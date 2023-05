Die SV Guntamatic Ried hat nach dem feststehenden Abstieg aus der ADMIRAL Bundesliga und der angekündigten Amtsniederlegung von Präsident Roland Daxl schnell gehandelt und ist bei einem Nachfolger fündig geworden mit Thomas Gahleitner, der aus den eigenen Rieder Reihen kommt.

Unternehmer Thomas Gahleitner (li.), hier mit Stadionchef Leo Kiesenhofer in der josko-Arena in Ried.

"SV Guntamatic Ried hat in schwierigen Zeiten immer ein besonderer Zusammenhalt ausgezeichnet"

Thomas Gahleitner, bisher Vizepräsident der SV Guntamatic Ried, ist ab sofort neuer Präsident des Vereins. Er übernimmt dieses Amt von Roland Daxl. Der Vorstand, auch Roland Daxl als Finanzvorstand, üben ihre Funktion bis zur Neuwahl im Herbst aus.

Statement Thomas Gahleitner:

"Liebe Partner und Sponsoren der SV Guntamatic Ried, zunächst einmal möchte ich mich bei Roland Daxl sehr herzlich für sein jahrelanges Engagement als Funktionär und Sponsor unserer SVR bedanken. Sein Einsatz geht weit über die Grenzen eines Vorstands- oder Präsidiumsmitglieds hinaus!

Der bittere Abstieg in die 2. Liga macht es nun erforderlich unseren Verein neu aufzustellen, damit wir uns gemeinsam in Zukunft wieder über eine erfolgreiche SV Ried freuen können. Daher übernehme ich jetzt in meiner Verantwortung als gewähltes Vereinsorgan mit großem Respekt in dieser herausfordernden Zeit von Roland das Amt des Präsidenten unserer Sportvereinigung bis zur nächsten Mitgliederversammlung im Herbst. Bei dieser werden dann unsere treuen Mitglieder über einen neu auf gestellten Vorstand entscheiden.

Unsere Aufgabe liegt jetzt darin, bis zur Mitgliederversammlung die Weichen für eine Neuausrichtung zu stellen und sofort damit zu beginnen. Gemeinsam mit meinem Team werde ich alles dafür geben, dass unsere SV Guntamatic Ried der schlagkräftigste Verein der 2. Liga wird! Dabei brauchen wir die Unterstützung aller, die unsere SVR im Herzen haben – Sponsoren, Mitglieder, Fans, Ehrenamtliche und Mitarbeiter.

Die SV Guntamatic Ried hat in schwierigen Zeiten immer ein besonderer Zusammenhalt ausgezeichnet und auch dieses Mal werden wir die kommenden Aufgaben und Herausforderungen wieder gemeinsam als schwarz-grüne Familie meistern! Wir kommen wieder!

Euer Thomas Gahleitner"

"Die Schwarz-Grüne Familie ist mir ans Herz gewachsen"

Statement Roland Daxl:

"Liebe Partner und Sponsoren der SV Guntamatic Ried, nach 14 Jahren in Diensten der SV Guntamatic Ried werde ich mich mit sofortiger Wirkung als Präsident zurückziehen. Bis zur Neuwahl im Herbst 2023 werde ich meine Funktion als Finanzvorstand weiter ausüben. Bereits im Jahr 2003 begann meine Tätigkeit als Sponsor bei der SV Ried.

Nach 6 Jahren als Sponsor wurde ich vom damaligen Präsidenten Johann Willminger in den Vorstand geholt und durfte im Jahr 2010 das Vizepräsidentenamt übernehmen. Aufgrund einer versuchten Neuausrichtung im Jahr 2014 endete meine Vorstand- und Sponsortätigkeit zwischenzeitlich. Nachdem der Verein 2015 in eine finanziell sehr kritische Lage gekommen ist, wurde ich von Thomas Gahleitner überzeugt in den Vorstand zurückzukehren, um eine gesunde wirtschaftliche Basis wiederherzustellen. Nach der Ausgliederung der Profiabteilung im Jahr 2017 in die SV Ried Fußball GmbH übernahm ich für drei Jahre ehrenamtlich die Position des Geschäftsführers.

Bei der Mitgliederversammlung im Jahr 2021 wurde ich von den Mitgliedern der SV Guntamatic Ried einstimmig zum Präsidenten der SVR gewählt. Ich habe mit großer Leidenschaft und nach bestem Wissen und Gewissen für unseren Verein gearbeitet. Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Mitgliedern, Fans, Ehrenamtlichen und Sponsoren für das mir entgegengebrachte Vertrauen und die tolle jahrelange Zusammenarbeit.

Die Schwarz-Grüne Familie ist mir ans Herz gewachsen und ich freue mich nach 14 Jahren Funktionärsdasein nun als normaler Fan und Sponsor unseren Mannschaften die Daumen zu drücken. Ich wünsche mir, dass der speziell in herausfordernden Zeiten ausgeprägte Zusammenhalt die Basis für eine erfolgreiche schwarz-grüne Zukunft ist.

Herzlichen Dank, es war mir eine Ehre! Roland Daxl"

Präsidenten-Stab-Übergabe: Thomas Gahleitner (li.) übernimmt von Roland Daxl.

Fotocredit: SV Ried/Schlosser und Harald Dostal/www.sport-bilder.at