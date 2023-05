Die Jury bestehend aus Präsidenten, Managern und Trainern der ADMIRAL Bundesliga hat die Besten der Saison 2022/23 in den Kategorien Spieler, Tormann, Newcomer, Trainer und Schiedsrichter gewählt. Zum besten "Newcomer der Saison" wurde Emanuel Emegha von Vizemeister SK Sturm Graz gewählt. Der 20-jährige, niederländische Stürmer kam Anfang August 2022 vom belgischen Klub Royal Antwerpen zu den Steirern und steht dort bis Juni 2026 unter Vertrag. Die "Besten der Saison" in den anderen Kategorien siehe per jeweils separatem Beitrag auf Ligaportal.

Newcomer der Saison: Emanuel Emegha

In der zum zweiten Mal ausgetragenen Kategorie “Newcomer der Saison“ (U22-Spieler / Stichtag: 1.1.2001) wird Emanuel Emegha ausgezeichnet. Der 20-jährige Niederländer wechselte im Sommer von Royal Antwerpen zum SK Puntigamer Sturm Graz und belebt seither den Angriff der Steirer. Emegha stellte seine Athletik und Torgefahr mit bis dato 9 Treffern unter Beweis, gehörte vor allem im Frühjahr zur absoluten Stammelf von Cheftrainer Christian Ilzer und konnte mit den "Blackies" sowohl den Vizemeistertitel als auch den ÖFB-Cupsieg feiern.

Emanuel Emegha wird vor dem letzten Heimspiel der Grazer gegen den LASK in der 32. Runde ausgezeichnet.

ADMIRAL Bundesliga-Newcomer der Saison 2022/2023

Emanuel Emegha (SK Puntigamer Sturm Graz) Alexander Prass (SK Puntigamer Sturm Graz) Leopold Querfeld (SK Rapid Wien) Oscar Gloukh (FC Red Bull Salzburg) Dijon Kameri (FC Red Bull Salzburg)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL