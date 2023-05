Ein Blick auf die Tabelle der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga vor der 30. Runde reicht aus, um die Brisanz im Rennen um die internationalen Startplätze zu erkennen. 3 Runden vor Ende der Spielzeit 2022/23 hat Austria Wien als Vierter 3 Punkte Vorsprung auf den Sechsten Austria Klagenfurt – und am Sonntag (14.30 Uhr) kommt es in Waidmannsdorf zum direkten Duell der jeweils Violetten - Ligaportal-Liveticker. Das Hinspiel gewann die Pacult-Elf am 23. April dank Doppelpack von Kosmas Gkezos mit 2:1 in Wien-Favoriten. Schiedsrichter Christopher Jäger/Salzburg. Siehe auch VORSCHAU Austria Wien.

Hängt sich voll rein für Austria Klagenfurt: Rechtsverteidiger Michael Blauensteiner (hier gegen Kiteishvili), der zuletzt seine fast fünfjährige Tor-Abstinenz beendete und gegen Sturm Graz zum zwischenzeitlichen 2:1-Anschlusstreffer scorte.

"Vor der Saison wurden wir von vielen Experten als Abstiegskandidat gehandelt"

Austria Klagenfurt-Geschäftsführer Matthias Imhof: „Wir freuen uns auf das Match. Vor der Saison wurden wir von vielen Experten als Abstiegskandidat gehandelt. Jetzt befinden wir uns auf der Zielgeraden und haben es noch immer selbst in den Hand, einen Europapokalplatz zu erreichen. Die Mannschaft hat es bisher absolut klasse gemacht und wird in den letzten drei Spielen alles raushauen."

Mit der erneuten Qualifikation für das obere Playoff und dem damit verbundenen Klassenerhalt wurde das Ziel frühzeitig erreicht, das Ticket für eine weitere Serie im Oberhaus gebucht. Kein Wunder, dass die Violetten den bevorstehenden Duellen mit den „Veilchen“, dann auswärts beim FC Red Bull Salzburg und zum Abschluss daheim gegen den SK Rapid Wien ausschließlich mit positiven Gefühlen entgegenblicken.

„Im Konzert der Großen geigen wir als Außenseiter auf. Jeder rechnet damit, dass Klagenfurt am Ende auf Platz 6 landen wird. Sollte es so kommen, hätten wir trotzdem eine tolle Saison gespielt. Aber das heißt nicht, dass wir uns jetzt zurücklehnen. Wir wollen die Favoriten weiter ärgern und werden angreifen. Die Wiener Klubs haben richtig Druck, wir können befreit aufspielen“, sagt Imhof.

Rückkehrer Arweiler, Straudi & Rieder

Im Vergleich zum Auftritt zuletzt bei Sturm Graz (1:4) hat sich die personelle Situation weiter verbessert. Simon Straudi und Florian Rieder, die schon in der Vorwoche wieder im Teamtraining dabei waren, hoffen ebenso auf einen Platz im 18-Mann-Kader wie Jonas Arweiler, der sich am Mittwoch zurückmeldete.

Der Rivale aus Wien-Favoriten reist mit breiter Brust an den Wörthersee, immerhin feierte das Team von Michael Wimmer zuletzt einen Dreier im 340. Wiener Derby gegen den SK Rapid (3:1). Damit verdrängte man die Hütteldorfer auf Rang 5, die auch Klagenfurt im Nacken haben. 2 Zähler ist das Pacult-Team lediglich zurück.

Einer, der aktuell besondes "brennt" bei den Kärntner Violetten ist Michael Blauensteiner. Der 28-jährige Wiener (Vater Österreicher, Mutter aus Kuba) stammt aus dem Nachwuchs von Austria Wien. Im August 2021 wechselte der ehemalige ÖFB-U21-Teamspieler vom damaligen BL-Absteiger SKN St. Pölten zum damaligen Aufsteiger Austria Klagenfurt. Wo "Blues", wie er im Pacult-Team genannt wird, jüngst einen Glücksmoment erlebte, auf den Michael Blauensteiner fast 5 Jahre gewartet hat.

Nachdem der Rechtsverteidiger zuletzt im August 2018 einen BL-Treffer erzielt hatte, war es am vergangenen Sonntag endlich mal wieder so weit mit einem eigenen Torerfolg. Es reichte leider nicht für Punkte im Gastspiel bei Sturm Graz (1:4), stärkte aber sein Selbstbewusstsein. Kein Wunder, dass der Abwehrspieler, der bisher 96 Bundesliga-Einsätze verbuchte, für das Duell mit seinem Jugendverein Austria Wien nun umsomehr motiviert ist.

„In dieser Phase der Saison haben wir den Tunnelblick"

Michael Blauensteiner: „In dieser Phase der Saison haben wir den Tunnelblick. Da hauen wir alles raus, was drin ist, werden kratzen und beißen. Natürlich sind wir im Kampf um die internationalen Startplätze der Außenseiter und haben auch die schwierigste Ausgangslage. Aber wir sind trotzdem voll dabei, wollen es mit aller Macht schaffen."

Kosmas Gkezos (links) war der "Überflieger" und "Man of the Match" beim 2:1-Hinspiel-Sieg in Wien-Favoriten. Der 30-jährige Grieche schnürte den Doppeltag und setzte mit seinem fulminanten Elfmetertor den Lucky Punch.

Klagenfurter haben "Sprung nach Europa" noch in "eigener Hand"

Als Sechster haben die Violetten nach 29 Runden 3 Punkte Rückstand auf den Vierten Austria Wien, 2 Zähler ist Rapid Wien voraus – und beide Hauptstadt-Klubs treten auf der Zielgeraden in Waidmannsdorf an. So kann das Team von Peter Pacult den Sprung nach Europa weiterhin aus eigener Kraft vollziehen.

Trotz der deutlichen Niederlage beim ÖFB-Cup-Sieger und Titel-Anwärter aus der Steiermark gehen die Klagenfurter die verbleibenden Aufgaben mit breiter Brust an, wie Blauensteiner betont: „Das Ergebnis hört sich schlimm an, passt aber nicht zur Leistung. Klar, wir sind sehr schlecht gestartet, Sturm hat uns zweimal kalt erwischt. Aber spätestens nach dem Anschluss waren wir richtig gut drin und über weite Strecken auf Augenhöhe.“

Blauensteiner kam in allen Partien der Meistergruppe zum Einsatz, zeigte dabei, dass sich Trainer Pacult auf ihn verlassen kann. Gefahr rund um den Strafraum der Gegner strahlte der 28-Jährige im Verlauf seiner Karriere allerdings kaum aus: In 96 Einsätzen im Oberhaus stehen erst 2 Tore zu Buche.

„Ich kann mich natürlich gut an meinen letzten Treffer damals für den TSV Hartberg gegen Mattersburg erinnern – weil es bis Sonntag der einzige war. Es ist schon ein tolles Gefühl und setzt mächtig Adrenalin frei. Es sind noch drei Spiele in dieser Saison, das würde ich ganz gern das eine oder andere Mal erleben“, blickt Blauensteiner voraus.

Siehe auch Ligaportal-VORSCHAU und Expertentipp von Gerald Baumgartner.

Drei Runden vor dem Ende der Spielzeit 2022/23 hat @FKAustriaWien als Vierter drei Punkte Vorsprung auf den Sechsten Austria Klagenfurt – und am Sonntag (14.30 Uhr) kommt es in Waidmannsdorf zum direkten Duell.



Zum Vorbericht: https://t.co/TDtglss6tL#SKAFAK pic.twitter.com/m1nXshRw7y — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) May 19, 2023

Fotocredit: RiPu und GEPA-ADMIRAL