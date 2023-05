Das "Kracher-Duell" um den Klassenerhalt zum Auftakt der 30. Runde in der ADMIRAL Bundesliga, der 8. in der Playoff-Phase, zwischen dem wochenlangen Schlusslicht SV Guntamatic Ried und dem Vorletzten Cashpoint SCR Altach in der Freitagabend-Flutlichtpartie in der josko Arena (Kapazität: 7.680 Besucher) ist AUSVERKAUFT. Ab 19:30 Uhr SV Ried gegen SCR Altach im Ligaportal Live-Ticker. In beiden Lagern sind die Kapitäne wieder an Bord. Und: Ab 17:30 Uhr ist ein Rieder Fanmarsch vom Hauptplatz zur josko Arena geplant.

Ziegl: "Wir müssen endlich den Sieg schaffen"

Beide Teams wissen natürlich um die Bedeutung der Partie. 3 Runden vor Saisonende gibt es nicht mehr viele Chancen, um den Klassenerhalt zu schaffen... und die Chance heute Abend ist eine spezielle, geht es um Big-Points.

Seit 15. Oktober 2022 wartet die SV Guntamatic Ried auf einen Bundesliga-Heimsieg in der josko Arena. Damals 1:0 vs. SK Rapid Wien. Goldtorschütze: Christoph Monschein. Der 30-jährige Stürmer, der aktuell an einem Muskelfaserriss laboriert, erzielte auch den Siegtreffer beim einzigen Dreier der Rieder in 2023, dem 2:1-Sieg beim heutigen Gegner SCR Altach auswärts. Das SVR-Team um den wiedergenesenen Kapitän Marcel Ziegl ist zwar in der Qualigruppe seit immerhin 5 Spielen unbesiegt, doch halt auch ohne Dreier. Die 5 Remis bringen die Wikinger halt nur bedingt weiter.

Marcel Ziegl, der nach über einem halben Jahr vor seinem Startelf-Comeback daheim steht: „Jeder, der die Tabelle sieht, weiß worum es am Freitag geht. Es ist ein unglaublich wichtiges Spiel, das brauchen wir auch nicht herunterspielen. Wir haben uns eine Ausgangsposition erarbeitet, die auch schlechter sein könnte. Die letzten Ergebnisse zeigen, dass wir schwer zu biegen sind, wir müssen aber endlich den Sieg schaffen. Ich sehe uns gut vorbereitet für dieses Spiel, bei dem nichts anderes als ein Dreier zählt."

Die Altacher werden sicher nicht vor Selbstvertrauen strotzen. Sie haben aber die gleiche Ausgangsposition und werden alles in die Waagschale werfen. Wir müssen am Platz zeigen, dass wir mehr wollen und besser sind. Ich hoffe, dass das Stadion annähernd voll ist und dass uns die Fans wieder kräftig unterstützen.“ (Siehe auch gesamte Vorschau SV Ried).

Altacher Strauss: „Der Rasen muss brennen“

Auf lautstarken Support seiner Fans setzt auch der SCR Altach, der 300 mitreisende Fans erwartet und zur "Altacher Aktion Attacke" bläst, um ab Sommer in die 13. Bundesliga-Saison in Folge zu gehen. „Der Rasen muss brennen“, meinte SCR Altach-Abwehrspieler und "Kämpferherz" Felix Strauss (Foto) im Vorfeld und ergänzte: „Dazu muss zunächst jeder auf sich selbst schauen und dann versuchen, alle anderen mitzureißen. Wenn uns das gelingt, werden wir in Ried bestehen.“

Der 22-jährige Salzburger und ehemalige FC Blau-Weiß Linz-Akeur Felix Strauss appelliert an alle Altacher Anhänger: „Der ganze Verein muss an einem Strang ziehen und ich habe das Gefühl, dass das passiert. Die Fans im Rücken zu wissen, ist überragend für uns und kann gerade in solchen Spielen auch beflügeln.“

Kapitän wieder an Bord

Wieder mit von der Partie ist bei den Rheindörflern auch der Kapitän, Lukas Jäger. Rechtzeitig zum Saisonfinish lichtet sich generell das Lazarett im Kader der Rheindörfler wieder. Mit Johannes Tartarotti, Marko Lazetic und dem Ex-Rieder und -LASKler Emanuel Schreiner kehrte diese Woche ein Trio ins Mannschaftstraining zurück. Beim 32-jährigen Steyrer Schreiner gelte es dem Vernehmen nach allerdings noch abzuwarten – nach seiner über 3-monatigen Pause nach Knieverletzung ist der Routinier in Ried noch kein Thema.

