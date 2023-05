"Christoph Daum liegt in New York auf der Intensivstation" – diese Nachricht hatte am Freitag für Aufruhr in der Fußballszene gesorgt. Mittlerweile soll der 69-jährige, ehemalige Bundesliga-Trainer, Meister mit dem VfB Stuttgart (91/92) und in Österreich mit Austria Wien gar Double-Gewinner (2002/03), das Krankenhaus in den USA wieder verlassen haben und plane seine Rückkehr nach Deutschland. Das berichtete die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Rolf Lövenich. Diesen beschreibt das Medium als einen "Freund" des an Lungenkrebs leidenden 69-jährigen, gebürtigen Ostdeutschen (Zwickau).

„Das ist eine absolute Pressing-Situation"

"Ich habe am Freitagabend mit seiner Frau Angelica gesprochen. Christoph hat das Krankenhaus verlassen und wird sich schnellstmöglich auf den Rückweg nach Deutschland begeben", erklärte Lövenich gegenüber der Bild.

RTL.de zitierte Christoph Daum, der mit Fenerbahce und Besiktas auch Türkischer Titelträger wurde, am Freitag wie folgt: "Ich liege in New York im Krankenhaus auf der Intensivstation." Nachsatz: "Also mit mir ist vorerst nicht zu rechnen."

Beim ehemaligen Austria Wien-Trainer wurde im letzten Sommer Lungenkrebs diagnostiziert. „Das ist eine absolute Pressing-Situation. Druck auf den Gegner, auf die gegnerischen Zellen, auf die Krebszellen ausüben. Draufgehen und die nicht zur Ruhe kommen lassen. Sondern solange bekämpfen, bis sie zermürbt sind, bis sie aufgeben und bis sie sich zurückziehen und verschwinden.“ Daum weiter: „In dem Moment, wo du hörst, du hast Krebs, da ist das für dich wie so ein Todesurteil.“

Daum berichtet auch, wie es war, als er seine Frau gebeten hatte, ihm die Haare abzurasieren, nachdem er mit der Chemotherapie begonnen hatte. Zuerst habe sie abgelehnt. Nachdem er gesagt habe, beim Hund habe sie es auch gemacht, den habe sie auch geschoren, willigte sie dann ein.

Wegen Studienabschluss von Sohn Jean Paul in New York

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland solle die Trainer-Legende am Montag seinen Arzt Prof. Dr. Jürgen Wolf aufsuchen, wie die "Bild" weiß. Nach Informationen des Mediums sei Daum anlässlich des Studienabschlusses seines Sohnes Jean Paul in New York gewesen. Im Rahmen dessen habe er an zwei Veranstaltungen teilnehmen wollen. Weil es ihm Anfang der Woche allerdings nicht gut gegangen sei, habe er diese absagen müssen und sei in eine Klinik gekommen.

Fotocredit: IMAGO/Panoramic International