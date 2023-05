Er ist zweiffellos ein "Gesicht" beim FC Red Bull Salzburg, gewann 10x mit dem österreichischen Serienmeister den Titel der ADMIRAL Bundesliga und 7x im ÖFB-Cup: Alexander Walke. Der 1,89 Meter große, deutsche Torhüter, der 2 Länderspiele im DFB-U21-Nationalteam absolvierte und in wenigen Tagen sein 40. Wiegenfest feiert, beendet seine Karriere als Spieler bei den Roten Bullen und wechselt bei den Salzburgern in den Nachwuchsbereich.

Die lange und erfolgreiche Karriere von Alexander Walke als Spieler des FC Red Bull Salzburg geht mit Abpfiff der aktuellen Meisterschaft zu Ende! Der in der Mannschaft wie auch bei den Fans äußerst beliebte 39-jährige Deutsche (geboren am 6. Juni 1983 in Oranienburg/ehem. DDR) stand seit dem Jahr 2010 – mit einer kurzen Unterbrechung – als Goalie im Kader der Roten Bullen.

In diesen Jahren kam „Atze“ auf 227 Pflichtspiel-Einsätze und kann dabei auf folgende Erfolgstory zurückblicken:

10 Mal Österreichischer Meister, 6 Mal Österreichischer Cup-Sieger bzw. drei Mal (2015/16, 2016/17 und 2017/18) „Bester Torhüter der Saison“. Darüber hinaus war Alex Walke auch bei zwei Titeln von Werder Bremen (Deutscher Meister bzw. DFB-Pokal-Sieger 2004/05) Teil des Kaders.

"In letzten 13 Jahren zu einem echten ‚Soizburger‘ geworden"

Dennoch bleibt Alexander Walke nach dem Ende seiner aktiven Fußballerlaufbahn weiter eng mit dem Klub verbunden. Er wird seine Arbeit in der Nachwuchs-Tormannausbildung der Red Bull Fußball Akademie, in die er schon jetzt eingebunden war, weiter fortsetzen.

Sportdirektor Christoph Freund: „Das Wichtigste vorweg: Wir sind sehr glücklich, dass Alex Walke weiterhin für uns im Einsatz sein und seine Erfahrungen, jene als Sportler wie auch als Mensch, an unseren Nachwuchs weitergeben wird. Damit haben wir einen großartigen Typen und erfolgreichen Sportler, der den Klub und seine Philosophie über Jahre hindurch begleitet hat und dadurch natürlich sehr gut kennt, weiter bei uns.

Alex ist in den letzten 13 Jahren zu einem echten ‚Soizburger‘ geworden. Er wird bis zuletzt ein ganz wichtiger Faktor für unsere Mannschaft sein, gibt trotz seines mittlerweile für einen Fußballer schon fortgeschrittenen Alters in jedem Training richtig Gas und pusht seine jungen Kollegen stets. Jetzt wird eine großartige Karriere als Aktiver zu Ende gehen, auf die sicher nicht nur wir im Klub mit großem Respekt blicken. In Erinnerung werden nicht nur viele Titel bleiben, sondern ganz besonders auch viele außergewöhnliche, emotionale und schöne Momente mit Alex.“

"Großartig, dass ich weiter im Fußball bleiben kann“

Alexander Walke: „Für mich geht im Sommer eine unglaubliche Reise zu Ende, bei der ich über die Jahre so viele großartige Dinge erleben durfte und so viele positive Erinnerungen mitnehme. Jetzt ist es an der Zeit für mich, einen neuen Weg einzuschlagen, auf den ich mich aber schon sehr freue. Ich bin dem FC Red Bull Salzburg für das Vertrauen über all die Jahre und auch für die Chance, die ich jetzt erhalte, sehr dankbar. Es ist großartig, dass ich weiter im Fußball bleiben kann.“