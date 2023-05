Was war das denn für eine spektakuläre 31. Runde der ADMIRAL Bundesliga in der Meistergruppe am Sonntag?! 3 Dreier für die Heim-Mannschaften mit jeweils 3 erzielten Treffern. Serienmeister FC Red Bull Salzburg und Rekordmeister SK Rapid Wien lagen bereits beide mit 0:2 gegen Vizemeister SK Sturm Graz bzw. den Sechsten SK Austria Klagenfurt hinten und schafften den Turnaround zum 3:2. Die Hütteldorfer sprangen damit auf Rang 4 und erhielten Schützenhilfe vom seriös spielenden LASK mit Cheftrainer Didi Kühbauer, dem Ex-Rapidler. Nach der Nachlese Teil 1 = Quali-Gruppe hier nun Nachlese Teil 2 = die Meistergruppe.

Und am Ende...hält Andreas Ulmer und der FC Red Bull Salzburg den Meisterteller in die Höhe. Tat der 37-jährige Kapitän am Sonntag zum 10. Mal in Folge. 9 Punkte Vorsprung haben die Roten Bullen vor dem starken Verfolger SK Sturm Graz, ohne Punkteteilung nach dem Grunddurchgang gar 13 Zähler!

Als die Roten Bullen gereizt wurden, schlugen sie zurück

FC Red Bull Salzburg – SK Austria Klagenfurt 3:2 (0:2)

Seit 42 (!) BL-Spielen ist der FC Red Bull Salzburg in der Red Bull Arena unbesiegt, blieb in dieser Saison und im Jahr zuvor daheim unbesiegt. Die letzte BL-Niederlage kassierten die Roten Bullen auf "eigener Wiese" am 20. Dezember ´20! Mit 2:3 gegen den WAC, für Salzburg scorten damals Mergim Berisha & Patson Daka, als Assist agierten Rasmus Kristensen & Dominik Szoboszlai...allesamt haben inzwischen den Bullen-Stall "in die weite Fußball-Welt" verlassen. Von der damaligen Startelf gegen die Kärntner Wölfe ist aktuell nurmehr der verletzte Noah Okafor im Kader.

Um das klarzustellen: Bei allem Respekt vor Vizemeister & ÖFB-Cup-Sieger SK Sturm Graz, der FC Red Bull Salzburg ist ein würdiger Meister. Wer nur 1 Saison-Niederlage kassiert, die schon Monate her ist obendrein (am 30. Juli in der 2. Runde in Graz), und seither 29 BL-Spiele unbesiegt bleibt (22S, 7U) hat es verdient. Im übrigen sind die Mozartstädter seit der Liga-Reform in der Meistergruppe immer Spitzenreiter!

Und gegen Austria Klagenfurt stand vor dem Match in 3 Saison-Duellen, die allesamt gewonnen wurden, ein Gesamtscore von 6:0 zu Buche. Deswegen rieb sich der geneigte Fußball-Fan logischerweise verwundert die Augen, dass die Kärntner Violetten mit einer 2:0-Pausenführung überraschten. Doch "angeknockte" Bullen sind die gefährlichsten...es folgte die furiose Aufholjagd...eingeleitet durch den Anschlusstreffer von Benjamin Šeško, der in seinem letzten Heimspiel vor dem Weggang zu RB Leipzig sein 6. Saison-Tor in der Meistergruppe erzielte – 5 davon nach der Halbzeitpause.

Erster Doppelpack in dieser Saison in der Red Bull-Arena für Junior Adamu, dem am 16. Oktober beim 3:1-Sieg gegen Austria Wien (nächster und letzter Gegner in 2022/23 für die Salzburger) schon mal ein Triplepack gelang. 10 Tore stehen insgesamt zu Buche. Doch war es für den 21-jährigen ÖFB-Teamstürmer auch sein letzter Jubel im heimischen Stadion? Junior Adamu steht dem Vernehmen nach beim deutschen Bundesligisten SC Freiburg ante portas.

Letzter Torjubel von Junior Adamu für RB Salzburg in Red Bull Arena?

Zum Matchwinner wurde sein kongenialer Sturmpartner Junior Adamu, der zum 2. Mal in einem BL-Spiel an 3 Toren direkt beteiligt war – zuvor beim 3:1 gegen den FK Austria Wien im Oktober 2022. Der 21-jährige ÖFB-Teamstürmer erzielte sein 10. BL-Tor in dieser BL-Saison – drei mehr als in der Vorsaison. Wenige Tage vor seinem 22. Geburtstag lieferte der in Nigeria geborene Goalgetter seinen 3. Assist in dieser BL-Saison ab – wie in der Vorsaison.

Das Match-Führungstor markierte Maximiliano Moreira. Der 28-jährige Linksverteidiger aus Uruguay erzielte in seinem 38. BL-Spiel sein Premierentor. Sein Mannschaftskollege, Andy Irving, war erstmals in einem BL-Spiel an 2 Toren direkt beteiligt (Tor und Assist) und lieferte gesamt seinen 5. BL-Assist ab, 4 vor der Halbzeitpause. Mehr als 5 Assists in einer BL-Saison gelangen beim SK Austria Klagenfurt nur Alex Timossi Andersson in der Vorsaison (6).

Und auch wenn Klagenfurts Cheftrainer Peter Pacult stets nicht hinschauen mag, der 23-jährige Schotte ist sowas von "staubtrocken" bei Elfmetern, verwandelte alle 5 in dieser Saison und ist damit Rekord-Elfmeterschütze der Liga.

Es ging nicht nur hoch her zwischen dem SK Rapid und SK Sturm (hier obenauf 0:2-Torschütze Kiteishvili, der auch den Assist zum 0:1 von Sarkaria lieferte), sondern es war auch ein hochdramatischer Klassiker zweier Kultklubs von Österreich.

Torjägerkrone wandert wahrscheinlich nach Hütteldorf

SK Rapid Wien – SK Puntigamer Sturm Graz 3:2 (2:2)

Der Ex-Wiener Violette Manprit Sarkaria war gegen den SK Rapid Wien an 9 BL-Toren direkt beteiligt (4 Tore, 5 Assists) – sein persönlicher Höchstwert. In 5 BL-Duellen gegen die Grün-Weißen in Folge war der 26-jährige, gebürtige Wiener immer an einem Tor direkt beteiligt (3 Tore, 3 Assists) – das gelang dem SK Sturm-Offensivakteur gegen keinen anderen Gegner.

Otar Kiteishvili lieferte im 19. BL-Saisoneinsatz seinen 2. Assist ab und damit in jeder seiner 5 Saisonen mindestens 1. Der 27-jährige Georgier war an 8 BL-Toren gegen den SK Rapid direkt beteiligt (4 Tore, 4 Assists) – sein personlicher Höchstwert.

SK Rapid-Kapitän Guido Burgstaller erzielte sein 50. BL-Tor und ist der 100. Spieler seit BL-Gründung, der diese Marke erreichte. Der 34-jährige Kärntner traf als erster Spieler des SK Rapid Wien in 8 BL-Einsätzen in Folge – in der BL gelang das zuletzt Roland Kollmann (9 Einsätze 2003 für den GAK 1902). Mit 21 Toren führt der grün-weiße Torgarant vor der letzten Runde die Torschützenliste um 4 Treffer vor Haris Tabakovic (17) von Erzrivale Austria Wien an.

Doch ACHTUNG: Der 28-jährige Schweizer hat womöglich noch 2 Spiele mehr durch das Bundesliga-Conference League-Playoff-Finale mit Hin- und Rückspiel am Donnerstag (8. Juni) und Sonntag (11. Juni).

Gigantisch bereits, dass Guido Burgstaller sich in 10 BL-Heimspielen in Folge (plus ÖFB-Cup-Halbfinale gar 11!) in die Torschützenliste eintrug. Wahnsinn!

Eine "Renaissance der Extraklasse" erlebte Marco Grüll im Match gegen die "Blackies". Der 24-jährige "Dribblanski" war erstmals in dieser Saison an 2 BL-Toren direkt beteiligt (Tor + Assist). Der gebürtige Salzburger (Pongau) lieferte seinen 5. BL-Assist in dieser Saison ab – alle in Heimspielen. Von seinen 15 BL-Assists lieferte der ÖFB-Teamstürmer 13 in Heimspielen ab.

Roman Kerschbaum traf erstmals seit 29. August 2021 in der ADMIRAL Bundesliga per Kopfball. Für den SK Rapid erzielte der 29-jährige "Sechser" 2 BL-Tore – beide in Heimspielen und vor der Halbzeitpause.

Am "Verlängerungs-Freitag" des LASK konnten die Linzer ein verdientes Trio weitere Jahre an sich binden.

Der LASK und die Zahl 3

LASK – FK Austria Wien 3:1 (1:0)

Der LASK und die Zahl 3. Da ist zunächst der Langzeit-Tabellenplatz 3. Dann die Vertragsverlängerung von gleich 3 verdienten Akteuren am Freitag mit Robert Žulj, Sascha Horvath und René Renner (siehe oben), der im letzten BL-Heimspiel der Saison seine fünfte gelbe Karte "absaß".

Dazu gab es nach 3 Remis in den bisherigen 3 Duellen gegen Austria Wien nun den ersten Dreier. Mit Drei (zu 1) Toren. Und dank 3 Joker! Im Detail: Der eingewechselte Marin Ljubičić vollendete Thomas Goigingers geniales Zuspiel und Moses Usor setzte mühelos den Schlusspunkt zum 3:1-Endstand. Für den 21-jährigen Nigerianer und LASK-Winterneuzugang im 15. BL-Einsatz endlich der ersehnde erste Treffer.

Nach den 10 Toren beider Teams in den 3 Duellen zuvor (1:1, 2:2, 2:2) fiel erstmals ein Treffer vor der Pause. Von nunmehr gesamt 14 nur einer.

Und den erzielte Keito Nakamura zum frühen 1:0-Führungstor. Das 14. BL-Tor in dieser Saison für den 22-jährigen Japaner, der zuvor in der Meistergruppe 6x leer ausgegangen war. Der Athletiker-Außenspieler traf erstmals seit dem 5. Spieltag von außerhalb des Strafraums.

Marin Ljubičić erzielte sein 3. BL-Tor im Jahr 2023 – alle in der Schlussviertelstunde. Der 21-jährige Kroate machte das halbe Dutzend an Toren voll und erzielte von seinen 9 Toren im Jahr 2022 nur eines in der Schlussviertelstunde.

Florian Flecker als "Sandwich" zwischen den Austria-Abwehspielern Martins und Handl.

Dominik Fitz toppt seinen bisherigen Bestwert

Florian Flecker, zum 3. Mal in Folge in der Startelf, lieferte seinen 3. Assist in dieser BL-Saison ab – mehr gelangen dem 27-jährigen Voitsberger innerhalb einer BL-Saison nie.

Thomas Goiginger lieferte seinen 5. BL-Assist in dieser Saison ab – die letzten 4 davon in Heimspielen und zwei seiner 5 Assists für Marin Ljubičić.

Austria-Assistgeber vom Dienst Dominik Fitz (11 Vorlagen) erzielte sein 7. BL-Tor in dieser Saison – neuer persönlicher Bestwert für den 23-jährigen Wiener innerhalb einer BL-Saison.

Weniger erfreulich im Gäste-Lager, mit der 4. Niederlage im Meister-Playoff rutschten die Veilchen auf Rang 5 ab. Der zwar gesichert ist, doch die Tendenz & Konstellation vor der finalen 32. Runde sieht so aus, dass die Wiener Violetten "nachsitzen" werden...per Bundesliga-Conference League-Playoff-Finale im Hin- und Rückspiel. Es sei denn, dass das Team von Cheftrainer Michael Wimmer am Samstag in der Generali Arena Meister FC Red Bull Salzburg besiegt und der SK Rapid in der Parallel-Partie nicht in Klagenfurt gewinnt.

Nach 15 Jahren gab Andreas Heiß am Sonntag in der Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl seinen Abschied als Bundesliga-Schiedsrichter und verteilte dabei nochmal eifrig gelbe Karten. Gleichmäßig verteilt je 4 Mal an Spieler aus beiden Lagern. Informations-Quelle: Bundesliga + Ligaportal

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty, Josef Parak, LASK und Harald Dostal/www.sport-bilder.at