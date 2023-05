Im Auftaktspiel der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga gelang dem Vorletzten Cashpoint SCR Altach mit dem 1:0-Sieg bei Schlusslicht SV Guntamatic Ried ein großer Schritt, um auch in der 13. Saison in Folge in Österreichs Fußball-Belletage zu spielen. Während die Innviertler nach 5 Unentschieden en suite eine bittere Niederlage kassierten und weiter in der Quali-Gruppe auf einen Sieg warten. Bei 3 bzw. unter Berücksichtigung des Sterns 4 Punkten Rückstand auf die Vorarlberger ist die Chance, den Klassenerhalt zu schaffen, auf ein Minimum gesunken. Nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern.

Nach seiner Gelbsperre kehrte Kapitän Lukas Jäger (li.) wieder zurück und führte den SCR Altach zum wertvollen 1:0 bei der SV Guntamatic Ried, die zwar - wie Youngster Belmin Beganovic - Einsatzbereitschaft & Kampfgeist in die Waagschale waren, doch am Ende mal wieder ihrer Abschluss-Schwäche Tribut zollten.

"Das sieht für mich stark nach Abseits aus"

Maximilian Senft (Cheftrainer SV Guntamatic Ried) über...

…das Gegentor: „Es blockiert ein Spieler Sahin-Radlinger und greift damit ein. Ich würde gern sehen, ob der Spieler bei Abgabe des Kopfballs nicht im Abseits steht. Bei Abgabe des Kopfballs steht der Spieler direkt vor dem Torwart und blockiert ihn an der Abwehr. Das sieht für mich stark nach Abseits aus. Unabhängig davon sind wir jetzt sehr enttäuscht und vor allem verärgert.“



…das Spiel: „Wir sind sehr verärgert über unsere eigene Leistung und dass wir hier den Sieg nicht hinbekommen haben. In der ersten Halbzeit gibt es auf beiden Seiten ein, zwei gute Chancen, die beide Teams nicht nutzen. Dann haben wir ein bisschen was angepasst und spielen eine sehr gute zweite Halbzeit. Bis zum Gegentor gibt es keinen Torschuss von Altach. Dementsprechend sind wir absolut sauer auf uns selbst.“



…die Gefühlswelt von David Ungar: „Dem geht es gerade nicht gut, das ist logisch.“

"Wir haben immer noch die Chance, dass wir die Altacher überholen"

…die restliche Saison: „Die Widerstandsfähigkeit ist ungebrochen. Es wird jetzt extrem schwierig und es werden extrem harte 2 Wochen. Aber wir haben immer noch die Chance, dass wir die Altacher überholen. Es liegt nicht mehr in unserer eigenen Hand. Unser Job ist es, zweimal drei Punkte zu holen und darauf sind wir fokussiert.“



…vor dem Spiel: „Es gibt eine große Geschlossenheit, nicht nur bei mir und der Mannschaft, sondern in der ganzen Stadt. Seit 14 Uhr sind die Fans unterwegs, und das Stadion ist ausverkauft. Wir sind die Trainingswoche ähnlich wie alle anderen angegangen. Wir erarbeiten uns unseren inhaltlichen Plan, trainieren unsere Verhaltensweisen, und dementsprechend ist diese Woche nicht großartig anders verlaufen als alle anderen.“



…den Heimvorteil (vor dem Spiel): „Das ist ein Superfaktor für uns. Ich freue mich darauf, dass wir gemeinsam mit dem Stadion eine super Energie entfachen können.“

"...dass wir 2 Wochen jetzt alles raushauen und an das Wunder glauben"

Marcel Ziegl (Kapitän SV Guntamatic Ried) über...

…den Dialog mit den Fans nach dem Spiel: „Wir haben gesagt, dass es noch 2 Spiele sind und dass wir natürlich nicht aufgeben werden. Die Fans haben uns ihre Unterstützung zugesichert und wir haben ihnen versichert, dass wir sicher nicht aufgeben.“



…das Spiel: „Wir haben offensiv nicht den Druck zusammengebracht, den wir uns vorgestellt haben und von daher nicht so viele Chancen gehabt. In Wahrheit war es glaube ich eine 0:0-Partie. Wir haben in der 2. Halbzeit am Anfang eine gute Chance gehabt, sie am Anfang vom Spiel. Die Niederlage tut unglaublich weh.“



…den Spielverlauf: „Wir haben letzte Woche auch die Situation, aber wir können es nicht ändern. Die Entstehung zum Eckball ist vorher ein Kopfball, der Schiri gibt Foul, Freistoß, dann Einwurf, daraus Eckball und Tor. In der nächsten Aktion spielen wir den Ball lang vor, es ist die selbe Aktion und es wird nicht gepfiffen. Natürlich passt es gerade irgendwie zusammen, aber wir können das nicht beeinflussen. Was wir beeinflussen können, ist, dass wir 2 Wochen jetzt alles raushauen und an das Wunder glauben.“

„Wenn der Glaube nicht da wäre, könnten wir zusammenpacken und in Urlaub gehen"

Samuel Sahin-Radlinger (Torhüter SV Guntamatic Ried) über...

…die restliche Saison: „Wenn der Glaube nicht da wäre, könnten wir zusammenpacken und in den Urlaub gehen. Klar war das heute ein unglaublicher Schlag, der natürlich im ersten Moment sehr schwierig zu verarbeiten ist. Es ist natürlich richtig bitter.“



…das Gegentor: „Ich habe das Tor nicht so richtig gesehen. Ich bin am Boden gelegen und habe nicht gesehen, was hinter mir passiert ist. Wir sind eine Mannschaft und jeder macht Fehler. Da muss der Kopf wieder in die Höhe. Wie es zur Ecke gekommen ist können wir durchaus besser klären und so verliert man wieder durch einen individuellen Fehler eine ausgeglichene Partie.“



…den Ausfall von von Tin Plavotic: „Wir erleben gerade von Woche zu Woche, dass wir ins Spiel gehen und entweder ist es ein Gegentor oder so wie heute, dass der Tin, der für uns ein sehr wichtiger Spieler ist, gleich ausfällt. Das ist natürlich ein sehr bitterer Start. Natürlich fehlt so ein Spieler.“

„Die Gespräche laufen, sie laufen aber auch mit anderen Vereinen"

Stefan Nutz (Spieler SV Guntamatic Ried) über...

…seine Verletzung: „Mir geht es den Umständen entsprechend sehr gut. Die Reha verläuft sehr gut. Ich mache Woche für Woche einen Schritt nach vorne und auf das kann ich aufbauen.“



…seine Zukunft: „Die Gespräche laufen, sie laufen aber auch mit anderen Vereinen. Wenn ich mich entschieden habe, werden wir es verkünden. Sportlich muss es mich catchen. Die Ziele von dem Verein möchte ich zu 100% mittragen, die müssen in mir ein Feuer entfachen. Dann kommt auch noch die familiäre Situation dazu, die auch nicht so einfach ist, weil meine ältere jetzt im Herbst in die Schule kommt und da will der Papa natürlich so oft wie möglich daheim sein. Darum muss das Gesamtpaket wirklich passen.“



…die Verletzung von Tin Plavotic: „Extrem bitter für uns. Als er draußen war, hat man gemerkt, dass eine gewisse Schockstarre in der Mannschaft war. Er ist ein Führungsspieler für uns und hat aktuell eine überragende Form.“

„Wenn ich das so sehe, dann ist das für mich klares Abseits"

Thomas Reifeltshammer (Sportlicher Leiter SV Guntamatic Ried) über...

…das Gegentor: „Wenn ich das so sehe, dann ist das für mich ein klares Abseits. Es ist eine entscheidende Szene. Das passt wahrscheinlich zur Situation. Wenn du das so verlierst, ist das bitter“



…das Spiel: „Für mich war das heute eine X-Partie. Es waren Chancen auf beiden Seiten da. Wir waren vor dem Spiel sehr optimistisch, dass wir gewinnen können.“



…die restliche Saison: „Natürlich ist es eine schwierige Situation, aber wir werden jetzt sicher nicht aufgeben. Wir müssen weitermachen. Wir werden bis zum Schluss alles geben und natürlich haben wir es nicht mehr selber in der Hand, aber jetzt aufgeben ist für uns keine Option.“



…die Szenen nach dem Spiel gegen die WSG Tirol: „Ein Stück weit gehört es zum Fußball dazu, dass man Emotionen zeigt. Wir haben uns ein bisschen unfair behandelt gefühlt, da lässt man die Emotionen raus. Unmittelbar nach dem Spiel war ich auch in der Schiedsrichterkabine und habe noch normal mit ihm gesprochen und telefoniert, und somit war das für uns dann abgehakt. Am nächsten Tag haben wir uns schon wieder inhaltlich auf das Wesentliche fokussiert.“



das Fehlen von Präsident Roland Daxl (vor dem Spiel): „Roland gibt alles für den Verein und hat vor einiger Zeit einen Urlaub gebucht. Vielleicht ein gutes Omen, er drückt uns von Slowenien aus die Daumen. Liebe Grüße ins Ausland.“



…die Rückkehr von Philipp Pomer (vor dem Spiel): „Er ist in dieser Saison einer der besten Spieler in unserem Kader. Er ist leider in einer Phase ausgefallen, in der es uns sehr weh tut, aber er hat diese Woche einen super Fortschritt im Training gemacht und wir sind sehr glücklich, dass er heute wieder am Platz steht.“



…Trainer Maximilian Senft (vor dem Spiel): „Max ist sehr klar im Kopf, wie er spielen will. Er findet immer die richtigen Worte an die Mannschaft und er hat die Mannschaft auch diese Woche perfekt eingestellt.“

Hatte sich sein Startelf-Heim-Comeback in 2023 in der josko Arena auch anders vorgestellt: Kapitän und SV Ried-Urgestein Marcel Ziegl (li.), hier gegen den 20-jährigen Deutschen David Herold.

"Wenn wir dieses Spiel verloren hätten, wäre das psychologisch ein Knacks gewesen"

Klaus Schmidt (Cheftrainer CASHPOINT SCR Altach) über...

…das Spiel: „Es war natürlich eine riesige Anspannung heute vor dem Spiel. Wenn wir dieses Spiel verloren hätten, dann wäre das psychologisch ein Knacks gewesen. Aber es ist noch nichts passiert. Wir sind 3 Punkte vorne und haben noch 2 Spiele zu gehen. Es ist noch ein weiter Weg bis Alabama.“



…das Tor: „Vielleicht war er im Abseits, aber er hat weder eingegriffen noch einen Weg zum Ball gehabt. Deshalb war das Tor sicherlich korrekt.“



…seine Anspannung: „Ich habe heute sehr viel am Platz gelassen. Es war von der Vorbereitung in der ganzen Woche eine große Spannung. Man spürt einfach, dass Crunchtime ist. Es sind die Play-Offs und da müssen wir schauen, dass wir Ruhe bewahren und das kostet sehr viel Kraft, da mittendrin zu stehen und das Ganze in Balance zu halten. Heute hat sehr viel entschädigt, wenn man auswärts drei Punkte holt. Wir haben das große Saisonziel, die Liga zu halten. Das ist aber alles andere als erledigt.“



…das nächste Spiel (Anm.: Vorarlberg-Derby vs. Austria Lustenau): „Wir müssen schauen, dass wir heute gut regenerieren. Wir müssen schauen, dass wir am Wochenende die Köpfe freibekommen und dann müssen wir schauen, dass wir am Samstag wieder am Punkt sind.“



…vor dem Spiel: „Die Mannschaft weiß, um was es geht. Die Mannschaft kann die Tabelle lesen. Da muss man keine Botschaften senden, da muss man nur sagen, schaut euch die Tabelle an. Es geht um Fußball, es geht darum, den Ball ins Tor zu schießen bzw. darum, den 16er zu verteidigen.

Dazu muss man Fußball spielen und schauen, dass man kluge Entscheidungen trifft. Je länger ein Spiel dauert, desto mehr wird der Kopf gefragt sein. Die Mannschaft, die am Ende bereiter ist und mehr mentale Einstellung hat, wird die Partie gewinnen.“



…den Bankplatz von Atdhe Nuhiu: „Wir wollen mehr Tempo im Spiel haben und schauen, dass wir über ein schnelles Umschalten nach vorne kommen. Das werden wir zu Beginn so halten. Ich hoffe, dass wir das Spiel so lange offenhalten oder vorne sind, dass wir Atdhe nachschießen können, wenn er gefragt ist und helfen kann. Dass er enttäuscht war, ist klar. Aber wir haben ein vernünftiges Gespräch geführt und natürlich gehört ein gewisses Verständnis des Spielers dazu. So wie er reagiert hat gehe ich davon aus, dass er, wenn er gebraucht wird, auch bereit ist.“

"Wirklich geil. Ausverkaufte Hütte in Ried, viele Fans von uns dabei"

Tino Casali (Torhüter CASHPOINT SCR Altach) über...

…das Spiel: „Es hat uns sehr viel Freude gemacht. Es ist ein Spiel, wie wir es erwartet haben. Ein Kampf, Quali-Gruppe, Flutlicht. Es geht um alles und wir haben das bessere Ende für uns gehabt. Wirklich geil. Ausverkaufte Hütte in Ried, viele Fans von uns dabei. Das macht schon richtig viel Spaß. Auch wenn viel auf dem Spiel steht, macht das sehr viel Freude über 90 Minuten.“



…die Leistung seiner Mannschaft: „Natürlich ist der Sieg verdient. Ich denke, wir haben in der 1. Halbzeit zwei, drei gute Umschaltsituationen gehabt und können in Führung gehen. Ja, Ried hat auch Chancen gehabt, aber schlussendlich hat es wieder eine Standardsituation entschieden, wie so oft in der Qualifikationsgruppe. Ich denke schon, dass es verdient ist.“



…die Schlussphase: „Es war ein großes Learning für uns. Wir haben gegen Hartberg 2:0 geführt und haben das aus der Hand gegeben. Wir haben das aufgearbeitet vor ein paar Wochen und haben heute gezeigt, dass wir eine Führung über die Zeit bringen können. Das macht mich richtig stolz.“

"Wir freuen uns erst richtig, wenn wir durch sind"

Stefan Haudum (Mittelfeldspieler CASHPOINT SCR Altach) über...

…das Tor: „Mich freut es unglaublich, dass wir uns heute mit einem Sieg belohnt haben. Wir haben so hart gearbeitet, wir haben uns so gut vorbereitet, wir haben einen super Matchplan gehabt und die Mannschaft hat heute wirklich alles gegeben. Ich glaube, wir haben uns den Sieg verdient.“



…das Spiel: „Wir können Druck. Wir haben jede Woche Druck. Wir wissen, wie wir damit umgehen. Letzte Woche war ‚oasch‘. Wir haben gewusst, wir müssen diese Woche eine Reaktion zeigen. Wir waren super eingestellt und natürlich war nicht alles perfekt, aber wir haben bis zum Schluss an uns geglaubt und freuen uns brutal.“



…die Bedeutung des Sieges: „Es ist nicht durch, solange es nicht durch ist. Wir wissen, dass es noch zwei Spiele sind und wir freuen uns erst richtig, wenn wir durch sind.“

"Planungen gehen klar auf erste Bundesliga"

Georg Festetics (Sportdirektor CASHPOINT SCR Altach) über die nächste Saison (in Halbzeitpause): „Ich nehme dieses Zweitligathema gar nicht mit in den Campus. Ich möchte diese Energie gar nicht erst reinbekommen.

Die Planungen gehen klar auf die erste Bundesliga. Natürlich hat man es im Kopf, aber die Schublade ist nicht im Campus.“

„Würde schon nochmal gern Meinung von Schiedsrichter Lechner oder zuständigen Leuten hören“

Andreas Herzog (Sky Experte) über...

…das Tor: „Das sieht wirklich danach aus, als ob Sahin-Radlinger behindert worden wäre. Der Spieler steht vor ihm und steht für mich im Abseits. Das ist ein bitterer Beigeschmack. Da würde ich schon nochmal gern die Meinung von Schiedsrichter Lechner oder den zuständigen Leuten hören.“



…die Torchance von Seifedin Chabbi: „Das sind diese Momente. Wenn es nicht läuft, geht der nicht rein. Wenn sie 10 Punkte mehr hätten, dann hätte er den Ball wahrscheinlich unter die Latte geschossen, weil er eine ganz andere Drucksituation gehabt hätte. Wenn du in den letzten Wochen Erfolgserlebnisse gehabt hättest, hast du vielleicht ein bisschen mehr Ruhe und die fehlt dir dann im Abstiegskampf.“



..die Strafen für die Szenen nach dem Spiel zwischen der SV Ried und der WSG Tirol: „Es ist verständlich, dass die Emotionen in so einem Moment mit dir durchgehen. Allerdings haben sie auch selbst gemerkt, dass sie sich selbst geschwächt haben. Wenn der Spieler jetzt zwei Spiele fehlt, ist es natürlich alles andere als optimal.“



…den Heimvorteil für die SV Ried (vor dem Spiel): „Wenn das Stadion voll ist und die Zuschauer Energie aufs Spielfeld übertragen können, musst du das richtig nutzen können. Du darfst nicht fahrlässig blind nach vorne stürmen und dich auskontern lassen, sondern du musst als Rieder Mannschaft von Beginn an das Heft in die Hand nehmen und zu Möglichkeiten kommen. Dann wird es ein Hexenkessel und für Altach umso schwieriger.“

