In der 31. Runde der Admiral Bundesliga, der vorletzten in der Qualifikationsgruppe, spielt die SV Guntamatic Ried am Samstag, dem 27. Mai, auswärts bei TSV Hartberg. Ankick ist um 17.00 Uhr und die Partie könnt ihr wie gewohnt im LIGAPORTAL-LIVETICKER verfolgen.

Die Wikinger

Die SV Guntamatic Ried musste sich in der vergangenen Runde der Admiral Bundesliga Altach zuhause mit 0:1 geschlagen geben. Ried ist mit 14 Punkten Sechster in der Qualifikationsgruppe.

„Die Niederlage gegen Altach hat uns natürlich schwer getroffen, wir waren nach der Partie geschockt. Aber wir wissen, dass die Chance noch lebt und werden alles dafür tun, dass wir die Liga halten“, betont SVR-Kicker Philipp Pomer.

„Wir haben uns einerseits die Zeit gegeben, diesen Rückschlag emotional zu verarbeiten und sind gleichzeitig mit großem Willen in die ersten Trainingstage gestartet. Es liegt an uns, eine besondere Energie zum Hartberg-Spiel hin zu entwickeln“, erklärt SVR-Cheftrainer Maximilian Senft.

Der Gegner

Hartberg verlor in der vergangenen Runde zuhause gegen Wolfsberg mit 0:2. Die Steirer haben 21 Punkte am Konto und sind damit Vierter in der Tabelle.

„Wir werden gegen Hartberg alles geben und vor nichts zurückschrecken. Wir sind am Ende der Tabelle und brauchen diese drei Punkte, um die Chance zu haben, noch herauszukommen“, sagt Philipp Pomer. „Hartberg ist gut in Form, hat gut performt. Aber es hängt nur an uns und ich bin mir sicher, dass wir dieses Spiel gewinnen können und im letzten Spiel dann noch die Chance auf den Klassenerhalt haben.“

„Wir werden mit jeder Faser unseres Körpers darum kämpfen, Hartberg zu schlagen und uns einen Showdown in der ‚Josko ARENA‘ gegen WAC zu erspielen“, so Maximilian Senft.

Das letzte Aufeinandertreffen

In der 24. Runde der laufenden Bundesliga-Saison siegte Hartberg am 8. April 2023 gegen die SV Guntamatic Ried in Ried mit 3:1. Für Hartberg trafen Donis Avdijaj (19.), Jürgen Heil (63.) und Dominik Prokop (83.), für Ried Matthias Gragger (72.).

Die Zahlen zum Spiel

In der obersten Spielklasse kickten die SV Guntamatic Ried und Hartberg bisher elf Mal gegeneinander. Ried hält bei drei Siegen und fünf Unentschieden. Hartberg hat drei Spiele für sich entschieden. Die Tordifferenz beträgt 12 zu 11 für Hartberg.

