Sie haben es dann doch wieder geschafft und erneut vorzeitig: 3 Runden vor Saisonende in der ADMIRAL Bundesliga fixierte der FC Red Bull Salzburg durch den 2:1-Heimsieg gegen den ärgsten Verfolger SK Sturm Graz den 10. Meister-Titel en suite. Mit 6 Punkten Vorsprung und dem "Stern" sowie dank der direkten Positiv-Bilanz gegen die Steirer ist den Roten Bullen der "Teller" nicht mehr zu nehmen. Wieder Mal bewiesen die Schützlinge von Cheftrainer Matthias Jaissle Mentalität, Moral & Comebacker-Qualität, um nach 0:1-Rückstand die Partie zu drehen und per Lucky-Punch zu triumphieren. Salzburger Statements...

Führten den FC Red Bull Salzburg zum 10. Meistertitel in Folge: Der 45-jährige Sportdirektor Christoph Freund (li.), der bei den Transfers und Neuzugängen (auch über Kooperationspartner FC Liefering) wieder ein glückliches Händchen und viel Gespür bewies, und der 35-jährige Deutsche Matthias Jaissle, der in seinem 2. Jahr als RBS-Cheftrainer mit den Roten Bullen am Ende wieder als Erster ins Ziel einläuft.

"Eine Geschichte, wie man sie nicht besser schreiben könnte"

Matthias Jaissle (Cheftrainer FC Red Bull Salzburg) über...

…den Meistertitel: „Bei aller Euphorie, großes Kompliment an Sturm Graz. Was die für eine Saison spielen, das ist einfach unfassbar. Chapeau, was Christian Ilzer mit seiner Truppe gemacht hat. Sie haben verdient den Cup geholt. Ich bin mächtig stolz auf unsere Mannschaft. Mit den ganzen Widrigkeiten, wenn man die ganze Saison revue passieren lässt, ist es einfach unglaublich, welche Mentalität sie gezeigt hat, auch mit der Verletztengeschichte. Aber es ist richtig geil, so den Titel zu holen. Es ist eine Geschichte, wie man sie nicht besser schreiben könnte.“



…die Saison: „Du kannst gegen so eine starke Mannschaft (SK Puntigamer Sturm Graz, Anm.) auch einmal im Elfmeterschießen ausscheiden. Die Pflicht haben wir mit der Meisterschaft erfüllt. International, wenn man sieht, wo die Mannschaften gelandet sind, Stichwort AC Mailand und AS Rom, war es schon richtig gut, was wir mit dieser jungen Mannschaft abgeliefert haben."

"Er ist sicher ein Trainer, der am internationalen Markt sehr begehrt ist"

Christoph Freund (Sportdirektor FC Red Bull Salzburg) über...

…den SK Puntigamer Sturm Graz: „Wenn man den Weg sieht, den Sturm die letzten Jahre eingeschlagen hat, sie haben eine klare Philosophie, wie sie Fußball spielen wollen, welche Transfers sie machen, dann machen sie das einfach richtig gut. Ich bin überzeugt, dass auch in den nächsten Jahren Sturm Graz eine richtig gute Rolle in der österreichischen Bundesliga spielen wird.“



…die Gerüchte um Emmanuel Emegha und einen möglichen Wechsel nach Salzburg: „Ich muss schmunzeln, was immer so geschrieben wird. Wenn man das immer so ernst nehmen würde und auf jede Twitter-Meldung reagieren würde, dann kommt man nicht mehr viel zum Arbeiten.

Es gibt viele junge Spieler, auch bei Sturm Graz, es gibt auch gute junge Spieler in anderen österreichischen Mannschaften. Wir haben extrem viele gute Stürmer hier in Salzburg und ein Transfer muss immer auch Sinn machen. Das ist aktuell nicht der Fall bei Emegha. “



…die Vertragsverlängerung von Andreas Ulmer: „Wir kennen uns sehr gut und schon sehr lange. Wir haben einige Gespräche geführt über seine Zukunft, wie er diese sieht, was seine Pläne sind, was unsere Pläne sind. Es waren sehr gute und konstruktive Gespräche. Es ist nicht nur um dieses Jahr gegangen, sondern auch wie es im Anschluss weitergehen kann bei uns. Es waren gute Gespräche und wir haben eine super Lösung gefunden, wo beide Seiten sehr happy sind.“



…den gesperrten Oberrang in der Red Bull Arena: „Wir haben vor der Saison festgelegt, wie unser Konzept aussieht, dass der Unterrang geöffnet wird, und das ziehen wir jetzt auch so durch. Das haben wir auch gegen Rapid so gemacht, gegen den LASK hätten wir auch noch mehr Karten verkaufen können. So sind wir ausverkauft. Es gibt uns Recht, auch hinsichtlich des Zuschauerschnitts in der Bundesliga, den wir klar gesteigert haben und da haben wir jetzt keine Ausnahmen gemacht.“



…Siegtorschütze Karim Konate: „Ich freue mich auf die nächste Saison mit Karim. Er ist ein absoluter Goalgetter, mit dem wir noch viel Freude haben werden.“



…mögliche Zugänge im Sommer: „Es hängt davon ab, wer uns verlassen wird. Wir sind gut vorbereitet, sind in einigen Gesprächen. Es kommen auch einige Jungs nach, die Spielzeit brauchen in der ersten Mannschaft, wo ich überzeugt bin, dass sie so weit sind. Es wird das Ziel sein, dass wir einen guten Mix finden zwischen Abgängen und Zugängen, sodass wir nächstes Jahr wieder eine richtig gute Mannschaft haben.“



…Cheftrainer Matthias Jaissle: „Mit Matthias haben wir den jüngsten Trainer, der jetzt zwei Titel in Folge gewonnen hat. Er ist sicher ein Trainer, der am internationalen Markt sehr begehrt ist. Es gibt nicht viele junge Trainer, die so ein Potential mitbringen und auch schon viel erreicht haben. Plan ist, dass wir mit ihm in die neue Saison gehen.“

"Das gibt es ganz selten im europäischen Fußball..."

…den Ehrgeiz von Matthias Jaissle: „Matthias hat extrem hohe Ansprüche an sich selbst und auch an die Mannschaft. Man muss immer wieder sprechen mit ihm. Es ist normal im Fußball, dass man auch einmal ein Spiel verliert. Das zeichnet Matthias aus, dass er so ehrgeizig ist und alles gibt. Wenn er ein Spiel verliert, ist er extrem unzufrieden, aber das gehört dazu, wenn sie richtig erfolgreich werden wollen.“



…die Bedeutung dieses Titels: „Für mich ist er sehr speziell. Es ist der 10. Titel in Folge, das gibt es ganz selten im europäischen Fußball. Es war auch eine enge Geschichte. Viele Spiele waren extrem knapp, auch die letzten Wochen. Wenn ich denke an Graz, viele haben erwartet, wir verlieren dort. Viele Verletzungen, viele Ausfälle, haben 2:0 gewonnen. Darum bin ich extrem stolz, wie die Mannschaft mit einer Willensleistung gezogen hat.“

"Haben wieder einen riesigen Umbruch gehabt"

Wir haben wieder einen riesigen Umbruch gehabt, den Altersschnitt nochmal deutlich nach unten geschraubt, hatten zwischenzeitlich 12 Verletzte, das weiß man als Verein und deshalb ist der Meistertitel etwas ganz Besonderes.“

…seine Zukunft: „Ich habe schon mehrfach betont, dass ich mich hier sehr wohl fühle. Ich schätze sehr, was mir der Verein hier gegeben hat. Deshalb gilt der Fokus jetzt, auch nach dieser Euphorie, den nächsten zwei Spielen.“



1:1-Ausgleichstorschüt Amar Dedic (Spieler FC Red Bull Salzburg) über den Meistertitel: „Ich bin einfach nur glücklich. Ein Meistertitel mit diesem Verein, ich bin wirklich stolz. Die Mannschaft hat es sich verdient."

"Das zeigt die mentale Stärke, die wir über die Saison hatten"

Philipp Köhn (Torhüter FC Red Bull Salzburg) über...

…die Saison: „So ein Spiel, das krönt die ganze Saison nochmal. Es waren Höhen und Tiefen dabei, aber wir sind als Team zusammengewachsen. Wir haben den Teller hierbehalten, das 10. Mal in Folge, Geschichte geschrieben und das ist das Wichtigste.“



…den engen Kampf um die Meisterschaft: „Dieses Jahr war es geil für uns, auch einmal eine Challenge zu haben mit der Liga. Wir wissen immer, dass wir bei 100% sein müssen. Man hat es heute wieder gesehen, wir gehen 1:0 in Rückstand, kommen aus der Pause, schießen gleich das 1:1. Das zeigt die mentale Stärke, die wir über die Saison hatten.“

„Brutales Gefühl der Erleichterung, aber auch der Freude"

Nicolas Seiwald (Mittelfeld-Akteur FC Red Bull Salzburg) über...

…den Meistertitel: „Brutales Gefühl der Erleichterung, aber auch der Freude. Schöner geht es kaum. Zuhause gegen Sturm 2:1 zu gewinnen und den Meister zu holen, ich bin überglücklich. Viele haben geredet, wir werden heuer nicht Meister, Sturm holt sich das Double. Wir haben heute das Gegenteil bewiesen und das freut uns sehr. Es war nicht immer leicht in dieser Saison. Jetzt ist es umso schöner, dass wir zu Hause gegen unseren Erzrivalen den Meistertitel geholt haben.“



…seinen Abschied aus Salzburg (wechselt wie Benjamin Šeško zu RB Leipzig): „Ich hätte es mir nicht besser erträumen können. Die nächsten Wochen werden nochmal emotional. Ich habe diesem Verein so viel zu verdanken, ich war noch nie woanders. Im Sommer geht es jetzt nach Leipzig. Schöner hätte ich mich nicht verabschieden können.“



Noah Okafor (Schweizer Stürmer vom FC Red Bull Salzburg) über...

…den Meistertitel: „Es war nicht einfach. Viele Ausfälle in den letzten Wochen, aber die Mannschaft hat es sehr gut gemacht. Extremes Lob an den ganzen Verein, an jeden Einzelnen vom Staff, an jeden Spieler. Schlussendlich ist es verdient.“



…seine Verletzung: „Ich habe die Schiene jetzt noch 10 Tage bis 2 Wochen. Danach kann ich wieder normal draufstehen. Ich bin jetzt schon gut dabei mit Physio und Reha. Ich glaube, es geht dann relativ schnell, dass ich dann in 4 Wochen wieder topfit bin und gegen Ende Juni wieder ins Mannschaftstraining kann.“

"Haben ein Spiel bisher in der Meisterschaft verloren, das spricht für sich"

Andreas Ulmer (Kapitän und "Oberbulle" vom FC Red Bull Salzburg, im Foto mit Keeper Köhn):

…den Meistertitel: „Es ist sehr besonders. Ein cooles Spiel mit vielen Emotionen, mit viel Leidenschaft. Wir sind alle sehr glücklich, es ist eine riesige Erleichterung. Es war eine starke Saison von uns im Großen und Ganzen. Wir haben ein Spiel bisher in der Meisterschaft verloren, das spricht für sich. Wir sind absolut verdient Meister geworden.“



…den engen Kampf um die Meisterschaft: „Die letzten Wochen waren nicht einfach für uns. Es ist viel Druck von hinten gekommen, Sturm hat es sehr gut gemacht diese Saison. Wir haben uns nicht beirren lassen, sind unseren Weg gegangen und haben immer versucht, unser Spiel auf den Platz zu bringen.“



…seine Vertragsverlängerung: „Ich fühle mich hier wohl, ich bin fit und kann mit den Jungs noch mithalten. Es ist eine schöne gemeinsame Zeit bis jetzt gewesen und ich möchte das weiter erleben. Ich genieße es am Platz zu stehen, versuche immer meine Leistung zu bringen und freue mich auf die nächsten Spiele.“

"In 2. Halbzeit haben wir gezeigt, wer wir sind"

Strahinja Pavlović (Innenverteidiger FC Red Bull Salzburg) über...

…das Spiel: „Es war sehr viel Druck. Wir waren nur 3 Punkte vor Sturm. Sie haben bereits einen Titel geholt, damit hatten sie keinen Druck. Das konnte man in der 1. Halbzeit sehen, wir waren sehr schlecht und sie haben besseren Fußball gespielt. In der 2. Halbzeit haben wir gezeigt, wer wir sind.“



…die Saison: „Es war meine erste Saison hier. Ich weiß, dass sie vor diesem Titel bereits neun Jahre in Folge den Titel geholt haben. Das ist der Zehnte, es ist Geschichte. Ich fühlte viel Druck während der gesamten Saison. Wir hatten viele gute Spiele, einige unglückliche, aber am Ende haben wir es geschafft. Ich bin stolz auf die Jungs, den Coach, den Staff, alle im Verein.“

"Ein historischer Moment, besonders auch für mich"

Benjamin Šeško (Toptorjäger FC Red Bull Salzburg) über...

…den Meistertitel: „Es fühlt sich unglaublich an. Nach den harten Situationen haben wir es geschafft. Ich bin stolz auf jede einzelne Person hier. Nach allem, was wir durchgemacht haben, unseren Höhen und Tiefen, vielen Verletzungen, haben wir es jetzt geschafft. Es ist ein historischer Moment, besonders auch für mich.“



…seinen Abschied vom FC Red Bull Salzburg: „Hier hat für mich alles angefangen. Es wird sehr emotional werden, denn alle Fortschritte meiner Karriere machte ich hier. “

„Wenn es die Punkteteilung nicht gibt sind sie 12 Punkte vorne“

Marc Janko (Sky Experte) über den Meistertitel des FC Red Bull Salzburg: „Man hat gemerkt, dass eine Last von den Spielern und Verantwortlichen gefallen ist. Wenngleich man sagen muss, wenn man sich das ganze Bild anschaut, wenn es die Punkteteilung nicht gibt, sind sie 12 Punkte vorne.

Da ist noch eine Differenz zu orten. Das ist aber logisch bei den Mitteln, die sie haben. Glückwunsch an die Salzburger, sie haben es sich verdient. Auch Glückwunsch an Sturm Graz für die Art und Weise, wie sie heuer aufgetreten sind und es geschafft haben, die Lücke wieder ein bisschen zu schließen.“

FC Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz 2:1 (0:1)

Sonntag, 21.05.2023, Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) Z: 17:200, Schiedsrichter: Walter Altmann/Tirol

Torfolge: 0:1 Gorenc-Stankovic (40.), 1:1 Dedic (49.), 2:1 Konaté (89.).

