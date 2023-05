Schau an der RZ Pellets WAC! Schaffte in Runde 30 der ADMIRAL Bundesliga mit dem verdienten 2:0-Auswärtssieg beim TSV Egger-Glas Hartberg nach reifer Performance den Sprung auf Rang 1 der Quali-Gruppe nach 8 Runden im Playoff und ist damit auf "Kurs Europacup". Auch wenn das natürlich noch ein langer Weg ist. Nachfolgend Statements zum Match aus beiden Lagern. Siehe auch Spielbericht.

Maurice Malone (r.) brachte mit seinem Distanzschuss-Tor (zugleich sein 17. Scorerpunkt in dieser Saison) den WAC gegen Dominik Frieser und den TSV Hartberg auf die Siegerstraße.

"Bin verwundert, dass sehr viele Spieler nicht an Leistungsgrenze gekommen sind"

Markus Schopp (Cheftrainer TSV Egger Glas Hartberg) über...

…das Spiel: „Zuallererst muss man sagen, dass wir über die letzten Wochen nahezu jedes Spiel mit dem Messer am Hals gespielt haben. Mit der letzten Woche ist uns sehr viel Last abgefallen. Ich glaube aber schon, dass die letzte Woche gut war und die Spannung aufrechterhalten wurde. Deshalb bin ich schon verwundert, dass wir heute sehr viele Spieler gehabt haben, die nicht an ihre Leistungsgrenze gekommen sind. Auf der anderen Seite war es natürlich ein sehr spielstarker Gegner. Das Resultat ist in Ordnung. Man muss es richtig einordnen.“



…das Gegentor zum 0:1: „Klar kann er (Anm.: Schlussmann Sallinger) den halten. Es beginnt aber schon mit dem Ballverlust, der einfach total unnötig war. Wir hatten in dieser Phase aber zu viele unnötige Abspielfehler gemacht. Wir haben nicht die Klarheit gehabt und nicht den Tiefgang, den wir gegen diesen Gegner brauchen. Die Niederlage geht in Ordnung. Ich muss einfach verstehen, dass ein paar Spieler über die letzten Monate einfach extrem am Anschlag waren. Ich werde es wieder schaffen, für die nächsten beiden Spiele die Spieler zu finden, die uns das geben können, was wir brauchen.“



…das mögliche Erreichen der Playoff-Spiele: „Klar ist, dass wir keinen Punkt mehr machen, wenn wir so spielen wie heute. Das muss uns allen klar sein. Es gilt in erster Linie Spieler zu finden und eine Idee zu finden, wo wir in den letzten beiden Spielen das Maximum an Punkten herausarbeiten können.“



…seine Zukunft (im Vorfeld): „Jeder kennt meine Ambitionen und jeder weiß, was es bedeutet, als TSV Hartberg in die nächste Saison zu gehen. Es braucht einfach den richtigen Impuls, dass wir in dieser Region auch in Zukunft ein Feuer zünden können. Dafür gibt es viele Dinge, die wir diskutieren können und das machen wir auch. Die Gespräche sind sehr positiv. Deshalb glaube ich auch, dass das Projekt Hartberg auch in Zukunft sehr spannend sein wird.“

„Wird bald einmal passieren, dass Markus Schopp dem TSV Hartberg Ja-Wort gibt!“

Erich Korherr (Obmann TSV Egger Glas Hartberg) über...

…die Zukunft von Markus Schopp: „Ich glaube, dass es ein sehr gutes Gespräch war. Wir haben die Saison analysiert und schauen, was kommen kann. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Ich glaube, dass es bald einmal passieren wird, dass Markus Schopp dem TSV Hartberg das Ja-Wort gibt. Er hat klare Vorstellungen, wie es in Zukunft sein soll. Wir wollen uns als Verein weiterentwickeln. Da sind natürlich auch wir als Vorstandsmitglieder gefragt. Markus weiß, was er an Hartberg hat. Wir wissen auch, was wir an ihm haben. Wir wollen natürlich eine langfristige Weiterentwicklung und das kann mit Markus Schopp sehr erfolgreich werden in Hartberg.“



…das Thema Infrastruktur: „Das Thema Infrastruktur ist ein sehr großes Thema. 2025 ist auch bald da, wo wir nicht mehr in der Bundesliga spielen können. Darum ist es sehr wichtig, dass wir das jetzt wirklich angehen und das auch umsetzen können. Ich hoffe, dass die öffentliche Hand bald einmal bereit ist, uns die Zusage zu geben. Wir haben immer gesagt, dass es finanziert sein muss. Vorher können wir nicht beginnen, weil wir den TSV Hartberg nicht in Schulden stürzen können.“

„Dominik Prokop ist die wahrscheinlichste Variante"

…Situation der Leihspieler: „Dominik Prokop ist die wahrscheinlichste Variante, dass er bleiben wird. Mamadou Sangare wollen wir natürlich auch behalten. Über Ruben Providence brauchen wir nicht diskutieren. Er ist eine Leihgabe der AS Roma. Wenn es irgendwie geht, dann wollen wir ihn halten.

