In der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga, der 8. im Playoff, empfängt der Tabellenneunte TSV Egger Glas Hartberg (21 Punkte) in der Profertil-Arena den Tabellenachten Wolfsberger AC (22). Beide Teams trennen nur 1 Zähler. Ankick: 17 Uhr, Ligaportal-Liveticker. Schiedsrichter: Josef Spurny.

WAC-Offensivkraft Maurice Malone (r.) gilt es für Tobias Kainz (l.) und den TSV Hartberg zu stoppen.

TSV könnte erstmals in seiner BL-Historie 7 Spiele unbesiegt bleiben

Der Klassenerhalt ist sowohl für die Ost-Steirer als auch die Kärntner bereits vorzeitig fix! Nach 6 Spielen ohne Niederlage (3S, 3U) geht der TSV Hartberg selbstbewusst in die abschließenden 3 Runden und in sein "Heimspiel-Doppel" in Runde 30 + 31. Dabei ist der Blick nach oben gerichtet, haben die Schopp-Schützlinge noch die Möglichkeit, einen der 2 Plätze für das ligainterne Europacup Play-off-Halbfinale zu erreichen.

Erstmals in dieser Saison konnten die Blau-Weißen 2 Spiele in Serie gewinnen und haben es nun sogar in der eigenen Hand, einen der ersten beiden Plätze der Quali-Gruppe zu erreichen. Mit einem Heimsieg gegen den WAC würden Heil & Co. die Gäste überholen. Mit den Lavanttalern haben die Gastgeber noch eine "offene Rechnung". Vor einem Monat führten die Hartberger in Wolfsberg bereits mit 2:0 (Tore durch Sangare, Tadic), am Ende gab’s ein 2:2.

Die Saisonbilanz ist völlig ausgeglichen, die Duelle waren immer extrem eng. Anfang März gewann der TSV zuhause durch den Last-Minute-Siegestreffer durch Ruben Providence mit 2:1. Die Hartberger könnten erstmals in der Bundesliga-Geschichte 7 Spiele in Serie ungeschlagen bleiben.

Es gibt auch durchaus Parallelen zur Qualifikationsgruppe 2020/2021. Auch damals verlor man das erste Spiel und blieb die darauffolgenden 6 Spiele unbesiegt, am Ende gewann der TSV das untere Play-off.

"Sind zuversichtlich, dass wir unseren Lauf fortsetzen können"

TSV-Cheftrainer Markus Schopp: „Nach dem Erreichen des Minimalziels wollen wir nach Höherem streben und in den ausstehenden Spielen so viele Punkte wie möglich machen. Wir haben zwei Heimspiele, wollen unsere Form bestätigen und unseren Fans ein gutes Gefühl geben. Wir wissen, dass mit dem WAC eine Mannschaft nach Hartberg kommt, die sehr interessante Spieler in den Reihen hat, vor allem extrem starke Spieler in der Offensive.

Das ist uns die letzten beiden Male relativ gut gelungen. Wir wissen aber schon, dass es ein hartes Stück Arbeit sein wird. Aber darauf freuen wir uns und sind zuversichtlich, dass wir unseren Lauf fortsetzen können."

"Voll anschreiben, damit wir Angriff auf nächstes Ziel starten können"

TSV-Abwehrspieler Manuel Pfeifer: „Nach dem Erreichen des Klassenerhalts wollen wir den Flow, den wir aktuell haben, mitnehmen. Wir sind richtig gut drauf und wollen am Samstag wieder voll anschreiben, damit wir den Angriff auf unser nächstes Ziel starten können.“

HEIMSPIELTAG! Unser TSV Egger Glas Hartberg empfängt heute den @WolfsbergerAC . Ankick in der Profertil Arena Hartberg ist um 17 Uhr. 🔥



Wir freuen uns auf Eure Unterstützung im Stadion, Hartberger! FORZA TSV 💙#htbwac #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/IndEAXTQNH — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) May 20, 2023

Duell der "Momentum-Mannschaften"

Das Duell mit dem WAC ist eines zweier Teams, die das Momentum haben. Die Wölfe haben einen ähnlichen Lauf wie die Hartberger und sind seit 5 Spielen unbesiegt (2 Siege, 3 Remis). Es ist zweifelsohne ein Duell zweier formstarker Mannschaften und ein aktuell direktes Duell um Platz 2 in der Qualigruppe. Genau diese drei Teams, die aktuell in der Qualifikationsgruppe in Pole Position liegen (SC Austria Lustenau, WAC, TSV Hartberg) sind auch die dominierenden Teams seit der Punkteteilung.

Alle drei Klubs sammelten bislang 12 Punkte. Der WAC gab in dieser Woche bereits den ersten Sommerneuzugang bekannt. Florian Rieder kommt von Konkurrent Klagenfurt. Die Wölfe zeigen sich seit dem Engagement von Manfred Schmid als Trainer wieder stark und erweisen sich als harte Nuss, die schwer zu knacken und wie man im Hinspiel gesehen hat, nie abzuschreiben ist.

Die Lavanttaler haben mit Baribo/Melone/Taferner ein starkes Offensiv-Trio und erzielten bislang die meisten Treffer der Qualigruppen-Teams. In dieser Saison sind die Kärntner auch die fairste Mannschaft, kassierten in den 29 Runden die wenigsten Karten (49). Beide Teams fixierten letzte Woche den Klassenerhalt, beide kämpfen um die Teilnahme an der „Saisonverlängerung“, daher ist ein spannendes Spiel mit offenem Visier auf beiden Seiten zu erwarten.

"Wichtiges Spiel hinsichtlich der Top-2, aber noch kein entscheidendes"

WAC-Cheftrainer Manfred Schmid: „Beide Mannschaften sind gut in Form und müssen nicht mehr nach unten schauen. Es ist bestimmt ein wichtiges Spiel hinsichtlich der Top-2, aber noch kein entscheidendes, weil danach noch je zwei schwierige Spiele anstehen.“

WAC-Defensivakteur David Gugganig: „Die Hartberger sind eine spielerisch gute Mannschaft, die in der Offensive sehr gefährlich ist. Es wird bestimmt ein sehr enges Spiel, aber ich bin dennoch zuversichtlich, dass wir 3 Punkte einfahren können.“

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL