Der Sieg im 340. Wiener Derby kam gerade recht für Austria Wien. Mit dem 3:1-Heimerfolg gegen Erzrivale SK Rapid Wien verdrängte das Team vom deutschen Cheftrainer Michael Wimmer nicht nur die Hütteldorfer von Rang 4, sondern landete im 7. Anlauf in der Meistergruppe auch den ersten Dreier. Was Torgarant Tabakovic & Co. Rückenwind für die restlichen drei Partien der ADMIRAL Bundesliga geben durfte. Wobei die Veilchen mit dem nächsten Gegner, dem Tabellen-6. Austria Klagenfurt, noch eine "Rechnung offen" haben, gewann die Pacult-Elf doch am 23. April ´23 das Hinspiel in der Generali Arena mit 2:1.

"Hungrig, giftig und aggressiv müssen wir auftreten"

Mit dem Derbysieg überholte die Austria den Stadtrivalen in der Tabelle und liegt nun 3 Runden vor Schluss auf dem 4. Platz, der die direkte Qualifikation für Q3 der UEFA Europa Conference League bedeuten würde. In "Teil 1" ihres einwöchigen "Auswärts-Doppels" (am 28. Mai folgt die Partie beim LASK) wollen die Wiener Violetten am Sonntag in Klagenfurt - 14:30 Uhr Ligaportal-Liveticker - bei den Kärntner Violetten nachlegen, Rang 4 festigen und den ersten Auswärts-Sieg im Meister-Playoff im Gepäck für die Rückreise von der Kärntner Landes- in die österreichische Bundes-Hauptstadt haben.

FAK-Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Wir haben es selbst in der Hand, unsere Ziele zu erreichen. Dementsprechend hungrig, giftig und aggressiv müssen wir am Sonntag auftreten, weil uns ein unangenehmer Gegner erwartet. Der Derbysieg ist schon wieder Geschichte – so schön er auch war, er hilft uns am Sonntag nicht, man muss sich jedes Wochenende aufs Neue beweisen.“

FAK-Cheftrainer Michael Wimmer: „Die Mannschaft hat mit der Leistung im Derby gezeigt, wozu sie im Stande ist – so eine Performance wollen wir jedes Wochenende auf den Platz bringen. Wir müssen das Selbstvertrauen und die Energie aus dem Derbysieg nach Klagenfurt mitnehmen, weil uns dort eine richtig schwere Aufgabe bevorsteht.

Wir haben vor 3 Wochen gesehen, dass wir eine Topleistung brauchen, um gegen Klagenfurt zu bestehen. Sie sind defensiv sehr kompakt und stark bei Standards, außerdem haben sie ein gutes Umschaltspiel. Für uns gilt, dass wir zielstrebig nach vorne spielen und das Tempo hochhalten.“

Can Keles ist nach seiner Handverletzung wieder fit. Lucas Galvão befindet sich im Mannschaftstraining, ein Einsatz ist diese Woche aber noch kein Thema. Ansonsten sind bis auf die 4 Langzeitverletzten Muki Husković, Ziad El Sheiwi, Florian Wustinger und Marko Raguž alle Spieler an Bord.

Im Hinspiel gegen Austria Klagenfurt (für die damals Kosmas Gkezos mit seinem Doppelpack Matchwinner beim 2:1-Sieg war) in der Generali Arena fehlten mit Top-Torjäger Haris Tabakovic & Top-Assistgeber Dominik Fitz zwei Schlüsselspieler, die am Sonntag den Unterschied ausmachen könnten.

💫 Haris Tabaković traf in jedem der letzten 5 Auswärtsspiele in der @OEFBL (7 Tore) – das gelang für die Veilchen zuvor nur Vladimír Janočko saisonübergreifend im Jahr 2003 (5 Tore) ⚽️



