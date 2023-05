Er ist seit Juli 2021 beim ADMIRAL Bundesligisten FK Austria Wien, längst Leistungsträger, absolvierte zudem 25 Länderspiele für Luxemburg: Innenverteidiger Marvin Martins. Der 28-jährige Abwehrspieler brachte es bisher auf 51 Einsätze für die Veilchen und verlängert nunmehr, wie die Wiener Violetten vermelden, seinen auslaufenden Vertrag bis zum Sommer 2025.

Schon mal schick machen für "Europa"? Mit Rang 4 haben es Marvin Martins und der Vorjahres-Dritte FK Austria Wien in den verbleibenden Runden und Spielen beim Dritten LASK sowie daheim gegen Meister FC Red Bull Salzburg selbst in der Hand, um in der kommenden Saison wieder im Europacup mitzuwirken.

"Besticht auf dem Rasen durch seine Polyvalenz"

Marvin Martins: "Ich bin jetzt 2 Jahre bei Austria Wien, habe hier Top-Leute kennengelernt, es ist ein super Verein und ich fühle mich mittlerweile wie zu Hause. Wien ist eine großartige Stadt, unsere Fans sind unglaublich und genauso sind es meine Teamkollegen, ich verstehe mich mit allen sehr gut und das ist ein sehr wichtiger Faktor für mich. Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung und auf die nächsten gemeinsamen und erfolgreichen Jahre hier."

Sportdirektor Manuel Ortlechner: "Marvin ist ein wahrer Vorzeigeprofi, wird von allen im Verein sehr geschätzt und wir freuen uns wirklich sehr, dass wir den Weg gemeinsam fortsetzen werden. Durch seine positive Art ist er neben dem Platz und in der Kabine unglaublich wichtig für die Mannschaft, auf dem Rasen besticht er durch seine Polyvalenz, die ihn auch für das Trainerteam sehr wertvoll macht. Er fühlt sich hier bei uns in Wien unheimlich wohl und hat das auch immer wieder betont."

Fotocredit: FAK/Daniel Shaked