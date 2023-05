Die 29. Rd. der ADMIRAL Bundesliga hatte es in sich...es geht um so viel, sind auf der Saison-Zielgeraden viele Entscheidungen offen. Bangen, Zittern, Hoffen, Glauben... reine Nerven- und Kopfsache. Ganz oben ist der Zweikampf um den Meistertitel zwischen Titelverteidiger FC Red Bull Salzburg (42 Punkte) und Verfolger SK Sturm Graz (39) und ganz unten zwischen Schlusslicht SV Guntamatic Ried und dem Vorletzten SCR Altach (je 14) um den Klassenerhalt. Und "Ironie des Schicksals": kommt es nun in Rd. 30 zu den direkten Duellen. Vorher kommen wir noch zur "Nachlese", in der ein Spieler-Quartett herausstach. Wieder mal...!

"Tritt den Lucas" oder "Torjubel made by Šeško & Salzburg"! Wieder Mal liefern die Roten Bullen beim Rückblick den Schnappschuss des (Spiel-)Tages. So feierten die Salzburger das 1:0-Siegtor beim LASK. Nicht überliefert ist, ob Gold-Torschütze Benjamin Šeško seinen Mitspieler Lucas Gourna-Douath derart im Genital-Bereich traf, dass dessen "Familienplanung" gefährdet ist? Der Seitenblick auf den Gesichtsausdruck des 19-jährigen Franzosen mit Abstammung in der Zentralafrikanischen Republik lässt Spekulations-Spielraum...

Seit 288 Tagen Rote Bullen auf "fremder Wiese" unbesiegt

LASK – FC Red Bull Salzburg 0:1 (0:0)

Wir fangen bei der "Nachlese" mit dem - tabellarisch betrachtet - Topspiel in Runde 29 an. Langzeit-Dritter LASK forderte Langzeit-Leader FC Red Bull Salzburg. Zudem das Duell der einzig Unbesiegten im Meisterplayoff vor der Partie. Die Kühbauer-Elf, die auswärts den Roten Bullen in dieser Saison schon 2 Mal ein Remis abrang, war im 4. Saisonduell mit dem Serienmeister - wieder mal - absolut auf Augenhöhe und nah dran, um nach 5 Jahren den ersten Heimsieg gegen die Salzburger zu feiern. Couragierte Leistung, Chancen gegeben (doch auch vergeben) - die Linzer stellten sich der Challenge.

Doch es bleibt wie ein Fluch: ein Spiel dauer über 90 Minuten und am Ende gewinnt Salzburg....! Zumindest in dieser Saison auswärts in Linz und dem neuen Fußball-Tempel auf der Gugl.

Die Elf vom 35-jährigen deutschen Cheftrainer Matthias Jaissle verbuchte gesamt im 15. BL-Auswärtsmatch dieser Saison den 13. Dreier – erstmals so viele und kein Team holte in einer gesamten Saison mehr Auswärtssiege (FK Austria Wien 1985/86 und 2012/13 sowie LASK 2019/20 je 13). Welch Fabelserie! Keeper Köhn & Co. wissen in der heimischen Liga gar nicht mehr wie sich eine Niederlage anfühlt.

Die letzte (und einzige!) war in der 2. Runde (1:2 beim SK Sturm, 30. Juli 2022) - seither lief viel Wasser die Salzach runter, stehen 20 Siege, 7 Remis (plus dem Auftaktsieg zuvor in Runde 1 am 22. Juli ´22 mit 3:0 vs. Austria Wien daheim). In den verbleibenden 3 Runden steht der Spitzenreiter vor einem Heimspiel-Doppel (SK Sturm und SK Austria Klagenfurt) und hat dann das letzte Auswärtsspiel der Saison beim FK Austria Wien (Sa., 3. Juni, 17 Uhr).

Dunkle Wolken über Linz (Anm.: rein wettertechnisch), Regen im Mai, doch Cheftrainer Matthias Jaissle und sein Team grüßen weiter vom "Platz an der Sonne" und landeten einen wichtigen Auswärtssieg beim heimstarken LASK, der noch zum Zünglein an der Waage im Meisterschafts-Rennen der "Granten" aus Graz & Salzburg werden könnte. Gastieren die Kühbauer-Schützlinge doch noch in der letzten Runde in Graz. Bis dahin könnten die Roten Bullen allerdings den 10. Meistertitel in Folge fixiert haben, im Gipfeltreffen kommenden Sonntag haben Kapitän Ulmer & Co. den 1. Matchball gegen den Tabellenzweiten aus der Steiermark.

René Renner - der mit der Ballbesitz-Bestmarke

Benjamin Šeško bringt sich in diesem Frühjahr und vor seinem Sommer-Wechsel zu RB Leipzig in Form und Torschusslaune für die Deutsche Bundesliga und erzielte sein gesamt 20. BL-Tor (15 davon in dieser Saison, 10 allein im Frühjahr). Der 19-jährige, slowenische Nationalspieler scorte erstmals gegen den LASK und scheiterte gegen die Linzer mit einem "Sitzer" bereits in Halbzeit 1 an der rechten Stange.

Sékou Koïta war im 4. BL-Spiel in Folge an einem Tor direkt beteiligt – das gelang dem 23-jährigen Malier zuvor nur im Frühjahr 2021. Die Nr. 20 der Salzburger lieferte 4 Assists in dieser BL-Saison ab (wie 2020/21) – nie mehr.

Und "ewig grüßt" der "Dauer(b)Renner"! Wieder Mal gewann René Renner den Ballaktion-Bewerb: 102 Aktionen am runden Leder – Höchstwert in diesem Match.

Florian Flecker nutzte seine 2. Startelf-Gelegenheit in dieser Saison und bereitete 4 Schüsse direkt vor – Topwert in diesem Duell.

Entschlossen, eiskalt,eidgenössisch, effizient: Haris Tabaković. Der 28-jährige Schweizer Stürmer von Austria Wien machte im 340. Wiener Derby mit seinem Triplepack (hier ist ein Treffer unterwegs) den Unterschied beim 3:1-Triumph der Violetten über die Grün-Weißen, bei denen Startelf-Rückkehrer Kevin Wimmer zu spät kam und Marco Grüll nur staunend zuschauen kann.

Schweizer Stürmer schafft Superlativen

FK Austria Wien – SK Rapid Wien 3:1 (2:1)

Der SK Rapid-Schreck kommt in dieser Saison aus der Schweiz. Und so "muss" der Rückblick auf das 340. Wiener Derby mit ihm beginnen: Haris Tabaković! Der "Torminator" aus der Schweiz erzielte in dieser BL-Saison 6 Tore gegen den SK Rapid Wien - das gelang zuvor keinem Spieler in der BL-Historie gegen den österreichischen Rekordmeister. Der 28-jährige Sommer-Neuzugang der Austria schaffte seinen ersten BL-Dreierpack, es war sein fünfter BL-Mehrfachpack im Jahr 2023. 15 Tore in 13 BL-Spielen im Frühjahr (dabei spielte der Torgarant in einem Match nur 7 Minuten, alos sind es relativ betrachtet 12 Spiele). Der letzte Austria-Spieler mit so vielen Mehrfachpacks in einer BL-Saison war Alexander Gorgon 2015/16 (6).

Der "Kellner" für den "großen Haris" - Dominik Fitz - servierte zum 11. Mal in dieser Saison. Die letzten 4x für Tabaković. Der 23-jährige Wiener verbuchte seine 16. direkte Torbeteiligung in dieser BL-Saison und baute damit seinen Saison-Rekord weiter aus (zuvor 12 Torbeteiligungen 2019/20). Und was Tabaković betrifft... wenn der Torschützenkönig der vergangenen Saison in Liga 2 (27 Tore für Aufsteiger Austria Lustenau) so weiter macht und der "Dattel-Esser" (Quelle: Naschmarkt Wien) so torhungrig bleibt, überholt der 1,94 Meter-Mittelstürmer den aktuell Führenden der Torschützenliste noch ein.

Noch führt Guido Burgstaller vom Austria-Erzrivalen und stockte sein Torkonto gestern auf 19. BL-Saisontore auf. Der SK Rapid-Kapitän traf in 6 BL-Einsätzen in Folge – das gelang beim SK Rapid zuletzt Philipp Schobesberger im April/Mai 2015 (damals 7 Einsätze– Rekord gemeinsam mit Rapid-Legende Hans Krankl).

Rechtsverteidiger und Winter-Neuzugang Denso Kasius lieferte seinen 2. BL-Assist – beide für Burgstaller. Die Vorlage vom 20-jährigen Niederländer zum 2:1-Anschlusstreffer im 340. Wiener Derby war vom Allerfeinsten und ein technischer Augenschmaus.

Ansonsten war diese Saison in punkto Wiener Derby für Rapid eine "zum Vergessen": 4 Duelle = 3 Niederlagen, 1 Remis. Seit 11 Wiener Derbies warten die Hütteldorfer auf einen Sieg. Während die Veilchen Prestigeduell-Politur betrieben haben und seit dem 1. September 2019 - also über 3 1/2 Jahren - kein Derby verloren haben und gestern auch noch die Grün-Weißen von Rang 4 stießen.

So sieht in der Saison 2022/2023 das ÖFB-Cup-Sieger-Trikot aus...auch das des Meisters? Der am 1. Mai 1909 gegründete Traditionsklubs aus der Steiermark wurde 3 Mal in seiner Historie Österreichischer Meister: 1998, 1999 und 2011. Letzterer am 25. Mai vor 12 Jahren, als die Red-Bull-Ära schon lief. Sarkaria & Co. bereit für "Festung Salzburg" - Klagenfurt bedient SK Puntigamer Sturm Graz – SK Austria Klagenfurt 4:1 (2:1) 4 Siege in Folge (3 in der BL plus dem ÖFB-Cup-Finalsieg): Der SK Sturm bläst zur Saison-Schlussoffensive und zum Angriff auf die "Festung Salzburg", wo Kapitän Hierländer & Co. in dieser Saison unbesiegt sind (0:0 im Grunddurchgang, Sieg nach Elferschießen im ÖFB-Cup-Viertelfinale im Februar). Dazu fügte der vorjährige Vizemeister dem FC Red Bull Salzburg die erste und zugleich einzige Saison-Niederlage zu, in Runde 2 am 30. Juli 2022. Das bevorstehende Gipfeltreffen beim mit 3 Punkten vor den Steirern liegenden Serienmeister wirft im Lager der "Blackies" längst seine "Schatten voraus". Cheftrainer Christian Ilzer und seine Mannschft sind elektrisiert, will nach dem Cup-Sieg den großen Coup landen: das Double! Das im vergangenen Jahrzehnt schier von den Salzburgern abonniert war - bis auf 2018...als im ÖFB-Cup wer in die Phalanx einbrach...genau die Grazer waren´s. David Schnegg erzielte sein 5. BL-Tor – alle vor der Halbzeitpause. Der 24-jährige Tiroler erzielte als Linksverteidiger sein 3. Saisontor – eines mehr als in seinen ersten zwei Saisonen zusammen. Manprit Sarkaria ist derzeit im Flow und der Spieler in diesen Wochen. Der ÖFB-Cup-Matchwinner - mit 6 Treffern auch Torschützenkönig heuer im Pokal - erzielte seinen 5. BL-Doppelpack. Der 26-jährige Wiener erzielte 8 Tore in dieser BL-Saison – so viele gelangen dem ehemaligen Austria Wien-Akteur sonst nur in der Vorsaison (13). Seine letzten 6 Tore erzielte der Torschütze im Dienst in Heimspielen. David Affengruber - bei der überraschenden 1:2-Niederlage gegen Klagenfurt im Februar traf der 22-jährige Scheibbser noch ins "falsche Tor" - erzielte sein 5. BL-Tor (4 davon in 2023 – zwei davon gegen Austria Klagenfurt. Die Kärntner Violetten haderten nach der 5. Niederlage im Meister-Playoff - wie schon eine Woche zuvor gegen den LASK (1:1) - mit SR- und VAR-Entscheidungen nach einmal mehr einem nicht gegebenen Elfmeter. Was sowohl Cheftrainer Peter Pacult als auch Matthias Imhof, Geschäftsführer Sport, monierten... wobei Imhof gar der "Kragen platzte" und der 54-jährige Unterfranke kein "Blatt vor den Mund" nahm. Zumal es eine Phase gab, wo der Tabellen-6. gegen die ansonsten überlegenen Grazer die Möglichkeit zum 2:2 hatte. Den zwischenzeitlichen 2:1-Anschlusstreffer erzielte Michael Blauensteiner - zuvor traf der 28-jährige Wiener am 11. August 2018 für den TSV Egger Glas Hartberg gegen den SV Mattersburg. Der schottische Mittelfeld-Hüne Andy Irving lieferte seinen 4. BL-Assist ab – 3 davon auswärts.

Mutierte im Laufe der Saison und insbesondere im Frühjahr zum "Überflieger": Lukas Fridrikas, hier im Luftduell mit Julius Ertlthaler von der WSG Tirol, dem nächsten Gegner von Austria Lustenau am kommenden Samstag im Reichshofstadion (17 Uhr).

"Lustenau-Lukas" setzt neue Benchmark / Baribo & Ballo "ballern" besonders gern gegen Mader-Team

RZ Pellets WAC – SC Austria Lustenau 2:2 (2:2)

4 Tore in Halbzeit 1, in der sich im Top-Spiel des Unteren Playoffs der Zweite und der Erste aus dem Ländle mit offenem Visier begegneten, ließen ein Tor-Spektakel für möglich machen. Doch das "Pulver" war "verschossen"...es blieb beim 2:2. Ein Remis, dass den Vorarlbergern mehr hilft, die nach dem eine Woche zuvor vorzeitig gefeierten Klassenerhalt zu "neuen Ufern" (Europacup-Playoff) aufbrechen.

Und dabei ist einer zum Unterschiedsspieler mutiert, der bei Austria Klagenfurt in der vergangenen Saison nicht zum Zuge kam: Lukas Fridrikas. 6 BL-Einsätze (kein Tor) mit gesamt gerademal 167 Spielminuten absolvierte der 25-jährige Stürmer gerademal bei den Kärntner Violetten, ehe ihn (der vom Linzer Spielerberater Max Hagmayr betreut wird) die andere Austria aus Lustenau "erlöste", entdeckte oder wie auch immer...und Ende Juli 2022 vom Wörthersee ins Ländle zum Aufsteiger um Erfolgstrainer Markus Mader holte.

In Lustenau hat Lukas Lust auf Fußball und vor allem Toreschießen, traf in 5 BL-Spielen in Folge – das gelang zuvor noch keinem Spieler des SC Austria Lustenau. Er erzielte sein 10. Tor in dieser BL-Saison – das gelang beim Aufsteiger ebenfalls zuvor keinem Spieler (Tamas Tiefenbach 9 Tore 1997/98). Und damit nicht genug: Lukas Fridrikas war in der Qualigruppe in 7 Spielen an 9 Toren direkt beteiligt ( 6 Tore, 3 Assists) – BL-Höchstwert.

Sein kongenialer Sturmpartner - Winter-Neuzugang Nemanja Motika - erzielte in seinem 12. BL-Spiel sein Premieren-Tor – es war für den 20-jährigen, in Berlin geborenen U21-Nationalspieler von Serbien seine erste direkte Torbeteiligung. Der Youngster wurde bis Saisonende von Roter Stern Belgrad ausgeliehen. Sein Jugendverein FC Bayern München hat sich sowohl ein Vorkaufsrecht, als auch eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 15% sichern lassen.

Beim WAC erzielte nach 3 Spielen Ladehemmung Tai Baribo, der in allen 29 BL-Partien mitwirkte, sein 14. BL-Tor in dieser Saison, drei davon gegen den SC Austria Lustenau. Der 8-fache israelische Nationalspieler traf gegen seinen "Lieblingsgegner Lustenau" in 3 Saison-Duellen – das gelang dem 25-jährigen Top-Torjäger zuvor gegen keinen Gegner. Mannschaftskollege Thierno Ballo verbuchte sein 4. BL-Saisontor – 2 davon gegen den SC Austria Lustenau.

Es läuft beim TSV Hartberg und Ruben Providence (in der Runde zuvor beim 5:0 gegen die WSG Tirol mit dem Doppelpack) und Mamadou Sangaré (re.). Der 20-jährige Leihspieler vom FC Red Bull Salzburg erzielte das 500. BL-Tor in dieser Saison. Dafür sind die Ost-Steirer ohnehin zuständig...

Hartberger Höhenflug hält an und TSV ist 500. Saisontor-Spezialist

CASHPOINT SCR Altach - TSV Egger Glas Hartberg 0:1 (0:1)

Ab 22. Oktober 2022 war der TSV Hartberg im Besitz der "Roten Laterne", verbrachte die WM-bedingte XXL-Winterpause und Weihnachtspause damit, ehe mit "Heilsbringer" und Rückkehrer Markus Schopp die "Erleuchtung", respektive "Licht am Ende des Tunnels" kam. Schlüssel-Erlebnis wohl der Jahres-Auftakt mit dem 1:0-Sieg bei der SV Guntamatic Ried. Und in der Quali-Gruppe punkten die Ost-Steirer inzwischen in Serie und am "laufenden Band".

Nach dem Fehlstart im Unteren Playoff mit der 0:1-Heimniederlage gegen Austria Lustenau wurde fortan jede Runde gepunktet. Auch da war der "Turnaround" wieder in Ried: 3:1-Sieg. Seither 6 Spiele en suite ohne Niederlage (3 S, 3 U). Und jetzt auf der Zielgeraden starten die Schopp-Schützlinge so richtig durch. Erstmals 2 Saison-Siege en suite mit dem 5:0 daheim gegen die WSG Tirol und nun dem 1:0 in Altach, 2 Mal zu Null.

Klassenerhalt gesichert, "auf zu neuen Ufern". Das E-Wort für Europacup wurde im Hartberger Lager seit Samstag schon in den Mund genommen. Während Schopp-Vorgänger Klaus Schmidt mit dem SCR Altach nun das große Bangen um den Klassenerhalt gilt. Alles reine Nervensache! Freitag geht es für den 55-jährigen Grazer, der den TSV vor einem Jahr als "Feuerwehrmann" in der Bundesliga hielt, zum "Finale" gegen den Tabellenletzten SV Guntamatic Ried.

Gegen die Innviertler, in dieser Saison Lieblingsgegner für den TSV, spielen die Hartberger auch noch. In "Teil 2" ihres bevorstehenden Heimspiel-Doppels am Samstag, den 27. Mai (17 Uhr). Zuvor schrieb Sangaré Saisongeschichte in Runde 29: Der malische Mittelfeldspieler Mamadou Sangaré erzielte das 500. BL-Tor in dieser Saison. Schon in der Vorsaison erzielte mit Noel Niemann ein Spieler des TSV Egger Glas Hartberg das 500. Tor der Saison.

Routinier Mario Sonnleitner lieferte seinen ersten BL-Assiste seit dem 16. September 2017 ab – damals ebenfalls gegen den SCR Altach für den SK Rapid Wien.

Ruben Providence ist derzeit gut drauf, nach seinem Tor-Doppelpack in der Runde zuvor, bereitete der 21-jährige Franzose in Altach 4 Schüsse direkt vor – Höchstwert in diesem BL-Spiel. Jürgen Heil gewann in der Zweikampf-Rubrik dieser Partie: 9.

Während der "Valentinstag-Geborene"Altacher Lukas Gugganig mit 73 Aktionen am meisten "am Ball" war.

Zwei Akteure die nah dran waren am Siegtor. Raphael Behounek (li.) traf Mitte der 2. Halbzeit mit seinem Schuss-Strahl nur Aluminium, während Tin Plavotić über den vermeintlichen 2:1-Siegtreffer und seinem 5. Saisontor für die SV Guntamatic Ried in der Nachspielzeit verfrüht jubelte.

Rieder nach First-Minute-beinahe auch mit Last-Minute-Tor

WSG Tirol – SV Guntamatic Ried 1:1 (0:0)

Das Auftakt-Match der 29. Runde vom Freitagabend im Tivoli in Innsbruck bildet den Nachlese-Schluss. Apropos Schluss...im Nachhinein wird überwiegend vom Spielende dieses Duells um den Klassenerhalt gesprochen. Es war wohl auch die Szene des Spiels, nachdem die Tiroler zuvor in Halbzeit 2 versäumten, aus ihrer klaren Überlegenheit samt Chancenvorteilen Kapital zu schlagen und längst den "Spielsack zuzumachen".

Was beinahe bestraft wurde, denn die SV Ried bewies neben ihrer bekannten Moral & Kampfkraft wieder mal Comebacker-Qualität und war nach dem "First-Minute-Tor" nah dran am "Last Minute-Treffer" zum so sehr benötigen ersten Sieg in der Playoff-Phase nach 2 Niederlagen und 4 Remis. Der Ball lag auch durch Abwehrspieler Tin Plavotić, mit 4 Treffern gemeinsam mit Seifedin Chabbi ist der Wiener als Abwehrspieler Top-Torjäger der Rieder, auch schon im Netz. Dann VAR-Check, Abseitsentscheid, Aufregung, Aufruhr - siehe Spielbericht und "Strafbericht" für SV Ried.

Seifedin Chabbi erzielte sein 4. BL-Tor in dieser Saison. Seine letzten 2 Tore erzielte der 29-jährige, gebürtige Vorarlberger per Kopfball, davor von seinen ersten 14 BL-Toren nur eines per Kopf. Youngster Belmin Beganovic lieferte in seinem 11. BL-Spiel seinen ersten Assist ab.

Julius Ertlthaler, einer der auffälligsten Akteure bei den Tirolern und auch im "hausbauführer.at"-Team der Runde auf Ligaportal, erzielte sein 4. BL-Tor – zwei davon gegen die SV Guntamatic Ried und jedes seiner 4 BL-Tore in Heimspielen. Mannschaftskollege Valentino Müller lieferte seinen 5. BL-Assist ab – zwei davon für Ertlthaler in einem Spiel gegen die SV Guntamatic Ried (zuvor am 23. April 2022).

Die SV Guntamatic Ried traf erstmals seit 8. Dezember 2012 in der 1. Minute eines BL-Spiels – damals traf Marco Meilinger gegen den FC Flyeralarm Admira.

Informations-Quelle: Bundesliga + Ligaportal

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at, FC Red Bull-Salzburg via Getty, GEPA-ADMIRAL