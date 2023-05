In der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga kommt es am Sonntag um 14:30 Uhr zu einer Prestige-Partie zweier Kultklubs: SK Rapid Wien vs. LASK - im Ligaportal-Liveticker. Im Vorfeld wurden bereits über 17.000 Tickets für das Match verkauft. 3 Runden vor Ende des Meisterplayoffs bietet sich den Linzern in Hütteldorf die Chance, Platz 3 endgültig zu fixieren. Während die Grün-Weißen nach der Wiener Derby-Niederlage und dem Abrutschen auf Rang 5 jeden Punkt brauchen, um noch Platz 4 zu schaffen. Schiedsrichter: Markus Hameter.

Scorte in 9 Heimspielen in Folge (8x BL, 1x ÖFB-Cup) und steht vor seiner 150. Pflichtpartie für den SK Rapid: Torgarant Guido Burgstaller, der mit 19 Treffern auch die BL-Torschützenliste anführt. Für den 34-jährigen Kärntner könnte es am Sonntag gegen den LASK auch zum Duell gegen seinen ehemaligen Mitspieler vom FC St. Pauli - Athletiker-Abwehrchef Philipp Ziereis - kommen.

Duell der Top-Scorer Burgstaller kontra Nakamura

Kaiserwetter in Wien, ein Traditionsduell und eine tolle Kulisse - die Vorzeichen für den Sonntagnachmittag könnten besser kaum sein. Das vorletzte Auswärtsspiel der Saison führt die Linzer nach Wien-Hütteldorf, das 163. Duell gegen den SK Rapid steht an. Der LASK tritt die Reise mit 31 Zählern als Tabellendritter an, 10 Punkte beträgt der Vorsprung auf die fünftplatzierten Wiener. Gelingt dem LASK am Sonntag ein Punktgewinn, so wäre der 3. Platz – und das damit verbundene Ticket fürs Play-Off der Europa League – fixiert.

Aber die Aufgabe wird keine leichte, erwarten den LASK doch heimstarke Rapidler, die nur eines der letzten 8 BL-Heimspiele verloren (2:4 vs. Liga-Leader FC Red Bull Salzburg). Der LASK wiederum präsentierte sich in dieser Saison extrem auswärtsstark, nur eines von 14 Liga-Auswärtsspielen ging verloren – just jenes gegen Rapid im November 2022 (0:1). Die beiden Heimspiele gegen Rapid konnten die Schwarz-Weißen dagegen beide gewinnen, einem 2:1 im August 2022 im Grunddurchgang folgte vor knapp einem Monat ein souveräner 3:1-Erfolg in der Raiffeisen Arena.

Beim 4. Saison-Duell treffen zwei äußerst offensivstarke Akteure aufeinander: Keito Nakamura war in dieser Saison an 154 Spielzügen beteiligt, die in einem Abschluss mündeten – das ist Ligahöchstwert vor Rapids Guido Burgstaller (123). Die Scorerwertung führt der 34-jährige Routinier mit 20 Torbeteiligungen an, Keito Nakamura liegt mit 17 Scorerpunkten auf Rang 3.

"Haben in dieser Saison schon oft bewiesen, dass wir in solchen Partien bestehen können"

LASK-Cheftrainer und ehemaliger SK Rapid-Coach und -Spieler Dietmar Kühbauer zum Spiel: „Im Saisonfinish gilt’s jetzt noch einmal alles abzurufen, was wir im Tank haben. Wir freuen uns am Sonntag auf ein Spiel vor toller Kulisse und wollen aus Hütteldorf etwas mitnehmen. Wir haben in dieser Saison schon oft bewiesen, dass wir in solchen Partien bestehen können – das wollen wir auch diesmal wieder bestätigen.“

Es fehlen verletzungsbedingt: Anselm, Boller, Letard, Taoui, Wiesinger. Nach Gelb-Sperre kehrt Robert Zulj wieder zurück.

Außenbahnspieler und Top-Assistgeber Jonas Auer steht dem SK Rapid wieder zur Verfügung. Hier im Duell mit Nicolas Capaldo vom FC Red Bull Salzburg.

SK Rapid-Trio vor Comebachk

Mit der Wiener Derby-Niederlage am vergangenen Sonntag gab der SK Rapid auch den 4. Tabellenplatz aus der Hand. Ausgerechnet an den Stadtrivalen. Aus einem Zwei-Punkte-Vorsprung wurde ein Ein-Punkte-Rückstand, 3 Runden vor Schluss. Um die Saison noch mit einem „blauen Auge“ beenden zu können, soll unbedingt der 4. Tabellenplatz erreicht werden. Ansonsten droht ein ähnliches Szenario wie in der vergangenen Saison!

Das grün-weiße Restprogramm könnte kaum härter sein, zwei der letzten drei Kontrahenten gehören zum Spitzentrio der Liga. Im ersten "Akt" des "Heimspiel-Doppels" binnen einer Woche (nach dem LASK kommt der SK Sturm Graz in das Allianz Stadion) bekommt es das Team von Zoran Barišić, der am Sonntag von seinen Spielern sicher gern ein vorweg genommenes Geburtstagsgeschenk erhalten möchte (der gebürtige Wiener wird Montag 53 Jahre, mit dem starken LASK zu tun.

Nicht mitwirken konnte in den vergangenen beiden Bundesligarunden Aleksa Pejic, aufgrund von muskulären Problemen. Er wird auch gegen den LASK noch fehlen. Maximilian Moormann, Thorsten Schick und Jonas Auer stehen dagegen laut dem SK Rapid-Cheftrainer "zu 100% wieder zur Verfügung".

Heimspiele gegen den LASK waren in der Vergangenheit meist von Erfolg geprägt. Seit dem 3:1-Heimsieg am 1. Juli 2020 – aufgrund von Corona vor leeren Rängen – konnte Rapid bisher 5 Heimspiele in Folge gegen die Linzer für sich entscheiden. Auch das jüngste Duell im Allianz Stadion am 6. November 2022 endete mit einem 1:0-Erfolg, bei dem Guido Burgstaller für den entscheidenden Treffer sorgte.

Damit wurde unter Zoran Barisic jene Serie fortgesetzt, die ursprünglich unter Didi Kühbauer begonnen hatte – unter ihm hatte Rapid vier Heimspiele hintereinander gegen den LASK gewonnen. Die letzte Heimniederlage gegen den LASK liegt bereits fast 4 Jahre zurück. Am 24. August 2019 gab es durch einen Treffer in der Nachspielzeit ein 1:2.

Burgstaller vor 150. Rapid-Pflichtpartie und Rekord-Prolongation

Guido Burgstaller steht gegen den LASK vor seinem 150. Pflichtspiel für Rapid und könnte am Sonntag im direkten Duell gegen seinen ehemaligen Weggefährten aus gemeinsamen Zeiten beim FC St. Pauli - Athletiker-Abwehrchef Philipp Ziereis - treffen, der nach seinem Ausscheiden bei Halbzeitpause zuletzt gegen den FC Red Bull Salzburg in Hütteldorf wieder an Bord ist.

SK Rapid-Kapitän und -Torgarant Guido Burgstaller erzielte im 340. Wiener Derby sein 19. BL-Tor in der laufenden Saison und führt damit auch die Torschützenliste an. Insgesamt war es sein 50. Pflichtspieltor für die Hütteldorfer. Darüber hinaus könnte der 34-jährige Kärntner mit einem weiteren Treffer gegen die Linzer seine eindrucksvolle Heimserie fortsetzen.

In den letzten 8 Bundesliga-Heimspielen hat Burgstaller stets getroffen, eine Serie, die seit Einführung der Bundesliga (1974) keinem anderen Rapidler gelang. Nimmt man das ÖFB-Cup-Halbfinalspiel gegen die SV Guntamatic Ried dazu, hat der "Burgknaller" sogar in 9 Pflichtspielen in Folge im Allianz Stadion zumindest 1 Tor erzielt.

"Spielen nach 3 Auswärtsspielen endlich wieder Zuhause"

SK Rapid-Trainer Zoran Barišić über...

...Vorfreude auf LASK-Spiel: "Wir haben zuletzt mit dem Cup-Finale drei Auswärtsspiele gehabt und jetzt spielen wir endlich wieder Zuhause, wo wir durchwegs starke Leistungen bringen konnten. Daran gilt es anzuknüpfen und wieder eine gute Leistung zu zeigen gegen eine starke LASK-Mannschaft. Natürlich wollen wir unbedingt gewinnen. Aber es ist erstmal wichtig und notwendig, eine gute Leistung zu bringen, um auch das gewünschte Resultat zu erzielen. Wir wissen, dass wir Zuhause ganz stark sind. Deshalb ist die Vorfreude auf das Spiel sehr, sehr groß."

..was Schlüssel zu 3 Punkten sein kann: "Der Schlüssel wird der sein, dass die Fans zu 100% hinter unserer Mannschaft stehen. Von der 1. bis zur letzten Minute. Dass wir mit dieser nötigen Energie und Kraft in das Spiel rein starten. Ich hoffe, dass der Funke dann überspringt auf die Ränge und wir dann mit einer guten Leistung 3 Punkte holen."

"Zeigen, dass wir die Heimmannschaft sind"

SK Rapid- und Ex-LASK-Abwehrspieler Kevin Wimmer: "Das wird sicherlich ein sehr schwieriges Spiel. Der LASK hat sehr viel Qualität und sehr gute Einzelspieler. Vor allem in der Offensive können sie immer gefährlich werden. In den letzten Heimspielen haben wir immer wieder bewiesen, dass wir sehr gute Leistungen zeigen können. Es wird wichtig sein, von Anfang an dazusein und richtig Druck zu machen.

Und es dem LASK so schwer wie möglich zu machen und den Gegner nicht entfalten zu lassen. Richtig Gas geben und zeigen, dass wir die Heimmannschaft sind. Man muss von Anfang an sehen, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollen.

Meisterschafts-Bilanz SK Rapid gegen LASK

Gesamtbilanz: 155 Spiele / 89 S / 30 U / 36 N – Tore: 365:172

Heimbilanz: 77 Spiele / 56 S / 11 U / 10 N – Tore: 238:62

1. Spiel gegeneinander: 22.12.1940 (9:0)

1. Heimspiel: 02.02.1941 (11:3)

Höchster Sieg: 11:2 (26.08.1950) / 9:0 (27.09.1952, 22.12.1940)

Höchster Heimsieg: 11:2 (26.08.1950) / 9:0 (27.09.1952)

Höchste Niederlage: 0:5 (29.03.1998)

Höchste Heimniederlage: 0:3*(22.03.1986) *strafverifiziert (ursprünglich 3:0) / 1:2 (28.10.1972, 13.02.1982, 26.11.1994, 24.08.2019)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und FC Red Bull Salzburg via Getty