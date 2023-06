Noch vor dem Ankick der Partie zwischen der WSG Tirol, Vierter in der Quali-Gruppe, und dem Vorletzten SCR Altach - ab 19:30 Uhr jetzt LIVE im Ligaportal-Ticker - vermelden die Wattener einer Vertragsverlängerung. Der 24-jährige Alexander Ranacher, seit Sommer 2021 bei den Tirolern, prolongiert seinen Vertrag um weitere zwei Jahre. Der Rechtsverteidiger, geboren in Lienz, unterzeichnete ein neues Arbeitspapier, das ihn bis 2025 an Wattens bindet.

"Er hat in der letzten Spielzeit extrem coole Entwicklung genommen"

Verhandelt wurde schon länger, nun wurde unterschrieben. Rechtsverteidiger Alexander Ranacher verlängert seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bei ADMIRAL-Bundesligist WSG Tirol um weitere zwei Jahre. Der 24-Jährige, der sich in der laufenden Saison mit 26 Einsätzen, 1256 Spielminuten und zwei Bundesligatreffern zur verlässlichen Größe auf der Position des Rechtsverteidigers mauserte, bindet sich bis 2025 an die Tiroler.

Sportdirektor Stefan Köck: „Ali (Anm. Ranacher) kam vor 2 Jahren von Lustenau zu uns. Er hat sich in dieser Zeit stetig weiterentwickelt. Daher war es auch der Wunsch des Vereins, dass er weiterhin an Bord bleibt und eine wichtige Rolle einnimmt. Wir sind sehr glücklich, dass wir eine Einigung gefunden haben und er die nächsten 2 Jahre bei uns spielt.“

Cheftrainer Thomas Silberberger: „Es freut mich, dass sich Ali für weitere 2 Jahre uns anschließt. Er hat vor allem in der letzten Spielzeit eine extrem coole Entwicklung genommen und Druck auf Žan Rogelj ausgeübt. Er hat in einigen Spielen wirkliche Top-Leistungen erbracht. Ich freue mich, dass wir den Rogelj-Abgang intern kompensieren können.“

Alexander Ranacher: „Ich bin froh, dass es nun mit der Vertragsverlängerung geklappt hat. Ich freue mich auf die nächste Saison und die nächsten 2 Jahre hier bei der WSG Tirol. Davor wollen wir heute natürlich noch die 3 Punkte einfahren und die heurige Saison positiv abschließen.“

✍🏻 Tolle Neuigkeiten kurz vor Spielbeginn: Alexander #Ranacher hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ verlängert! 😎💚



Zur Meldung ➡️ https://t.co/SCaBDhRL91#WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/YoGyqSGZIx — WSG Tirol (@WSGTIROL) June 2, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL