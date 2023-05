Mit einem 2:0-Heimsieg nahm der RZ Pellets WAC in der 31. Runde der ADMIRAL Bundesliga gegen die WSG Tirol nicht nur Revanche für die 0:4-Hinspielpleite in Innsbruck (die einzige Niederlage in der Qualigruppe für die Kärntner!), sondern hat vor dem letzten Spieltag einen der beiden Plätze, die für das Bundesliga-Europacup-Playoff berechtigen, fix. Für das der Vorjahres-Tabellenerste im Unteren Playoff - die Wattener - keine Chance mehr haben. Nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern.

Nach nur 1 Heimsieg im Herbst feierten die Wölfe im Frühjahr zumindest schon 2 Dreier in der Lavanttal-Arena und blieben im 5. Spiel in der Qualigruppe ohne Gegentor.

"Habe erst letzte Saison mit Mannschaft international gespielt, bei der es keiner erwartet hat"

Manfred Schmid (Cheftrainer RZ Pellets WAC) über...

…die Möglichkeit, in der nächsten Saison international spielen zu können: „Ich habe erst letzte Saison mit einer Mannschaft international gespielt, bei der es keiner erwartet hat (Anm.: FK Austria Wien, vor 1 Jahr Dritter). Auch heuer kann jeder sehen, wie desolat die Heimserie war. Die Jungs hatten Probleme und Hemmungen, hier ins Stadion einzulaufen. Von dem hat man heute nichts gesehen. Das zeigt schon, dass wir einen großen Schritt gemacht haben. Es ist immer schön, durch Europa zu fahren.“



…die Entwicklung seiner Mannschaft (im Vorfeld): „Wir haben natürlich in erster Linie versucht, stabiler zu stehen. Dadurch hat ein bisschen das Offensivspiel gelitten. Mittlerweile ist das Offensivspiel aber wieder besser geworden. Wir erarbeiten uns sehr viele Torchancen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass du die Spieler immer wieder in Situationen vor dem Tor bringst. Gott sei Dank gelingt uns das jetzt.“



…Matthäus Taferner: „Es ist absolut außen vor. Er hat einen Vertrag bis zum Ende der Saison hier. Es ist eine rein sportliche Entscheidung. Wir haben uns mit ihm ausgemacht, dass wir bis Montag eine Entscheidung brauchen. Ich glaube, dass der Verein ihm ein richtig faires Angebot gemacht hat.

Wir waren in einem guten Austausch. Er ist ein toller Junge, der davon träumt, ins Ausland zu wechseln. Ich kann es nur verstehen, wenn er die Möglichkeit hat. Es gibt überhaupt kein böses Blut. Er ist ein super Spieler. Leider hat er sich nicht für uns entschieden und das Angebot nicht angenommen.“

Nicolas Veratschnig und der WAC eilen auf die Saison-Zielgerade mit einer Zusatzchance zu und haben sich schonmal für das Bundesliga-Europacup-Playoff-Halbfinale qualifiziert (Montag, 5. Juni). Ob es ein Heimspiel wird, ist noch offen. Wobei die Wölfe ja in dieser Saison eh in der Fremde erfolgreicher sind wie daheim.

"Werden alles reinlegen und versuchen, den Europacup wieder nach Wolfsberg zu bringen"

Dominik Baumgartner (RZ Pellets WAC) über das Erreichen der Playoff-Spiele: „Ich glaube, dass wir jetzt einmal die Playoff-Spiele fixiert haben. Ich weiß nicht, wie die anderen gespielt haben. Es steht glaube ich noch nicht fest, ob wir wieder ein Heimspiel haben. Wir werden alles reinlegen und versuchen, den Europacup wieder nach Wolfsberg zu bringen.“



Matchwinner & Doppeltorschütze Thierno Ballo (RZ Pellets WAC) über das Erreichen der Playoff-Spiele: „Jeder hat Bock darauf. In Europa zu spielen ist der Traum eines jeden Spielers. Deswegen freuen wir uns darauf.“



Dietmar Riegler (Präsident RZ Pellets WAC) über die Möglichkeit, in der nächsten Saison international spielen zu können: „Das war die schönste Zeit beim WAC. Wir alle reden noch sehr viel davon. Es war sensationell für den WAC damals. Wenn jetzt eine kleine Chance darauf besteht, dann wollen wir wirklich dorthin kommen, wo wir schon einmal waren.“

"Muss schauen, ob wir von Institut noch Kredit bekommen, damit wir uns Taferner leisten könnten"

Thomas Silberberger (Cheftrainer WSG Tirol) über...

...das Spiel: „Das war heute einfach zu wenig, vor allem in der 1. Halbzeit. Da haben wir wieder zwei kapitale Böcke geschossen. Mit derartigen Gegentoren wird man kein Spiel in der Bundesliga gewinnen. Das wissen wir. In der 2. Halbzeit haben wir mehr probiert, aber am Ende nicht die Schärfe gehabt, um Torchancen zu kreieren.“

…das Verfehlen der Playoff-Spiele: „Die Tabelle ist mir im Grunde genommen komplett egal. Wir haben unser oberstes Saisonziel, den Klassenerhalt, von dem ich immer rede, erreicht. Jeder, der mir Tiefstapelei ankreiden möchte, hat heute sowieso gesehen, womit wir versuchen, die Klasse zu halten. Wir haben dieses Ziel 3 Runden vor Schluss mit Bravour erreicht. Natürlich wäre es schön gewesen, einen Schritt weiterzugehen. Wir waren aber nicht in der Lage dazu. Für mich ist die Saison nach wie vor schwer in Ordnung.“



…das Erreichen der Playoff-Spiele (im Vorfeld): „Es ist natürlich ein Thema. Für uns kann Spieltag für Spieltag eine Tür aufgehen. Wir haben es heute in der eigenen Hand. Wir könnten den WAC überholen. Dass es aber schwer ist, wissen wir. Es ist eigentlich fast eine idente Situation wie im letzten Jahr, wo wir auch am 6. Spieltag in der Qualifikationsrunde den Klassenerhalt geschafft haben und dann beeindruckend in den weiteren Spielen durchmarschiert sind. Ich sehe schon Parallelen zur letzten Saison, allerdings müssen wir heute erstmal diese enorm große Hürde schaffen.“



…Matthäus Taferner (Foto oben): „Ich muss schauen, ob wir von irgendeinem Institut noch einen Kredit bekommen, damit wir uns Taferner leisten könnten. Er ist ein Topspieler und auch Tiroler. Ich würde ihn gerne mitnehmen nach Tirol. Ich glaube aber, dass es für die WSG Tirol realistischerweise auch schwer wird, wenn er schon dem WAC eine Absage erteilt.“



…die vielen jungen Spieler im Kader: „Wann, wenn nicht jetzt. Wir haben einige verletzte Spieler. Wann kann ich die Jungs belohnen, wenn nicht jetzt in dieser Situation, wenn wir in sicheren Gewässern sind, soll ich die Jungs belohnen. Sie haben es sich verdient.“

"Mannschaft ist jetzt viel kompakter als im Herbst"

Walter Kogler (Sky Experte) über...

…den WAC: „Sie haben sich konsolidiert. Die Mannschaft ist jetzt viel kompakter als im Herbst. Dass die Mannschaft Qualität hat, das hat man immer gewusst und gesehen. Jetzt sind sie aber auch in der Lage, diese Qualität umzusetzen. Auch im heutigen Spiel haben sie eine konzentrierte Leistung geboten, solide das Spiel gemacht und letztendlich verdient gewonnen. In der Qualifikationsgruppe sind sie in den Playoff-Spielen der leichte Favorit.“



…Matthäus Taferner: „Er hat es ja schon einmal probiert im Ausland, damals in ganz jungen Jahren. Das war nicht sehr glücklich. Ich denke, dass er damals noch nicht vorbereitet war. Jetzt ist er einige Jahre älter und man wird sehen, ob der nächste Anlauf dann gelingt.“



…die erneute Verletzung von Thomas Sabitzer: „Es ist unwahrscheinlich innerhalb von ein paar Wochen, zwei Mal die gleiche Verletzung zu erleiden. Man kann nur hoffen, dass er diese jetzt auch gut ausheilt und es dann endlich mit den Jochbeinbrüchen beendet ist.“

31. Runde, ADMIRAL Bundesliga, 9. Runde Qualigruppe

RZ Pellets WAC - WSG Tirol 2:0 (2:0)

Samstag, 27. Mai, 17 Uhr, Lavanttal Arena - Wolfsberg, SR: Alexander Harkam

Torfolge: 0:1 Ballo (33.), 0:2 Ballo (42.).

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und WSG Tirol

Fotocredit: GEPA/ADMIRAL

