Nachdem eine Jury - bestehend aus Präsidenten, Managern und Trainern der ADMIRAL Bundesliga - die Besten der Saison 2022/23 in den Kategorien Spieler, Tormann, Newcomer, Trainer und Schiedsrichter gewählt hat, dürfen sich auch zwei Akteure vom FC Red Bull Salzburg über Auszeichnung freuen. So wurden Mittelfeld-Allrounder Nicolas Seiwald zum "Besten Spieler der Saison" und Philipp Köhn zum "Besten Torhüter der Saison" gewählt. Beide werden am morgigen Pfingstsonntag nach dem Spiel gegen Austria Klagenfurt - ab 17 Uhr im Ligaportal-Liveticker - geehrt.

Damit geht am 28. Mai 2023 nicht nur der Meisterteller (wieder) an den FC Red Bull Salzburg, sondern werden auch zwei weitere und ebenfalls ganz besondere Bundesliga-Ehrungen an Akteure des Serienmeisters übergeben.

Goalie Philipp Köhn blieb in der laufenden Meisterschaft in insgesamt gleich 16 Matches ohne Gegentreffer und war in allen 30 Spielen bisher, bei denen er keine Minute verpasst hat, stets ein Bollwerk im Tor der Roten Bullen. Der 25-jährige Schweizer meint zu diesem ‚kleinen Titel‘: „Es ist großartig, eine lange und schwierige Saison so abschließen zu können. Diese Ehrung geht zwar an mich, es haben aber ganz viele in der Mannschaft und im Betreuerteam dazu beigetragen. Es fühlt sich sehr gut an, dass das honoriert wurde.“

"Meine Zeit beim FC Red Bull Salzburg so beenden zu dürfen, ist einfach unglaublich"

Auch bei Nicolas Seiwald, der aktuell auf 29 Bundesliga-Einsätze mit drei Toren und zwei Assists kommt, herrscht Hochgefühl über diese Ehrung: „Ich bin wirklich überglücklich und freue mich extrem über diesen Titel. Er ist eine riesengroße Bestätigung für meine harte Arbeit die ganze Saison über, aber ganz besonders für die Leistung von uns allen als Mannschaft. Meine Zeit beim FC Red Bull Salzburg so beenden zu dürfen, ist einfach unglaublich.“

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty