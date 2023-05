Wer hätte das noch im Herbst oder der Winterpause gedacht, als der TSV Egger-Glas Hartberg im Besitz der Roten Laterne war und in der ADMIRAL Bundesliga auch mit dieser überwinterte. Doch mit Trainer-Rückkehrer Markus Schopp ging es wieder aufwärts und nach dem 2:0-Sieg gegen Schlusslicht SV Guntamatic Ried (siehe auch Statements der Innviertler) in der 31. und zugleich vorletzten Runde haben die Ost-Steirer nun sogar kommenden Freitag in Lustenau ein "Endspiel" für das BL-Europacup-Playoff-Halbfinale. Positive Stimmung daher im Hartberger Lager, nachfolgend Statements der Blau-Weißen.

TSV-Trainer Markus Schopp bewies ein glückliches Händchen bei seiner Einwechslung von Donis Avdijaj. Der "Joker" stach per Assist zum 1:0 und eigenem Treffer zum 2:0-Endstand.

"Wir waren zu wenig entschlossen in der letzten Zone"

Markus Schopp (Cheftrainer TSV Egger Glas Hartberg) über...

…das Spiel: „Es war natürlich ein tiefstehender Gegner, der uns mit dem Umschaltspiel weh tun wollte. Ich glaube, dass wir es in den meisten Fällen gut verteidigt haben. Wir waren aber zu wenig entschlossen in der letzten Zone. Wir waren aber dran, haben in der Halbzeit natürlich ein bisschen etwas verändert. Die 2. Halbzeit war dann besser, auch aufgrund der Tore.“



…das Karriereende von Torhüter Florian Feist: „Wenn so ein verdienstvoller Spieler das letzte Spiel für den Verein macht, dann ist es natürlich auch ein Stück weit Wehmut. Es gehört aber irgendwo dazu. Es freut mich, dass wir das heute auch in diesem Rahmen mit ihm abschließen durften. Natürlich ist es ein netter Nebeneffekt, dass wir wieder 3 Punkte geholt haben. Wir haben jetzt ein interessantes Endspiel in der nächsten Woche.“

"...dass sie in Wahrheit gegen jeden Gegner gewinnen können"

…das anstehende Spiel gegen Lustenau: „Es ist schon so, dass wir vor einigen Wochen und Monaten die Situation gehabt haben, in der Liga bleiben zu wollen. Ich glaube, dass sich die Jungs über die Wochen einfach ein Gefühl erarbeitet haben, dass sie in Wahrheit gegen jeden Gegner gewinnen können. Mit dem Spiel fährt man nach Lustenau und will ein richtig gutes Spiel abliefern. Ich gehe davon aber aus, dass das der Gegner auch möchte.“

"Nach bisschen wackeligen Start ist Leistung im Frühjahr immer besser geworden"

Walter Kogler (Sky Experte) über...

…die Hartberger: "Sie waren Abstiegskandidat. Dann haben wir sie sehr gelobt, woraufhin sie gegen den WAC verloren haben. Ich war schon der Meinung, dass sie eigentlich keine Chance mehr haben, in die Playoff-Spiele zu kommen. Mit dem heutigen Sieg haben sie jetzt nächste Woche das Endspiel gegen Lustenau. Hut ab. Nach dem bisschen wackeligen Start ist die Leistung im Frühjahr immer besser geworden. Es wäre für die Hartberger dann doch noch eine Top-Saison, wenn sie die Chance haben, noch international spielen zu können.“



…Trainer Markus Schopp: „Es bedarf einer gewissen Zeit, bis du eine Mannschaft herrichtest, wie du es haben willst. In Summe gesehen wird es immer besser. Das macht auch mit einem Trainer was, damit wirst du auch selbstbewusster, wenn du siehst, dass deine Abläufe, die du der Mannschaft mitgeben willst, funktionieren.“

ADMIRAL Bundesliga, 31. Runde

TSV Egger-Glas Hartberg - SV Guntamatic Ried 2:0 (0:0)

Samstag, 27. Mai 2023, 17 Uhr, Profertil Arena Hartberg, Z: 2.390; SR: Ing. Sebastian Gishamer.

Torfolge: 1:0 Providence (66., Avidjaj), 2:0 Avdijaj (76., Providence).

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: RiPu