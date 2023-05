WSG-Tirol-Goalie und -Kapitän Ferdinand Oswald wurde gestern neuerlich an der Bandscheibe operiert. Für den 32-Jährigen ist damit bereits drei Spieltage vor Ende der Meisterschaft die Saison beendet.

Im vergangenen Herbst musste sich der Torhüter von Bundesligist WSG Tirol, Ferdinand Oswald, wegen anhaltender Rückenbeschwerden bereits einmal unters Messer legen. Danach waren die Schmerzen weg. Nach der 0:5-Pleite in Hartberg fing der Rücken des 32-Jährigen zuletzt wieder an zu zwicken.

Da die Schmerzen in den letzten Tagen zunahmen, entschied sich Oswald neuerlich für einen chirurgischen Eingriff. Der Kapitän der WSG wurde am gestrigen Dienstag im Sanatorium Kettenbrücke von Priv.- Doz. Dr. Sebastian Hartmann erfolgreich operiert und steht Cheftrainer Thomas Silberberger in den verbleibenden drei Saisonspielen nicht mehr zur Verfügung.

Foto: WSG Tirol