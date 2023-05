In der 30. Runde der Admiral Bundesliga, der achten in der Qualifikationsgruppe, hat die SV Guntamatic Ried am Freitag, dem 19. Mai, Altach zu Gast. Ankick in der „josko ARENA“ ist um 19.30 Uhr und die Partie gibt es wie gewohnt im LIGAPORTAL-LIVETICKER!

Die Wikinger

Die SV Guntamatic Ried und WSG Tirol trennten sich in der vergangenen Runde in Tirol mit einem 1:1. Ried ist mit 14 Punkten Tabellensechster. „Wir sind gegen Tirol super ins Spiel gestartet, haben aber sicher nicht unser bestes Spiel gemacht. Tirol war über weite Phasen besser“, betont SVR-Kicker Marcel Ziegl. „Am Schluss war es dann sehr emotional. Wir haben das abgehakt, nehmen den Punkt mit und richten den vollen Fokus auf Freitag.“

„Wir haben das Spiel gegen WSG Tirol selbstkritisch aufgearbeitet und wissen genau, was wir diese Woche besser machen müssen“, erklärt SVR-Cheftrainer Maximilian Senft.

Der Gegner

Altach musste sich in der vergangenen Runde zuhause gegen Hartberg mit 0:1 geschlagen geben. Die Vorarlberger haben ebenfalls 14 Punkte am Konto und sind damit Fünfter.

„Jeder, der die Tabelle sieht, weiß worum es am Freitag geht. Es ist ein unglaublich wichtiges Spiel, das brauchen wir auch nicht herunterspielen“, sagt Marcel Ziegl. „Wir haben uns eine Ausgangsposition erarbeitet, die auch schlechter sein könnte. Die letzten Ergebnisse zeigen, dass wir schwer zu biegen sind, wir müssen aber endlich den Sieg schaffen. Ich sehe uns gut vorbereitet für dieses Spiel, bei dem nichts anderes als ein Dreier zählt. Die Altacher werden sicher nicht vor Selbstvertrauen strotzen. Sie haben aber die gleiche Ausgangsposition und werden alles in die Waagschale werfen. Wir müssen am Platz zeigen, dass wir mehr wollen und besser sind. Ich hoffe, dass das Stadion annähernd voll ist und dass uns die Fans wieder kräftig unterstützen.“

„Die Nackenschläge der letzten Spiele haben uns gefühlt noch zäher und widerstandsfähiger gemacht. Wir wollen mit unserer Leidenschaft das Stadion mitnehmen und gemeinsam gegen Altach das erste unserer drei Finalspiele gewinnen“, so Maximilian Senft.

Das letzte Aufeinandertreffen

Zuletzt trafen die SV Guntamatic Ried und Altach in der 26. Runde der laufenden Bundesliga-Saison am 22. April 2023 in Vorarlberg aufeinander. Das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden. Den Treffer für Ried erzielte Seifedin Chabbi (55.), für Altach Atdhe Nuhiu (73.).

Die Zahlen zum Spiel

Die SV Guntamatic Ried und Altach spielten in der Bundesliga bisher 35 Mal gegeneinander. 17 Mal war Ried erfolgreich, zehn Mal Altach. Acht Spiele endeten Unentschieden – bei einem Torverhältnis von 56 zu 41 für Ried. SV Guntamatic Ried feiert bei Altach-Match „25 Jahre Cupsieg 1998“

Am 19. Mai 1998 siegte die SV Guntamatic Ried im Cupfinale gegen Sturm Graz mit 3:1 und holte sich damit den ersten großen Titel in der Vereinsgeschichte. Exakt 25 Jahre später wird dieser historische Erfolg beim Altach-Match in der „josko ARENA“ gefeiert. Mit dabei als Ehrengäste sind SVR-Jahrhunderttrainer Klaus Roitinger und SVR-Jahrhundertkicker Herwig Drechsel.

Foto: GEPA Admiral