Donis Avdijaj soll auch in Hartberg bleiben. Hartberg kann diese Summe für ihn nicht bezahlen, aber es gibt ja andere Geschäftsmodelle. Ich hoffe, dass wir eine finden, sodass Donis wirklich in Hartberg bleiben kann. Er fühlt sich hier wohl und ist ein absoluter Leistungsträger für uns.“

"Ganze Philosophie vom Verein und Trainer Markus Schopp passt richtig gut zu mir"

Dominik Prokop (TSV Egger Glas Hartberg) über...

…seine Verletzung: „Ich hoffe natürlich, dass ich so bald wie möglich wieder fit bin. Ich arbeite hart, dass ich vielleicht schon in der nächsten Woche wieder spielen kann. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich in dieser Saison noch spielen werde.“



…mögliche Vertragsverlängerung beim TSV Hartberg: „Vielleicht gibt es zu dieser Sache nächste Woche schon News. Ich würde mich freuen, wenn das geklärt ist. Die Mannschaft hat es mir leicht gemacht, dass ich mich hier wohlfühle. Die ganze Philosophie vom Verein und vom Trainer Markus Schopp passt richtig gut zu mir.“



…seine bisherige Saison: „Hartberg hat mir eine neue Chance gegeben, mich in der Bundesliga wieder zu etablieren. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin sehr froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Ich denke, dass Hartberg eine sehr gute Plattform ist, um wieder auf einen aufmerksam machen zu können. Ich bin froh, dass ich diesen Weg gegangen bin und hoffe, dass ich es mit Leistung zurückzahlen kann.“



…Entwicklung des TSV Hartberg: „Ich denke, dass es hier sehr spannend ist, auch was wir in den letzten Monaten gezeigt haben. Wir spielen einen guten Fußball und waren in den letzten Runden auch erfolgreich, was natürlich das Wichtigste ist. Es stimmt mich sehr spannend auf jeden Fall.“

Donis Avdijaj hatte mit dem TSV Hartberg gegen Adis Jasic und die Wölfe das Nachsehen.

"Es macht einfach Spaß, mit so Jungen zu arbeiten"

Manfred Schmid (Cheftrainer RZ Pellets WAC) über...

…das Spiel: „Es war heute eine sehr starke Teamleistung. Wir haben taktisch sehr gut gespielt. Wir haben am Ende dann einfach die Torchancen nicht gut ausgespielt, denn sonst hätte der Sieg auch höher ausfallen können. Ich glaube, dass die Mannschaft generell sehr seriös aufgetreten ist in den letzten Wochen. Die Formkurve zeigt nach oben.

Immer mehr Spieler kommen dazu, die relativ nah dran sind. Ich habe schon gemerkt, dass diese Abstiegsangst nicht mehr da war. Die Mannschaft kann schon richtig gut Fußball spielen. Dort wollen wir hin, es ist aber noch ein weiter Weg. Das Hauptziel war der Klassenerhalt. Wenn es irgendwie geht, wollen wir Erster werden.“



…sein Offensivtrio: „Es hat mir sehr gut gefallen. Man darf nicht vergessen, dass die Jungs wenig Spielpraxis bekommen haben. Es ist natürlich auch eine körperliche Geschichte. Wenn man schaut, wie sie den Ball behandeln und versuchen, Fußball zu spielen, dann ist das schon eine richtig gute Geschichte. Es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“



…Augustine Boakye: „Er ist ein überragender Typ. Er kommt aus ziemlich armen Verhältnissen. Er ist menschlich top und jemand, der mit Begeisterung Fußball spielt. Er kann richtig gut Fußball spielen. Es macht einfach Spaß, mit so einem Jungen zu arbeiten. Gott sei Dank ist es gutgegangen für ihn.“



…Defensivleistung: „Es gab zwei Möglichkeiten, aber im Gesamten haben sie es wirklich sehr gut gemacht. Sie sind sehr sicher gestanden. Was mich ein bisschen ärgert ist, dass wir im Umschaltspiel viele Chancen liegen gelassen haben.“



…den erreichten Klassenerhalt (im Vorfeld): „Ich glaube, dass es schon etwas ausmacht. Es gibt keinen Grund, ohne Selbstbewusstsein auf dem Platz herumzulaufen. Ich habe das Gefühl, dass die Jungs heute sehr selbstbewusst hierher gefahren sind. Wir wollen dieses Spiel gewinnen und es kann natürlich sehr viel auslösen.“

"Es ist so, dass er in letzter Zeit schlechte Leistungen gebracht hat"

…die Reservistenrolle von Tai Baribo (im Vorfeld): „Es ist keine Entscheidung gegen Baribo sondern eine Entscheidung für Augustine Boakye, der seit Wochen gut trainiert, sich immer hinten angestellt hat und alles für die Mannschaft getan hat bei seinen Kurzeinsätzen. Er bekommt heute seine Chance. Ich habe das Gefühl, dass das sehr gut gegen die Hartberger passen könnte.

Baribo hat es gut aufgenommen. Es ist so, dass er in letzter Zeit schlechte Leistungen gebracht hat. Er ist natürlich enttäuscht, weil er jedes Spiel spielen möchte. Er weiß aber, welche Meinung ich über ihn habe. Er hat das Gespräch auch sehr geschätzt.“



…Sommerneuzugang Florian Rieder (Anm.: von Austria Klagenfurt): „Er ist ein sehr guter Spieler. Er ist technisch sehr gut. Er hat mir auch in den Gesprächen vermittelt, was er für einen Charakter und eine Einstellung hat. Er hat auch sehr gute Standards. Ich glaube, dass er uns besser machen wird und auf vielen Positionen in der Offensive spielen kann. Ich freue mich schon auf ihn.“

"Spielerisch war das aber wirklich top"

Jonathan Scherzer (RZ Pellets WAC) über...

…das Spiel: „In der 1. Halbzeit haben wir uns zu Beginn vielleicht ein bisschen schwergetan. Spielerisch war das aber wirklich top. Wie wir den Ball gespielt haben und den Ball laufen gelassen haben war wirklich super. Es hat sich gut angefühlt. Wir haben hinten auch sehr kompakt verteidigt. Viele Torchancen haben sie nicht gehabt.“



…seinen Assist auf Augustine Boakye: „Es war sein rechter Fuß. Vielleicht trifft er ihn nicht so gut. Es war aber super. Wir üben das die ganze Zeit im Training. Wenn es läuft, dann läuft es.“

"Hin und wieder hat man die Tore gegen den richtigen Gegner parat"

Augustine Boakye (RZ Pellets WAC) über...

…das Spiel: „Es war ein tolles Spiel. Wir waren sehr entschlossen. Es war ein ganz wichtiger Sieg für uns.“



…ob Hartberg sein Lieblingsgegner sei: „Es ist nicht mein Lieblingsgegner, aber hin und wieder hat man einfach die Tore gegen den richtigen Gegner parat.“



Maurice Malone (RZ Pellets WAC): „Es war natürlich ein bisschen ein anderes Gefühl, vor allem, dass ich auch einmal wieder ganz vorne alleine gespielt habe. Es war ein bisschen eine Umstellung. Sie haben es aber alle super gemacht.

Bei uns ist die Qualität sehr hoch, da kann jeder einmal spielen. Das hat man heute wieder gesehen, finde ich.“

„Da haben sie irrsinnige Qualität“

Walter Kogler (Sky Experte) über...

…die Chancen des TSV Hartberg auf die Playoff-Spiele: „Sie wollten heute, haben aber mehr Schwächen gezeigt als in den letzten Wochen. Es sind drei Mannschaften vor den Hartbergern. Es müsste alles für sie laufen, davon gehe ich aber nicht aus.“



…die Hartberger im Verlauf der Qualifikationsgruppe (im Vorfeld): „Sie haben sich positiv gewandelt. Wenn man sieht, wie es losgegangen ist im Frühjahr, haben sie sich sukzessive in allen Belangen verbessert. Sie waren ein bisschen unter dem Radar, haben sich aber im Frühjahr bis jetzt super weiterentwickelt.“



…die Zukunft von Markus Schopp: „Ich denke, dass es müßig ist, über die Trainerstruktur und den Kader zu diskutieren, denn er ist selbst Sportdirektor. Das Einzige, was wichtig für ihn ist, ist, dass er weiß, welche Mittel ihm zur Verfügung stehen. Wie er die Mittel dann einsetzt, ist seine Geschichte. Es gibt vielleicht nur ein oder zwei Sachen, die besprochen werden müssten.

Er bekennt sich eigentlich immer zu Hartberg und hat auch letzte Woche gesagt, dass Hartberg große Pläne hat. Das Wichtigste ist dann aber, dass sich der Trainer oder in diesem Fall auch der Trainer und der Manager klar deklariert.“



…die Leihspieler der Hartberger: „Bei Dominik Prokop gehe ich davon aus, dass sie ihn halten können. Da dürfte auch die Kaufoption irgendwo im Bereich des Möglichen sein. Die anderen Varianten, bei denen die Kaufoption noch zu hoch ist, muss man dann verhandeln. Das ist dann Verhandlungsgeschick.“



…den WAC: „Sie präsentieren sich richtig als Mannschaft. Der Hauptkritikpunkt bei ihnen war lange die Defensive. Jetzt haben sie in der Defensive gewaltig zugelegt. Baumgartner ist wieder zurück, Piesinger ist wieder fit. Auch Leitgeb ist im Mittelfeld sehr wichtig, weil er einfach die Spieler um ihn herum dirigiert. Vorne waren sie immer gefährlich. Da haben sie irrsinnige Qualität. Sie sind momentan in der Lage, das alles umzusetzen.“

30. Runde ADMIRAL Bundesliga, 8. Runde Qualigruppen-Playoff

TSV Egger-Glas Hartberg - RZ Pellets WAC 0:2 (0:1)

Samstag, 20. Mai 2023, 17 Uhr, Profertil-Arena, Z: 3.500, SR: Josef Spurny.

Torfolge: 0:1 Malone (39.), 0:2 Boakye (52., Scherzer).

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL