder eng und erneut verlangte der LASK dem FC Red Bull Salzburg alles ab, doch auch beim 2. Gastspiel binnen 2 Monaten verlassen die Roten Bullen den neuen Linzer "Fußball-Tempel", Raiffeisen Arena, als Sieger. Mit dem 1:0-Triumph, dem 13. Auswärtssieg in der 15. Partie in dieser Saison in der ADMIRAL Bundesliga wahrte die Jaissle-Elf eine Woche vor dem Gipfeltreffen gegen den SK Sturm Graz den 3 Punktevorsprung und hat auf dem Weg zum 10. Meistertitel in Serie nächsten Sonntag den 1. Matchball. Matchwinner war einmal mehr Benjamin Šeško. Nachfolgend Salzburger Statements - siehe auch LASK.

Tanz im Mai... mit dem neuen "Dream-Team" beim FC Red Bull Salzburg: Goldtorschütze Benjamin Šeško (l.) und Assistgeber Sékou Koïta (vor einer Woche mit seinem Doppelpack gegen den SK Rapid beim 2:1 selbst Matchwinner) bejubeln das Tor des Tages in der Linzer Raiffeisen Arena.

„Es gibt nichts Geileres, als so Spiele zu haben, auch so ein Spiel heute“

Matthias Jaissle (Cheftrainer FC Red Bull Salzburg) über...

…das Spiel: „Ich glaube, es war ein gutes, sehr intensives Spiel heute. Kompliment auch an den LASK, nicht umsonst waren sie bis heute noch ungeschlagen in der Meistergruppe. Das war eine ganz unangenehme Mannschaft, gegen die wir heute gespielt haben. In Summe war es aber, glaube ich, ein verdienter Sieg. Ich glaube, der LASK hat einfach Qualität, gerade auch vorne, die uns immer wieder vor Herausforderungen gestellt hat.

Wir waren auch in der Kette heute neu zusammengewürfelt, in Summe haben wir es auch da gut gemacht. Der Hauptgrund, wieso die Partie lange offen war, war weil wir unsere Chancen nicht genutzt haben.“

...die Entwicklung der jungen Spieler: "Für die jungen Spieler freut es mich ganz besonders, wenn sie performen. Das ist der Weg, den wir hier in Salzburg gehen. Wir haben immer junge Talente in der Hinterhand."



…die Entwicklung von Sékou Koïta und Benjamin Šeško: „Jetzt bekommen sie ihre Spielzeit und nutzen sie natürlich auch beide. Das sieht man in den letzten Wochen einfach. Sie haben beide eine unglaubliche Qualität und es ist schön zu sehen, dass die Entwicklung so positiv läuft.“



…das kommende Gipfeltreffen gegen den SK Sturm Graz: „Dafür spielt man Fußball. Ich glaube, es gibt nichts Geileres, als so Spiele zu haben, auch so ein Spiel heute. Da ist die nötige Anspannung da, aber auch die nötige Vorfreude. Zuhause nimmt man natürlich die Euphorie mit, die breite Brust von heute und will natürlich den Sack zumachen. Das ist ein Endspiel. Es wird ein sehr intensives Spiel, Sturm ist hervorragend drauf. Das wird eine coole Angelegenheit nächste Woche.“



…Gerüchte zu seiner Zukunft (vor dem Spiel): „Ich halte es sehr, sehr gut von mir fern. Ich beschäftige mich mit solchen Gerüchten nicht, genau so wenig wie ich mich mit Gerüchten über meine Spieler beschäftige. Das lenkt den Fokus ab und die Energie haben wir nicht, den Fokus auf andere Themen zu richten.“

„Das war die schlimmste Zeit in meinem Leben"

Sékou Koïta (Offensivakteur FC Red Bull Salzburg) über seine Dopingsperre vor einem Jahr: „Das war die schlimmste Zeit in meinem Leben. Die dreimonatige Sperre, die schweren Verletzungen. Aber ich spüre, dass mich all das stärker und reifer gemacht hat. Ich habe nie gezweifelt.

Ich habe mir immer eingeredet, dass so etwas im Fußball nun einmal passieren kann. Aber klar, es gibt Tage, an denen man sich sagt ‚Mann, das dauert alles so lange.‘ Aber gleichzeitig habe ich doch das Selbstvertrauen und ich muss geduldig arbeiten, um wieder der Alte zu werden."

RBS-Kapitän Nicolas Seiwald über...

...das Spiel: "Wir haben nicht gezweifelt und von Anfang an gewusst, dass es sehr wichtig heute ist. Jetzt sind wir überglücklich, dass wir das Spiel 1:0 gewonnen haben."

...den 1. Matchball zum Meister-Titel nächsten Sonntag im Spitzenspiel gegen den SK Sturm: "Schöner würde es nicht gehen, zuhause Meister zu werden und dann noch in einem Topspiel gegen Sturm Graz. Natürlich wollen wir den Matchball nutzen."

"Jetzt sind wir die ersten, die sie besiegt haben"

Amar Dedic (Rechtsverteidiger FC Red Bull Salzburg): "Der LASK hat es heute sehr gut gemacht, sind bisher in der Meisterrunde unbesiegt gewesen. Jetzt sind wir die ersten, die sie besiegt haben. Sie haben eine sehr gute 1. Halbzeit gespielt. Am Ende haben wir das Tor gemacht."

29. Runde, ADMIRAL Bundesliga, 7. Runde Meistergruppe

LASK - FC Red Bull Salzburg 0:1 (0:0)

Sonntag, 14. Mai, 14:30 Uhr, Raiffeisen Arena - Linz, Z.: 15.500, SR Julian Weinberger

Tor: 0:1 Šeško (64., Assist Koita). GK: Ziereis (22.), Kameri (50.).

Statement Quelle: SKY Sport Austria und ADMIRAL Bundesliga

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at