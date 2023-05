Es war die Nachspielzeit im Freitag-Flutlicht- und Auftakt-Match der 29. Runde in der ADMIRAL Bundesliga zwischen der WSG Tirol und SV Guntamatic Ried. Die abstiegsbedrohten Innviertler bejubelten frenetisch Last Minute den vermeintlichen 2:1-Siegtreffer, als nach VAR-Check wg. Abseitsstellung das Tor nicht anerkannt wurde. Sehr zum Ärger der Rieder. Roko Jurišić, obwohl bereits ausgewechselt, wütete von der Bank aus und erhielt die Rote Karte. Präsident Roland Daxl echauffierte sich beim SR-Gespann nach Abpfiff von Referee Markus Hameter. Worauf der Senat 1 der Bundesliga heute folgende Strafen verhängte.

Roko Jurišić fällt in der entscheidenden Phase im Kampf um den Klassenerhalt für 2 Spiele aus. Viel Kopfsache in diesen aufreibenden Wochen für die SV Guntamatic Ried.

Sperre für Spieler - Geldstrafe für Präsident

Der Senat 1 der Österreichischen Fußball-Bundesliga fasste in seiner heutigen Sitzung folgende Beschlüsse:

Roko Jurišić: (Spieler SV Guntamatic Ried, Foto): 2 Spiele Sperre - Beschimpfung eines Spieloffiziellen.

Roland Daxl: (Präsident SV Guntamatic Ried): Geldstrafe: € 1000,00 (davon € 500 bedingt) - Beschimpfung eines Spieloffiziellen.

Der 21-jährige Winter-Neuzugang Roko Jurišić absolvierte im Frühjahr 13 BL-Partien für die SV Guntamatic Ried. Dabei lieferte der kroatische U21-Nationalspieler einen Assist. Der Linksverteidiger wird dem Team von Cheftrainer Maximilian Senft somit im bevorstehenden Heimspiel um "Big-Points" gegen den Vorletzten SCR Altach (Fr., 19. Mai, 19:30 Uhr - Ligaportal-Liveticker) sowie in Runde 31 bei der Auswärtspartie beim TSV Hartberg (Sa., 27. Mai, 17 Uhr) fehlen und könnte frühestens in der letzten, 32. Runde am Freitag, 2. Juni (Heimspiel vs. RZ Pellets WAC, 19:30 Uhr) wieder zum Einsatz kommen.

Was für eine Schlussphase in Tirol - der vermeintliche Siegtreffer von Plavotic wird vom VAR wegen Abseits aberkannt, so bleibt es beim 1:1. #svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/1pCEPg1thq — SV Ried 1912 (@svried1912) May 12, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL