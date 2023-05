Mit einem 3:1-Heimsieg gegen Austria Klagenfurt startete der LASK in die Saison 2022/23 (23. Juli in Pasching) und beendet diese daheim auch mit dem gleichen Resultat gegen FK Austria Wien. Nach Rang 8 in der vergangenen Saison gelang den Linzern diesmal der Sprung auf Platz 3 und damit sind sie in der kommenden Saison international dabei. Das Team von Cheftrainer Dietmar Kühbauer leistete nebenbei dessen Ex-Verein SK Rapid auch noch Schützenhilfe. Denn durch die Niederlage rutschten die Wiener Violetten auf Rang 5 ab und bangen um eine Europacup-Teilnahme. Nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern.

Drei, die sich noch aus gemeinsamen LASK-Zeiten kennen, beim "Spitzentanz" und Fight um jeden Zentimeter: Marvin Potzmann (l.) und Peter Michorl (r.) vom LASK und der 34-jährige Australier James Holland als "Sandwich".

„Wir haben uns nicht getraut, Fußball zu spielen"

Michael Wimmer (Cheftrainer FK Austria Wien): „Wir haben uns nicht getraut, Fußball zu spielen. Das sind nicht wir. In der Halbzeit haben wir das angesprochen. In der zweiten Halbzeit waren wir mutiger, haben die Chancen aber nicht ausgespielt. Wenn wir es besser ausspielen, haben wir vielleicht auch mal ein Tickchen Glück. Im Endeffekt war es ein verdienter Sieg für den LASK.“

Dietmar Kühbauer (Cheftrainer LASK): „Die heutige Partie war ein krönender Abschluss, weil die Mannschaft von der 1. Minute gezeigt hat, dass sie unbedingt gewinnen will. Wir haben sehr gut begonnen, sind früh in Führung gegangen. Kurz vor und nach der Pause waren wir dann etwas weniger aktiv am Platz, daraus resultierte der Ausgleich. Doch die Burschen haben die richtige Reaktion gezeigt und erneut bewiesen, dass sie eine sehr gute Mannschaft sind. Wir haben eine Verpflichtung uns selbst und den Fans gegenüber. Wir haben eindrucksvoll bewiesen, dass wir das gewinnen wollten.“

Reinhold Ranftl (Außenspieler FK Austria Wien): „Wir starten super und mit ein bisschen mehr Glück gelingt uns das 2:1. Am Ende passiert mir der Fehler. Das tut mir leid für die Mannschaft. In der 2. Halbzeit können wir uns nichts vorwerfen. Jetzt müssen wir nächste Woche einfach 3 Punkte holen.“

Schenkten sich nichts: Austria Wien-Kapitän Lukas Mühl, der zur Halbzeitpause angeschlagen in der Kabine blieb, und LASK-Routinier Robert Žulj, der wieder mal als Assistgeber glänzte und beim Treffer zum 3:1-Endstand dem eingewechselten Moses Usor zu dessen BL-Premierentor mustergültig auflegte.

"Das 3:1 war völlig unnötig"

Haris Tabaković (Top-Torjäger FK Austria Wien): „Es nervt mich einfach, dass wir so ein Spiel wieder verlieren. Das 3:1 war völlig unnötig. Ich konzentriere mich gar nicht auf meine eigene Zukunft. Ich will einfach diesen 4. Platz. Jetzt haben wir es nicht mehr in der eigenen Hand und es geht nur darum, die 3 Punkte zu holen. Dann werden wir sehen, wo wir stehen.“

Lukas Mühl (Kapitän FK Austria Wien) über den anstehenden, letzten Spieltag: „Es geht nur darum, dass wir das Spiel gegen Salzburg gut bestreiten. Am letzten Spieltag ist alles möglich. Aber uns geht es in erster Linie darum, unserer Aufgaben zu erledigen.“

„Jeder weiß, wie sehr ich für die Aufgabe brenne“

Manuel Ortlechner (Sportdirektor FK Austria Wien) über...

…den Posten des Sportdirektors in der nächsten Saison: „Das wird zu einem anderen Zeitpunkt bekanntgegeben. Aber natürlich will ich. Jeder weiß, wie sehr ich für die Aufgabe brenne. Die zwei Jahre habe ich Dinge erlebt, die andere vielleicht in ihrer ganzen Karriere nicht erleben. Ich bin sehr viel entspannter geworden. Wenn du in Traditionsvereinen versuchst, modern und neu zu denken ist das kein friktionsfreier Prozess. Da ich den Prozess noch nicht abgeschlossen sehe, würde ich gerne weiter daran arbeiten.“

…den ersten Sommer-Neuzugang: „Ja das ist richtig. Wir haben versucht, in der Offensivreihe Variabilität reinzubringen. Dann sind wir auf einen Jungen aufmerksam geworden, den wir als sehr interessant erachten. Das ist Silva Kani. Den haben wir mit einem Vier-Jahres-Papier ausgestattet. Er bringt sehr viel Athletik und Speed mit, geht gern ins 1 gegen 1. Das sind genau die Elemente, die unser Spiel mittlerweile verlangt. Das waren wir guten Mutes, sodass wir ihn direkt verpflichtet haben.“

…ob um des Erfolges willen auf die Förderung junger Österreicher verzichtet wird: „Nein. In der Wiener Austria soll weiterhin sehr viel Austria stecken. Wir wollen den Österreicher-Topf weiterhin nutzen. Mit den eigenen Talenten wollen wir sukzessive weiterarbeiten. Im Sommer werden außerdem einige High-Potentials wieder fit sein.“

…die Personalien Lukas Mühl und Haris Tabaković: „Wir sind mit beiden Spielern sehr zufrieden, was auch der Grund ist, dass sie permanent in der Startelf stehen. Mit einer der beiden Personalien wollen wir nächste Woche Klarheit schaffen.“

…die Ausstiegsklausel bei Haris Tabaković: „Man hört immer viel rund um Verträge und auch um Haris. Wenn du dich mit ihm austauschst, sieht die Sache ganz anders aus. Es wird nochmal ein Gespräch mit ihm und seinem Berater geben. Dann schauen wir, dass wir für beide Seiten Klarheit reinbringen.“

„Wenn alle helfen, kommen wir in ruhigere Fahrwasser“

Kurt Gollowitzer (Präsident FK Austria Wien) über...

…das Wahlergebnis (99%) für den Vereinspräsidenten: „Diese 99% sind für mich ganz wichtig. Um die Projekte der nächsten Jahre umzusetzen, brauche ich die Rückendeckung des Vereins.“

…die finanzielle Lage der Wiener Austria: „Ich kann bestimmte Zielsetzungen herausgeben, aber was am Ende des Tages passiert, kann ich nicht versprechen. Wenn alle Leute im Verein wirklich mithelfen bei dem, was wir uns vorgenommen haben, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir in ruhigere Fahrwasser kommen werden. Wäre ich das nicht, hätte ich mich nicht zur Verfügung gestellt.“

"Gespräche mit dem FC Salzburg sind sehr weit"

Alexander Schlager (LASK-Kapitän & -Keeper) über seinen Abschied vom LASK: „Ich habe hier sechs sehr wichtige Jahre verbracht. Ich werde auf ewig dafür dankbar sein. Insofern ist ein weinendes Auge dabei. Trotzdem freue ich mich auf die Zukunft. Die Gespräche mit dem FC Salzburg sind sehr weit. Wenn das so weiter geht, dauert es nicht mehr allzu lang. “

Alfred Tatar (Sky Experte) über die Chancen der Wiener Austria auf Platz 4: „Maximal eines spricht für die Wiener Austria, und zwar, dass Salzburg schon im Urlaub ist.“

𝗗𝗔𝗡𝗞𝗘 an 1.900 Veilchen im Sektor für den großartigen Support vom Aufwärmen bis weit nach Schlusspfiff! 👏💜#faklive #ASKFAK pic.twitter.com/BTTljjIiRj — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) May 28, 2023

31. Runde, ADMIRAL Bundesliga, 9. Runde Meistergruppe

LASK Linz - FK Austria Wien 3:1 (1:0)

Sonntag, 28. Mai, 17 Uhr, Raiffeisen Arena - Linz, Z.: 15.400, SR Andreas Heiss

Torfolge: 1:0 Nakamura (4., Flecker), 1:1 Fitz (48.), 2:1 Ljubičić (81. Goiginger), 3:1 Usor (90., Assist Žulj)

Statement-Quelle: Sky Sport Austria & LASK

Live-Ticker im SPIELFILM

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at