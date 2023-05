Give me five...zum 5. Mal kommt es wettbewerbsübergreifend in dieser Saison zum Giganten-Duell der beiden Top-Teams in der ADMIRAL Bundesliga: Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg vs. Zweiter SK Sturm Graz - Ligaportal-Liveticker am Sonntag ab 17 Uhr. In der 30. Runde haben die Roten Bullen den 1. Matchball zum 10. Meister-Titel en suite. Verhindern das die starken Steirer noch, nachdem sie das in punkto Double schon getan haben und diesmal anstelle der Mozartstädter den ÖFB-Cup gewannen. Schiedsrichter: Walter Altmann/Tirol.

Packende Duelle vorprogrammiert beim Gipfeltreffen! Wie hier zwischen den slowenischen Nationalmannschaftskollegen Benjamin Šeško (FC Red Bull Salzburg) und Jon Gorenc Stankovič (SK Sturm Graz), die mit ihren jeweiligen Teams am Saisonende ganz oben landen wollen. Die Roten Bullen haben bereits am Sonntag die Chance, den Tabellenthron "festzumachen".

Wenn der Tabellenführer 3 Runden vor Meisterschaftsende den Tabellenzweiten empfängt und diese beiden Klubs lediglich 3 Punkte auseinander liegen, nennt man das wohl Schlagerspiel! Und genau diese Konstellation gibt es am Sonntag, den 21. Mai 2023 ab 17 Uhr in der Red Bull Arena. Zum bereits 13. Mal duellieren sich der FC Red Bull Salzburg und SK Sturm Graz als Führungsduo in einem Spiel der Österreichischen Bundesliga. Salzburg gewann 7 Mal, die Steirer 3 Mal, bei zwei Remis.

Wenn der Serienmeister gegen den SK Sturm gewinnt, sind die Salzburger wieder Titelträger. Die Roten Bullen würden dann 2 Spieltage vor Schluss 6 Punkte vorne liegen und aufgrund der Abrundung bei der Punktehalbierung in jedem Fall vor den Grazern bleiben.

Das Team von Matthias Jaissle ist seit der 2. Runde (1:2 gegen Sturm Graz) in der ADMIRAL Bundesliga ungeschlagen (20S, 7U). Weiters verlor Salzburg nur eines der ersten 29 Meisterschaftsspiele – erstmals in der Klubhistorie und als drittes Team seit Gründung der Bundesliga nach Austria Wien (1984/85) und dem SK Sturm (1997/98).

Der FC Red Bull Salzburg ist seit 40 Heimspielen in der ADMIRAL Bundesliga ungeschlagen (31S, 9U). Eine derartige Heimserie überbot in der Bundesliga zuvor nur Salzburg selbst (53 Heimspiele von 2016 bis 2019). Weiters ist man in Heimspielen in der Meistergruppe ungeschlagen (18 Siege, 5 Unentschieden).

Der SK Puntigamer Sturm Graz gewann 19 der ersten 29 Bundesliga-Spiele in dieser Saison – nur 1997/98 zum Vergleichszeitpunkt mehr (21). Weiters verlor Sturm nur vier der ersten 29 Matches – so wenige wie zuvor nur 1997/98 (damals 1 Niederlage).

RBS-Sportdirektor Christoph Freund über das spannende Meisterschaftsfinish: „Es gibt in Österreich nicht oft so ein Spiel, bei dem der Erste mit dem Zweiten im direkten Duell kurz vor Saisonende aufeinandertrifft und den Titel holen kann. Wir haben uns über die letzten Wochen eine super Ausgangsposition erarbeitet. Dafür wollen wir uns am Sonntag belohnen. Wir wissen aber auch, dass Sturm Graz eine herausragende Meisterschaft spielt und einen unglaublichen Punkteschnitt hat. Es ist extrem konstant, was sie abliefern. Sie spielen einen richtig guten Fußball, es ist eine klare Handschrift zu sehen.

Es scheint ein bisschen zur Normalität geworden zu sein, dass wir hier in Salzburg bereits im April Meister sind. Für mich war es das nie. Ich arbeite aber schon sehr lange hier in Salzburg und habe Saisonen erlebt, in denen wir nicht Meister geworden sind und nicht international gespielt haben. Mit der Punkteteilung ist alles noch einmal spannender geworden.

Ohne Punkteteilung hätten wir aktuell 70 Punkte und wären jetzt 7 Punkte vorn. Das ist der dritthöchste Punktestand, den wir jemals nach 29 Runden hatten, wir spielen also eine extrem gute Saison. Aber mit Sturm gibt es eine Mannschaft, die das ebenfalls sehr gut macht. Wir nehmen diese Herausforderungen natürlich an, und unsere Mannschaft macht das richtig gut. Es ist spannend, das gehört zum Fußball und ist auch für die Liga gut.“

"Sie haben ja dasselbe Ziel, das haben sie ganz klar kommuniziert"

RBS-Cheftrainer Matthias Jaissle über das Duell mit dem Tabellenzweiten: „Es ist bei uns eine richtige Vorfreude zu erkennen, nicht nur in der Mannschaft, sondern auch im Trainerteam. Wir haben die Chance, mit einem Heimsieg frühzeitig Meister zu werden. Ich hoffe, dass wir am Sonntag an die gute Trainingswoche anknüpfen können. Die Einheiten waren hervorragend, und die Jungs sprühen vor Energie. Die Intensität war gut zu erkennen.

Es ist uns allerdings bewusst, dass wir gegen einen Gegner spielen, der uns ein Bein stellen will. Sie haben ja dasselbe Ziel wie wir, das haben sie ganz klar kommuniziert. Von dem her wird es eine Riesengeschichte und das Zusammentreffen von zwei ganz starken Mannschaften.“

"Wir wollen den Sack zumachen"

RBS-Kapitän Andreas Ulmer über das Gipfeltreffen gegen Graz: „Mir als Spieler macht es Spaß, bis zum Schluss der Saison einen Mitkonkurrenten um die Meisterschaft zu haben. Das bringt viel Spannung rein, und man geht sehr konzentriert, sehr fokussiert in die Spiele. Ich denke, dass das auch für die Entwicklung als Spieler insgesamt positiv ist.

Mittlerweile wird erwartet, dass wir immer und sehr früh Meister werden. Heuer spielen wir zwar wieder eine richtig gute Saison, haben aber noch keinen Titel gewonnen. Das können wir jetzt am Wochenende fixieren. Deshalb liegt unser ganzer Fokus darauf, am Sonntag 3 Punkte zu holen. Wir wollen den Sack zumachen.“

Ich habe ich noch einiges vor und bin überzeugt: ‚Das Beste kommt erst.‘

Weiter 7 Verletzte - Gourna-Douath fraglich

Während Strahinja Pavlović und Nicolas Capaldo (zuletzt beim 1:0-Sieg in Linz gesperrt) wieder zurückkehren, fehlen weiterhin die Langzeitverletzten Fernando (Rücken), Daouda Guindo (Knie), Justin Omoregie (Rücken), Jerome Onguene (Knie), Noah Okafor (Mittelfuß), Luka Sucic (Knie) und Samson Tijani (Schulter). Ob Lucas Gourna-Douath (Oberschenkel) eingesetzt werden kann, ist noch offen. Rechtsverteidiger Ignace Van der Brempt steht seit kurzem wieder im Mannschaftstraining.

Ilzer: "...ist ein Beweis unserer Stärke sowie Konstanz"

Nachdem der SK Puntigamer Sturm Graz dem erfolgsverwöhnten Serienmeister die bis dato einzige Saison-Niederlage zufügte und die Roten Bullen auch auf deren "Wiese", respektive in der Red Bull Arena, im Februar aus dem Uniqa-ÖFB-Cup warf, rechnen sich die erfolgshungrigen Steirer im Gipfeltreffen was aus.

SK Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer: „Es ist für ganz Österreich ein tolles Spiel. Ungewohnt, dass es 3 Runden vor Ende der Meisterschaft noch so viel Brisanz gibt – und das liegt ja vor allem an uns und ist ein Beweis unserer Stärke sowie Konstanz, und nicht weil Salzburg heuer so viel liegen gelassen hätte. Salzburg hat heuer nur ein einziges Bundesligaspiel verloren, hat enorme individuelle Qualität und hat einen Top-Kader, mit dem sie sicher zwei Spitzenteams in Österreich stellen könnten."



Der 45-jährige Steirer weiter: "Für uns ist die Ausgangslage einfach: Um die Chancen auf das in Österreich fast schon Unmögliche – ein Meistertitel trotz der Salzburger Dominanz – aufrechtzuerhalten, zählt nur ein Sieg. Wir haben in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass wir Salzburg schlagen können – es ist unsere Aufgabe, unser Talent, unsere Fähigkeiten und unseren Teamgeist auf absolutem Best-Level auf den Platz zu bringen. Salzburg ist in Österreich immer der Topfavorit, aber wir werden ihnen am Sonntag die Chance geben zu scheitern!"



Ilzer zur Personalsituation: „Albian Ajeti, Sandro Ingolitsch und Alexandar Borkovic fehlen weiterhin verletzt. David Schnegg hatte noch leichte Probleme mit seiner Schulter, bei ihm müssen wir bis Sonntag abwarten, ob ein Einsatz möglich ist. Ansonsten ist der gesamte Kader fit und einsatzbereit."

Kiteishvili: "Diesmal wollen wieder wir gewinnen"

Spielmacher Otar Kiteishvili sagt: "Ich erwarte mir ein echtes Spitzenspiel in Salzburg, eine Partie auf Augenhöhe. Die letzten Duelle zwischen uns waren immer enge und umkämpfte Spiele – in Graz hatte zuletzt Salzburg das bessere Ende für sich, diesmal wollen wieder wir gewinnen.

Salzburg ist im Titelkampf natürlich der klare Favorit und in der besseren Ausgangsposition vor den letzten 3 Runden, aber wir wollen nur auf uns schauen und einfach alles für uns mögliche tun, dann sehen wir, was am Ende herauskommt."

Die jüngsten 12 Bundesliga-Duelle

23.04.2023 SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 0:2 (0:0)

22.10.2022 FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz 0:0

30.07.2022 SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 2:1 (1:0)

27.04.2022 SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 2:1 (1:1)

13.03.2022 FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz 1:0 (0:0)

24.10.2021 FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz 4:1 (2:0)

23.07.2021 SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 1:3 (1:0)

09.05.2021 SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 1:3 (0:1)

04.04.2021 FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz 3:1 (3:1)

28.02.2021 SK Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg 2:1 (2:0)

21.11.2020 FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz 1:3 (0:0)

01.07.2020 FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz 5:2 (1:0)

