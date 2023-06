Austria Lustenau rockt weiter das Oberhaus und krönt seine ADMIRAL Bundesliga-Saison nach dem Aufstieg aus der ADMIRAL 2. Liga auf Anhieb mit einem Bonus-Spiel im Bundesliga-Conference League-Halbfinale auswärts gegen den RZ Pellets WAC (Montag, 19 Uhr, Ligaportal-Liveticker). Mit dem 5:1-Kantersieg über den TSV Hartberg, der selbst noch Chancen für ein "Ticket nach Europa" hatte lieferten die Mader-Mannen ein eindrucksvolles Statement und feierten den 7. BL-Saison-Heimsieg. Jetzt haben die Vorarlberger "Lust auf mehr"! Klar auch, dass die Statements positiv ausfielen (Anm.: vom TSV Hartberg folgen separat)...

Brachten Aufsteiger SC Austria Lustenau mit ihren Toren zum 3:0-Pausenstand bereits vorzeitig auf die Siegerstraße: Tobias Berger und "Torschütze vom Dienst" Lukas Fridrikas, der den Doppelpack schnürte und sein Torkonto auf stolze 13 BL-Saisontore erhöhte.

"Alles, was jetzt noch kommt, ist eine Überdraufgabe"

Markus Mader (Cheftrainer SC Austria Lustenau) über...

…das Spiel: „Die unglaubliche Mentalität in der Truppe hat den Sieg möglich gemacht. Sie wollten unbedingt gewinnen. Sie haben keinen Bock auf Urlaub, sie haben Bock auf Fußball. Wie sie heute aufgetreten sind, war fantastisch. Sie waren spritzig und am Punkt da. Ein großes Kompliment auch an unsere Physiotherapie-Abteilung. Es war einfach nur schön anzusehen und macht mich sehr stolz, was wir heute abgeliefert haben.“



…die lange Busreise zum anstehenden Playoff-Spiel: „Wir sind die langen Reisen ja gewohnt. Wir freuen uns, dass wir am Sonntag im Bus sitzen dürfen. Wir haben wieder ein überragendes Ziel erreicht."



…das Erreichen der Playoff-Spiele: „Es ist kaum zu glauben. Wenn man uns das vor einigen Monaten gesagt hätte, hätten wir es nie geglaubt. Umso schöner ist es, dass die Mannschaft dieses Ziel nie aus den Augen verloren hat. Wir freuen uns auf das Spiel. Es wird ein weiteres Highlight in dieser überragenden Saison. Alles, was jetzt noch kommt, ist eine Überdraufgabe. Wir können alle sehr stolz darauf sein, was wir erreicht haben.“



…das anstehende Playoff-Spiel: „Ich denke schon, dass wir genau wieder so eine Leistung brauchen. Wir wissen auch, dass wir gegen einen überragenden Gegner spielen, die nicht umsonst Tabellenführer sind im Unteren Playoff. Ich freue mich irrsinnig auf das Spiel. Ich glaube, dass es nochmal ein Spektakel werden wird mit zwei starken Mannschaften.“

"Freue mich vor allem für die Spieler, denen man ja zu Saison-Beginn wenig zugetraut hat"

…die Saison (im Vorfeld der Partie): „Wenn man das Jahr zurückblickt, erfüllt es mich mit unglaublichem Stolz, wie der Verein, die Spieler und das Trainerteam durch diese Saison gegangen sind. Es war einfach nur fantastisch. Ich glaube, dass wir richtig gute Partien gezeigt haben. Es ist einfach ein richtig schönes Gefühl. Mir kommen da fast die Freudentränen. Ich freue mich vor allem für die Spieler, denen man ja zu Beginn der Saison wenig zugetraut hat.

Ich glaube sogar, dass ich es mehr genieße, als ihr mitbekommt. Ich versuche immer, nicht hochjubelnd vor die Kamera zu treten. Grundsätzlich ist es aber so, dass ich zugeben kann, dass es ein Traumjob von mir ist. Ich würde oft gerne nach einem gewonnen Spiel die Moderatoren umarmen und mich mit ihnen freuen, aber das darf man nicht. Da muss man eher zurückhaltend bleiben. Daher schaut das immer relativ ruhig aus, aber innerlich freut es mich irrsinnig, wenn wir Erfolge haben.“

„Es ist ein wunderschönes Gefühl - etwas Besonderes"

Tobias Berger (SC Austria Lustenau) über...

…das Erreichen des Halbfinal-Playoff: „Es ist natürlich super. Wir haben uns das nach dem Klassenerhalt als Ziel gesetzt und es ist nun umso schöner, dass wir es geschafft haben.“



…seinen BL-Premierentreffer: „Es ist ein wunderschönes Gefühl. Es ist etwas Besonderes.“



…das Spiel: „Es war einfach eine super Teamleistung. Wir waren extrem gut auf das Spiel eingestellt. Die Rote Karte war dann sicher auch der Dosenöffner, dass wir dann richtig drüberfahren.“



…das anstehende Playoff-Spiel gegen den WAC: „Wir wollen so auftreten wie heute. Wir werden sehen, was kommt. Hoffentlich haben wir noch 3 Spiele.“

Nach dem 4:1-Sieg im ersten Aufeinandertreffen im Reichshofstadion am 14. August 2022 setzen Daniel Tiefenbach und Austria Lustenau noch eins drauf, während der TSV Hartberg (hinten Dominik Frieser) in dieser Saison für die Vorarlberger bei 3 Siegen und 1 Remis zum Lieblingsgegner neben dem SCR Altach mutierte.

"Man sieht, wie die ganze Stadt mit lebt und es macht uns richtig stolz, ein Teil davon zu sein"

Matthias Maak (SC Austria Lustenau) über...

…das Spiel: „Es gab eine enorme Präsenz von uns am Platz. Wir haben das Spiel von Anfang an dominiert. Umso länger das Spiel gegangen ist, umso effizienter waren wir vor dem Tor. Im Endeffekt war es ein sehr verdienter Sieg.“



...das Erreichen des Halbfinal-Playoff: „Es ist ein enormer Erfolg. Natürlich glaubst du dran, aber es ist ein unbeschreibliches Gefühl, dass es dann wirklich so funktioniert, dass wir es zuhause vor unseren Fans fixieren. Man sieht, wie die ganze Stadt mit lebt und es macht uns richtig stolz, ein Teil davon zu sein.“



…das anstehende Playoff-Spiel: „Ich glaube, dass es sehr gut aussehen kann, wenn wir so couragiert auftreten wie heute. Wir wissen aber auch, was der WAC für Qualitäten hat, speziell im Sturm. Von dem her heißt es gut regenerieren und voller Fokus auf Montag.“

"...dementsprechend werde ich diesen Jubel auch beibehalten“

Doppeltorschütze und Austria Lustenau-Topscorer Lukas Fridrikas über...

…das Spiel: „Ich denke, dass wir gut in das Spiel gekommen sind. Wir haben gewusst, dass wir zumindest ein Unentschieden holen mussten. Wir haben aber voll auf Sieg gespielt. Es ist alles aufgegangen, wie wir uns das vorgestellt haben.“



…seinen Jubel: „Den mache ich für meine Freundin. Es soll eigentlich eine 14 sein, denn sie spielt auch Fußball und trägt die Nr. 14. Seitdem ich den Jubel das erste Mal gemacht habe, netze ich regelmäßig und dementsprechend werde ich diesen Jubel auch beibehalten.“



…das anstehende Playoff-Spiel gegen den WAC: „Wir möchten natürlich weiterkommen. Dass es nicht einfach werden wird, wissen wir. Wir müssen schauen, dass wir gut regenerieren. Dann werden wir sehen, was das Spiel hergibt. Ich denke, dass wir von Anfang an hellwach sein müssen. Es ist nur ein Spiel und dementsprechend heißt es gewinnen oder rausfliegen.“

„Ich werde Lustenau im Sommer verlassen"

Cem Türkmen (SC Austria Lustenau) über...

…das Spiel (in der Pause): „Es ist ein ganz dominantes Spiel von Anfang an bis zur 45. Minute. Mit der Roten Karte ist es vielleicht auch ein bisschen mit Glück verbunden, aber die Jungs haben sich das verdient. Es ist ein verdientes 3:0.“



…die Torschützen: „Es kann sich sehen lassen. Glückwunsch an ihn (Anm. Tobias Berger) auf jeden Fall, er hat es sich verdient. Aktuell macht Fridrikas jedes Spiel ein bis zwei Scorer, da kann man sich nicht beklagen.“



…ein mögliches Heimrecht im Halbfinal-Playoff-Spiel (in der Pause): „Es wäre natürlich für uns persönlich schön, aber auch für die Fans, weil wir uns die Anreise sparen würden. Im Endeffekt ist es aber egal, Hauptsache wir sind dort, wo wir dann stehen. Wir werden das Bestmögliche aus der Situation machen.“



…seine Zukunft: „Ich werde Lustenau im Sommer verlassen. Ich hatte eine sehr schöne Zeit hier. Ich habe mich menschlich und fußballerisch sehr weiterentwickelt. Langsam wird es Zeit, Abschied zu nehmen und den nächsten Schritt zu wagen. Im Fußball ist alles ja alles möglich, aber stand jetzt ist es für mich durch.“

"Jetzt ist es aber wirklich so, dass nur ein paar Spiele fehlen"

Kapitän Pius Grabher (SC Austria Lustenau) im Vorfeld über eine mögliche Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb: „Wenn mir jemand vor 3 Jahren gesagt hätte, dass ich mit Austria Lustenau, meinem Heimatverein, um die internationalen Plätze spielen kann, dann hätte ich gesagt, dass es ganz witzig ist. Jetzt ist es aber wirklich so, dass nur ein paar Spiele fehlen, und dementsprechend würde es mir extrem viel bedeuten.“



Bernd Bösch (Vorstand SC Austria Lustenau) über...

...die Bedeutung des Spiels (im Vorfeld): „Wir freuen uns riesig auf dieses Spiel. Es ist für uns eine Sensation, dass wir so weit gekommen sind und im letzten Spiel noch die Chance auf weitere Spiele haben. Wir möchten diese Chance unbedingt nutzen. Wir sind in Lustenau zwar dafür bekannt, dass wir sehr gastfreundlich sind, aber auf dem Spielfeld möchte man keinen Zentimeter herschenken. Die Spieler wollen es alle zusammen natürlich unbedingt erreichen. Wir haben von Beginn an gewusst, dass wir um den Klassenerhalt spielen, den wir frühzeitig erreicht haben. Wir haben jetzt eine riesengroße Herausforderung, das Spiel positiv zu bestreiten und hoffentlich dann noch weitere.“



…das neue Stadion: „Ich gehe davon aus, dass wir im Herbst noch hier in Lustenau spielen können. Wir haben am 13. November den Spatenstich fixiert. Auch wir haben eine längere Vorlaufzeit gebraucht, sind jetzt aber so weit, dass wir sagen können, dass wir da starten. Das ist für uns natürlich auch eine riesige Freude, dass das jetzt klappt. In Bregenz, wo wir gerne spielen würden, sind wir auch guter Dinge, dass das klappen wird. Ich hoffe, dass wir da bis zum Trainingsauftakt Klarheit haben.“

"Er ist die personifizierte Torgefahr bei Lustenau"

Marc Janko (Sky Experte) über...

…das anstehende Playoff-Spiel: „Es ist in Wahrheit ein Finalspiel. Es ist keine Plattitüde, sondern wirklich meine Überzeugung. In einem Spiel kannst du alles bewirken, vor allem wenn die beiden Mannschaften in etwa auf einem Niveau sind.“



…Lukas Fridrikas (Foto): „Es ist beeindruckend. Bei ihm ist wirklich der Knopf aufgegangen. Er ist neben vielen anderen in der Mannschaft wirklich ein Gesicht des Erfolgs. Logischerweise brauchst du beim Fußball jemand, der die Tore macht. Er ist die personifizierte Torgefahr bei Lustenau.“



…Trainer Markus Mader: „Es ist nicht nur seine Kompetenz und auch, wie nahe er der Mannschaft anscheinend ist. Darüber hinaus finde ich einfach, dass er ein hochsympathischer Trainer ist. In jedem Interview könnte man ihn eigentlich umarmen, weil er auch sein Herz auf der Zunge trägt und Sachen so benennt, wie sie sind. Er ist absolut eine Bereicherung für die Liga.“



…die Rückkehr von Torhüter Domenik Schierl (im Vorfeld): „Es ist absolut nachvollziehbar. Trainer Mader hat es in den letzten Wochen damit begründet, dass er dem Ersatztormann Helac auch Spielzeit geben möchte. Es war eine große Geste finde ich, aber jetzt wo es um etwas geht, muss man wieder auf seinen Stammtorhüter setzen.“

Yadaly Diaby mutiert allmählich zum Torjäger: Der 22-jährige Mittelfeldspieler aus Guinea scorte zum 2. Mal in Folge und schon 3 Mal binnen 5 Wochen.

32. Runde ADMIRAL Bundesliga, 10. Runde Quali-Gruppe

SC Austria Lustenau - TSV Hartberg 5:1 (3:0)

Freitag, 2. Juni 2023, 19:30 Uhr, Reichshofstadion Lustenau, Z: 4.500, SR: Julian Weinberger

Torfolge: 1:0 Fridrikas (15.), 2:0 Berger (32.), 3:0 Fridrikas (40.), 4:0 Diaby (52.), 4:1 Avdijaj (79.), 5:1 Schmid (86.)

GK: Farkas (48.), Diakite (51.) - RK: Pfeifer (20.).

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL