Ligaportal Bundesliga Allgemein "All-in-Finale" für TSV Hartberg bei Aufsteiger SC Austria Lustenau Allgemein "All-in-Finale" für TSV Hartberg bei Aufsteiger SC Austria Lustenau Freitag, 02. "One last dance" im Finaldurchgang der ADMIRAL Bundesliga Saison 2022/23. Freitagabend gastiert der TSV Egger Glas Hartberg, vor der letzten Runde Tabellendritter der Qualifikationsgruppe, auswärts im Reichshofstadion bei Aufsteiger SC Austria Lustenau (Qualigruppen-Zweiter) - ab 19:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker. Selbst kühnste Optimisten hätten im Herbst & Winter beim damaligen Schlusslicht nicht geglaubt, dass die Ost-Steirer zum Saisonende noch die "Chance auf Europa" haben werden. Um in das BL-Europacup-Playoff-Halbfinale (Montag, 19 Uhr) zu kommen, braucht es allerdings einen Sieg im Ländle. Mario Sonnleitner (l.) und der TSV Hartberg wollen sich nochmal mächtig ins Zeug legen, um ein erfolgreiches Frühjahr womöglich noch mit dem Einzug in das Bundesliga-Europacup-Playoff-Halbfinale zu belohnen. sas.cmd.push(function() { sas.render(23167); /* Format : Sitelink */ }); "Nehmen Situation an, dass wir riesengroße Möglichkeit haben" Die Schopp-Truppe performte im Frühjahr richtig stark, erreichte das Minimalziel Klassenerhalt bereits 4 Runden vor Schluss. Im allerletzten Spiel haben die Blau-Weißen nun sogar die Chance auf eine Saisonverlängerung. Der Rückstand auf den Tabellenachten Austria Lustenau beträgt 2 Punkte, weshalb die Ausgangslage klar ist: Gewinnt der TSV im Ländle, erreicht man das Europacup Play-off-Halbfinale (dann wäre am Montag der Gegner der WAC, auswärts in der Lavanttal-Arena). Endet das Spiel Remis oder mit einer Niederlage ist die Saison vorbei. Im TSV-Lager ist man motiviert, fokussiert und voller Tatendrang! In der Partie in Lustenau, die vom Wiener Referee Julian Weinberger geleitet wird, wollen Sangare, Avdijaj & Co. alles raushauen und "all in" gehen, denn nur der Sieg zählt. Cheftrainer Markus Schopp: „Dass der TSV Hartberg in der letzten Runde die Möglichkeit hat, aus einer ziemlich verkorksten Saison eine sehr gute Saison zu machen, ist vor allem ein Verdienst der Jungs, die in den letzten Wochen und Monaten richtig Gas gegeben haben. Wir spielen gegen Lustenau, gegen den Aufsteiger, der eine grandiose Saison spielt. Deshalb glaube ich, dass es ein sehr offenes Spiel sein kann und wir vor allem auswärts schon bewiesen haben, dass wir uns nicht verstecken und mutig sein wollen. Das werden wir auch in Lustenau sein. Wir nehmen die Situation an, dass wir eine riesengroße Möglichkeit haben, uns in eine weitere Phase zu bringen, um vielleicht international dabei zu sein. Aber es geht gegen einen sehr guten Gegner, den wir zuerst einmal besiegen müssen." Offensivspieler Donis Avdijaj: „Mit den guten Leistungen der vergangenen Wochen, haben wir unser Saisonziel Klassenerhalt verdient erreicht. Gegen den starken Aufsteiger aus Lustenau können wir völlig befreit aufspielen und haben es in der eigenen Hand, uns für das Europacup Play-off zu qualifizieren.“ MATCHDAY! Unser TSV Egger Glas Hartberg gastiert heute im Ländle bei @AustriaLustenau. MATCHDAY! Unser TSV Egger Glas Hartberg gastiert heute im Ländle bei @AustriaLustenau. Ankick im Reichshofstadion ist um 19:30 Uhr. 🔥 FORZA TSV 💙#aluhtb #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/YL84BEnyPC — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) June 2, 2023 Fotocredit: GEPA-ADMIRAL