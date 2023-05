Es kommt in dieser Saison für die SV Guntamatic Ried extrem: Permanent Verletzungspech, allen voran bei Leistungsträgern wie Kapitän Marcel Ziegl, Kreativkopf Stefan Nutz, Rückhalt Samuel Sahin-Radlinger und am Freitag nach wenigen Minuten Abwehrchef Tin Plavotic. Dazu - insbesondere auf der Saison-Zielgeraden - fragwürdige VAR-Entscheidungen usw.! Allerdings auch die Abschluss-Schwäche, dazu nur 4 Saison-Siege. Beim letzten Heim-Erfolg (15.10. vs. SK Rapid, 1:0) und einzigen BL-Frühjahrs-Dreier (2:1 in Altach) war jeweils Christoph Monschein der Matchwinner. Ligaportal sprach mit dem 30-jährigen Stürmer.

Der wiedergenesene Christoph Monschein gibt sich kämpferisch bei den mit dem Rücken zur Wand stehenden Riedern, denen nach der Rückkehr in 2020 in die ADMIRAL Bundesliga nach 3 Jahren der Abstieg in Liga 2 droht.

SV Ried final nach Hartberg und daheim gegen WAC

Wegen einem Muskelfaserriss fehlte Christoph Monschein drei Spiele, wurde am Freitag bei der bitteren 0:1-Heimniederlage des Tabellenschlusslicht gegen den Vorletzten SCR Altach in der Schlußphase eingewechselt. Doch auch der ehemalige Austria Wien- und LASK-Angreifer vermochte die Niederlage nicht mehr abzuwenden, wodurch die SV Guntamatic Ried vor den verbleibenden beiden Partien (in Hartberg und daheim gegen den WAC) 3 bzw. wegen dem "Stern" 4 Punkte Rückstand auf den Vorletzten SCR Altach (Restprogramm: Vorarlberg-Derby vs. SC Austria Lustenau daheim, WSG Tirol auswärts).

Der Stürmer, der bei den Innviertlern noch Vertrag bis 30. Juni 2024 hat, äußerte sich in der nunmehr extrem präkeren Situation der "Wikinger" kurz nach Spielende gegen die Vorarlberger im Gespräch mit Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann.

"...am Ende hat das entschieden"

Ligaportal: Hallo Christoph. Eine Partie, die auch durch Kleinigkeiten entschieden wurde. Die Rieder Einstellung hat - wie zuletzt auch schon - gegen Altach wieder gestimmt, was hat gefehlt?

Christoph Monschein: Das gewisse Spielglück. Das Gegentor war nach einer Standardsituation. Altach hat halt auf Standards und das Umschalten nach vorne gesetzt. Mit hohen Bällen, gefühlt jeder Ball war so. Wir haben versucht das Spiel zu machen und unseren Matchplan umzusetzen. Wir hatten auch einige Chancen, in denen das Glück gefehlt hat. Am Ende hat das entschieden.

Ligaportal: Wie fit bist Du nach Deinem auskurierten Muskelfaserriss, wieder bereit für 90 Minuten?

Christoph Monschein: Ich bin seit Montag wieder im Training. Mir geht es sehr gut, besser als vor der Verletzung. Von dem her fühle ich mich bereit.

"Wenn wir 6 Punkte holen, geht es sich aus"

Ligaportal: Du bist einer der erfahrensten Spieler in Deiner Mannschaft, hast schon viel erlebt im Fußball und in punkto solch speziellen Saison-Endphasen. Was ist noch möglich außer Deiner Sicht in den letzten beiden Spielen für die SV Ried bei der nunmehr "Herkules-Aufgabe" Klassenerhalt?

Christoph Monschein: Möglich sind noch 6 Punkte. Und mit 6 Punkten sind wir rechnerisch auf jeden Fall oben. Wir müssen zwar trotzdem in dem Fall auf die anderen schauen, aber ich glaube, wenn wir 6 Punkte holen, geht es sich aus.

Ligaportal: Danke für´s Gespräch!

Die SV Guntamatic Ried unterliegt dem SCR Altach mit 0:1. pic.twitter.com/20i85BED67 — SV Ried 1912 (@svried1912) May 19, 2023

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at