Die Jury bestehend aus Präsidenten, Managern und Trainern der ADMIRAL Bundesliga hat die Besten der Saison 2022/23 in den Kategorien Spieler, Tormann, Newcomer, Trainer und Schiedsrichter gewählt. Zum besten "Schiedsrichter der Saison" wurde Stefan Ebner gewählt. Der 36-jährige Innviertler, geboren in Braunau, pfeift für den Oberösterreichischen Fußballverband und löste "Abonnement-Sieger" Harald Lechner, der 9 Mal en suite gewann, ab.. Die "Besten der Saison" in den anderen Kategorien siehe per jeweils separatem Beitrag.

Schiedsrichter der Saison: Stefan Ebner

Stefan Ebner wurde von der Jury zum Schiedsrichter der Saison gewählt. Im 10. Jahr des Bestehens der Schiedsrichterkategorie wird damit erstmals Seriensieger Harald Lechner (9 Siege en suite / heuer auf Rang 2) an der Spitze abgelöst.

Der 31-jährige Oberösterreicher Ebner ist Anfang dieses Jahres zum FIFA-Schiedsrichter aufgestiegen und leitete im März erstmals auch zwei Spiele in der U17-EM-Qualifikation. Auf dem heimischen Parkett war er in dieser Saison bis dato 14-mal in der ADMIRAL Bundesliga, 9-mal in der ADMIRAL 2. Liga und 2-mal im UNIQA ÖFB-Cup im Einsatz. Darüber hinaus war er wie seine Kollegen auch als Video Assistant Referee aktiv.

Stefan Ebner erhält seine Auszeichnung im Rahmen der Saisonstart-Pressekonferenz im Juli 2023.

ADMIRAL Bundesliga-Schiedsrichter der Saison 2022/2023

Stefan Ebner Harald Lechner Walter Altmann Alexander Harkam Sebastian Gishamer

Die Preisträger der vergangenen Jahre:

2021/22: Jakob Jantscher (SK Puntigamer Sturm Graz) / Patrick Pentz (FK Austria Wien) / Matthias Braunöder (FK Austria Wien) / Matthias Jaissle (FC Red Bull Salzburg) / Harald Lechner

2020/21: Patson Daka (FC Red Bull Salzburg) / Patrick Pentz (FK Austria Wien) / Jesse Marsch (FC Red Bull Salzburg) / Harald Lechner

2019/20: Dominik Szoboszlai (FC Red Bull Salzburg) / Alexander Schlager (LASK) / Jesse Marsch (FC Red Bull Salzburg) / Harald Lechner

2018/19: Munas Dabbur (FC Red Bull Salzburg) / Cican Stankovic (FC Red Bull Salzburg) / Marco Rose (FC Red Bull Salzburg) / Harald Lechner

2017/18: Peter Zulj (SK Puntigamer Sturm Graz) / Alexander Walke (FC Red Bull Salzburg) / Harald Lechner

2016/17: Konrad Laimer (FC Red Salzburg) / Alexander Walke (FC Red Bull Salzburg) / Harald Lechner

2015/16: Naby Keita (FC Red Bull Salzburg) / Alexander Walke (FC Red Bull Salzburg) / Harald Lechner

2014/15: Jonatan Soriano (FC Red Bull Salzburg) / Cican Stankovic (SV Scholz Grödig) / Harald Lechner

2013/14: Jonatan Soriano (FC Red Bull Salzburg) / Peter Gulacsi (FC Red Bull Salzburg) / Harald Lechner

2012/13: Philipp Hosiner (FK Austria Wien) / Heinz Lindner (FK Austria Wien)

2011/12: Jakob Jantscher (FC Red Bull Salzburg) / Jörg Siebenhandl (SC Wiener Neustadt)

2010/11: Zlatko Junuzovic (FK Austria Wien) / Christian Gratzei (SK Puntigamer Sturm Graz)

2009/10: Somen Tchoyi (FC Red Bull Salzburg) / Eddie Gustafsson (FC Red Bull Salzburg)

2008/09: Marc Janko (FC Red Bull Salzburg) / Thomas Gebauer (SV Josko Ried)

2007/08: Steffen Hofmann (SK Rapid Wien) / Christian Gratzei (SK Puntigamer Sturm Graz)

2006/07: Alexander Zickler (FC Red Bull Salzburg) / Hans-Peter Berger (SV Josko Ried)

2005/06: Jocelyn Blanchard (FK Austria Magna) / Joey Didulica (FK Austria Magna)

2004/05: Steffen Hofmann (SK Rapid Wien) / Helge Payer (SK Rapid Wien)

2003/04: Steffen Hofmann (SK Rapid Wien) / Andreas Schranz (Liebherr GAK)

2002/03: Vladimir Janocko (FK Austria Magna) / Thomas Mandl (FK Austria Magna)

2001/02: Michael Baur (FC Tirol Innsbruck) / Roland Goriupp (FC Kärnten)

2000/01: Radoslaw Gilewicz (FC Tirol Innsbruck) / Ladislav Maier (SK Rapid Wien)

1999/00: Ivica Vastic (SK Puntigamer Sturm Graz) / Ladislav Maier (SK Rapid Wien)

1998/99: Ivica Vastic (SK Puntigamer Sturm Graz) / Kazimierz Sidorczuk (SK Puntigamer Sturm Graz)

1997/98: Ivica Vastic (SK Puntigamer Sturm Graz) / Kazimierz Sidorczuk (SK Puntigamer Sturm Graz)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at